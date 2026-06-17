O fabrică din România oferă bonus de 1.500 de lei doar pentru angajare

După luni întregi în care județul Arad a fost afectat de concedieri colective și închideri de fabrici, o companie din industria auto vine cu o veste neașteptată pentru piața muncii. O fabrică de cablaje și echipamente pentru autovehicule oferă din nou bonusuri de angajare și pregătește una dintre cele mai mari campanii de recrutare din ultimii ani.

Compania germană Kromberg & Schubert, care operează o fabrică în localitatea Nădab, lângă Chișineu-Criș, intenționează să își dubleze efectivul de personal după obținerea unui contract extern major.

Pentru a atrage forța de muncă necesară, compania a reintrodus, începând cu 1 iunie, un bonus de angajare în valoare de 1.500 de lei.

Potrivit anunțurilor distribuite în mediul online și în localitățile din zonă, firma oferă și un bonus de recomandare de aceeași valoare pentru persoanele care contribuie la recrutarea de noi angajați.

Surse din cadrul fabricii și din administrația locală au declarat pentru Agerpres că obiectivul companiei este atingerea unui număr de aproximativ 3.000 de salariați, ceea ce ar însemna dublarea personalului actual.

Planul de extindere presupune inclusiv recrutarea de personal din afara Uniunii Europene.

Potrivit surselor citate, până la 500 dintre viitorii angajați ar putea proveni din state non-UE, pe fondul dificultăților întâmpinate de angajatori în găsirea forței de muncă necesare.

Reprezentanții companiei au confirmat că urmează o perioadă de recrutări masive, fără a oferi însă detalii suplimentare despre noul contract care a determinat extinderea activității.

Primarul orașului Chișineu-Criș, Ovidiu Guleș, consideră că investiția reprezintă o gură de oxigen pentru economia locală.

„Am distribuit și noi anunțurile companiei, pentru economia locală înseamnă foarte mult acest val de angajări. În buget vor ajunge mai multe taxe și impozite, iar oamenii din zonă care vor obține un loc de muncă vor avea putere de cumpărare mai mare și, implicit, va exista dezvoltare locală”, a declarat edilul.

La rândul său, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad, Alexandru Molnar, spune că noile locuri de muncă pot absorbi o parte dintre persoanele disponibilizate în ultimii ani.

„Știm că această companie face angajări și este îmbucurător că o parte dintre oamenii care au fost disponibilizați din alte fabrici de automotive au o șansă în plus de a se reintegra pe piața muncii”, a afirmat acesta.

Anunțul vine într-un moment dificil pentru economia județului Arad.

În ultimul an, mai multe companii importante au redus activitatea sau și-au închis porțile, lăsând fără loc de muncă mii de oameni.

Printre cele mai importante disponibilizări se numără închiderea fabricii Astra Rail Industries, care a afectat 699 de salariați, restructurările de la Aptiv, unde aproximativ 900 de persoane și-au pierdut locurile de muncă, dar și concedierile anunțate de Leoni, care vizează până la 465 de angajați.

Pe fondul acestor evoluții, rata șomajului în județ a urcat la 2,32%, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimul deceniu.

Autoritățile locale speră acum că planurile de extindere ale fabricii din Nădab vor contribui la revitalizarea pieței muncii și la absorbția unei părți importante a forței de muncă disponibilizate în ultimii ani.