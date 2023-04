O nouă comedie românească de pe Netflix va „încinge“ internetul. Filmul a fost deja criticat pentru limbajul licențios VIDEO

Filmul, care a rulat deja în cnematografe și a avut încasări de peste 730.000 de doari, va avea premiera pe platforma de streaming pe 12 aprilie.

„Dacă se dezbate filmul e mană cerească“, declara Andi Vasluianu, unul dintre protagoniști, într-un interviu pentru „Adevărul“. Iar comedia „Taximetriști“, care va fi lansată pe Netflix pe 12 aprilie, ar putea crea dezbateri aprinse. De fapt, chiar după lansarea filmului în cinematografe unii spectatori au comentat limbajul vulgar, pe care l-au considerat exagerat, la fel ca în cazul comediei „Teambuilding“.

„Mie mi se pare că «Teambuilding» nu are decât de câștigat din toată nebunia asta. Cei care vor să defăimeze filmul nu fac altceva decât să-l ajute. Și este un lucru bun pentru filme. În altă ordine de idei, Vivi Drăgan (n.r. – director de imagine) a zis o chestie când am făcut „Oameni și melci“: „Dacă se vorbește de filmul ăsta în tramvaie și metrou, atunci are succes“. Eu chiar cred că numai despre asta e vorba în meseria noastră: dacă se dezbate filmul este mană cerească, e perfect pentru film. Bravo celor care au făcut «Teambuilding»“, declara Andi Vasluianu pentru Adevărul.

Comedia „Taximetriști“ prezintă viața de noapte din București văzută de doi taximetriști, Liviu (Rolando Matsangos) și Lică (Alexandru Ion), care iau parte la o serie de evenimente pline de umor și răsturnări de situație. Lică – taximetristul „știe-tot“ – și Liviu – taximetristul „tace mult“ – sunt prieteni buni, deși sunt complet diferiți. Pentru ei, o tură de noapte prin București e o adevărată aventură în care întâlnesc oameni de toate felurile, de la corporatiști și tineri petrecăreți, la vedete TV și interlopi. Din distribuție mai fac parte Monica Bîrlădeanu, Maria Popistașu, Victoria Răileanu, Cosmin Nedelcu (Micutzu).

„Cred că oamenii din ziua de astăzi sunt atât de disperați să fie apreciați, încât le e frică să fie ei înșiși. Când ești tu însuți, ies la suprafață și vulnerabilități, și frici, iar dacă le lași să existe, ești om. Dar dacă nu le lași să existe și tot timpul îți pui măscuțe, pe lângă faptul că te îndepărtezi de tine și nici tu nu mai știi cine ești, ajungi într-o zonă extrem de falsă, doar pentru că vrei să dai bine public, doar pentru că ți-e frică că vei fi dat afară din „trib“. Toate lucrurile astea ajung să te întrerupă de la viață. Și eu cred că cea mai mare calitate în viața asta este umorul. Dacă ai umor, poți să vezi lucrurile mult mai detașat și ai o imagine mai clară asupra vieții“, mai spunea Andi Vasluianu.