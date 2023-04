Poveste de iubire ca-n filme. S-au întâlnit pe Camino de Santiago, iar ce a urmat i-a uimit

Camino de Santiago(Drumul Sfântului Iacob), unul dintre cele mai cunoscute trasee din lume, i-a unit pentru tot restul vieții. O poveste de dragoste emoționantă s-a născut în 2013, între Loni Philbrick-Linzmeyer, de 39 de ani, și Kjartan Bergqvist, de 34 de ani.

Doi tineri din colțuri diferite ale lumii: ea din California (SUA), el din Danemarca (Europa), aj plecat într-o mică excursie și nici prind gând nu le-a trecut că viața li se va schimba radical, relatează CNN. S-au întâlnit din întâmplare, iar la scurt timp și-au dat seama că nu pot trăi unul fără celălalt.

Camino de Santiago este unul dintre cele mi atractive trasee și atrage anual sute de mii de călători, religioși sau nu. Începe, de obicei, undeva în Spania, Portugalia sau sud-vestul Franței și se termină în orașul Santiago de Compostela din Galicia. Destinația este altarul apostolului Sfântul Iacob cel Mare din catedrala orașului. Traseul a fost cunoscut în secolul al IX-lea ca un traseu de pelerinaj.

"Mă simțeam într-un punct dificil"

Loni Philbrick-Linzmeyer, în vârstă de 29 de ani la acea dată, era profesoară la o școală din California și se afla „la o răscruce de drumuri”. Trecuse printr-o despărțire grea și era debusolată. „Cu siguranță m-a făcut să îmi pun la îndoială propriile valori și viitorul meu, dacă vreau să am copii, care este drumul meu. Și la locul de muncă mă simțeam într-un punct dificil, am avut un an greu de predare”, a povestit Loni pentru sursa citată.

După o perioadă incertă a decis că trebuie să facă ceva pentru a ieși din starea proastă. Așa a descoperit Dumul Sfântului Iacob, celebrul traseu care se întinde pe aproximativ 800 de kilometri. „A fost foarte spontan, dar și într-un moment în care știam doar că trebuie să fac altceva pentru a zgudui cu adevărat obiceiurile pe care le aveam și să acord mult timp pentru a reflecta asupra vieții mele, unde vreau să merg și cine vreau să fiu. Așa am ajuns la Drumul Sfântului Iacob”, a mai adăugat ea.

"Am plecat a doua zi spre Paris"

În Danemarca, Kjartan Bergqvist, în vârstă de 24 de ani în 2013, se afla la jumătatea școlii medicale și era indecis dacă ar trebui să devină medic. O fostă iubită îi spusese cândva despre Drumul Sfântului Iacob. În cele din urmă a luat decizia de a pleca în călătorie. „M-am dus în Copenhaga, mi-am cumpărat niște bocanci de drumeție și o geantă și practic am plecat a doua zi în tren spre Paris”, a povestit bărbatul.

Cei doi au plecat de la Paris la câteva zile unul de celălalt, fiecare găsind în curând consolare în viață pe Drumul Sfântului Iacob.

Întâlnirea dintre cei doi nu a prevestit nimic din ceea ce va urma. În alte zile s-au intersectat la hanul unde au înnoptat, iar în alte seri au stat la povești alături de alți călători. Fiecare însă mergea singur în timpul zilei.

În 2014 s-au căsătorit

Între timp, Loni ajunsese la o concluzie. Înainte de călătorie o deranja să aibă copii, însă acum știa cu siguranță că și-i dorește din tot sufletul. Iar Kjartan îi spusese dinainte că a avea o familie este important și pentru el. Înainte de întâlnirea dintre Loni și Kjartan, amândoi s-au concentrat pe obiectivul final de a ajunge pe Santiago.

La începutul anului 2014, la șase luni după ce s-au cunoscut, Loni și Kjartan s-au căsătorit într-un tribunal din San Diego, California.

În cele din urmă, în 2015, ea s-a mutat la Copenhaga cu Kjartan. După puțin timp, tânăra a dat naștere primului lor copil.

Astăzi, Loni și Kjartan se află în Danemarca, unde își cresc cei trei copii. Kjartan a renunțat recent la Medicină și acum studiază Teologia, în timp ce Loni are propria afacere de consultanță în educație.