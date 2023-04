Filmul „Pierdut“, dedicat celor care au pierdut oameni dragi sau locul de muncă în pandemie. Un barman din Arad, ajuns actor VIDEO

Filmul românesc „Pierdut” a fost lansat vineri, 7 aprilie 2023, în cinematograf. Este un film în care joacă arădeni cu diferite meserii și care este dedicat celor care și-au pierdut în pandemie pe cineva drag sau locul de muncă.

Scenariul și regia este a lui Ovidiu Nagyi, iar printre cei care joacă în film se numără Daniel Kosztandi, Alina Fabri, Lucia Barath, Cristian Manta, Dan Merișca, Dan Stoica.

Producţia 100% românească, „Pierdut” poate fi urmărită începând din 7 aprilie a.c., la cinematografele din ţară. „Un vis îndepărtat care a devenit realitate”, aşa cum îl descrie regizorul, Ovi Nagyi, filmul „Pierdut" este o poveste dramatică despre pierderi şi căutări.

Unele povești de viață ale celor care joacă în film sunt foarte interesante. De exemplu, cea a tânărului barman Daniel Kosztandi.

Astfel, viața din spatele barului nu a fost îndeajuns pentru Daniel. Pentru a se prezenta mereu impecabil în fața clienților, a participat la peste 20 de cursuri naționale și internaționale de profil. Fie că s-a specializat în flair în cadrul cursurilor Exquisite Bar Solutions cu Valentin Luca, a revizuit partea de management la Prague Bar Academy sau a asistat la zeci de seminarii în diverse domenii, Daniel a încercat să își aprofundeze cunoștințele în ceea ce privește domeniul de bartending.

După ce și-a continuat studiile în domeniu, Daniel Kosztandi a început să participe la concursuri de flair bartending (jonglerii cu sticle) și mixologie. Până acum, a participat la 14 competiții naționale și internaționale, cel mai bine cotat rezultat fiind locul 4 în Finala Internațională Semi-Pro Prepare to Flair Londra (unul dintre cele mai importante concursuri din domeniu).

„Drumul meu în lumea radio și tv a început ca invitat într-o emisiune. Am continuat prin a fi co-prezentator la emisiunea Topic Arădean, apoi cu prezentarea unui top muzical al celor mai difuzate 10 piese din țară. Ulterior, am participat și am ajuns să și moderez, alături de Mihai Molnar și Basil Mureșan, emisiunea „Aradul Matinal”. Înainte să fiu parte din proiect, co-prezentatorul lui Mihai era Ovi Nagyi, pe care îl mai înlocuiam la nevoie. Așa ne-am cunoscut", spune Daniel Kosztandi, despre drumul să dinspre bărmănie, spre micile ecrane și radio.

Prima apariție pe ecrane

Prima apariție pe marile ecrane a avut-o aseară, în filmul „Pierdut”. Deși nu mai cochetase cu actoria, Daniel Kosztandi s-a obișnuit repede cu camerele de luat vederi și cu colectivul și a dat totul pentru a-l întruchipa pe Vlad, asistentul avocatei care reprezenta personajele negative.

„Personajul meu și cu mine nu avem prea multe în comun. În viața reală, încerc să mă țin departe de șmecheriile pe care le face Vlad. A fost o provocare să joc un personaj atât de diferit de felul în care sunt eu, cel de zi cu zi”, mai transmite Daniel, referitor la primul său rol.