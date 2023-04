Filmul „Jeanne du Barry”, regizat de Maiwenn și cu Johnny Depp în distribuție, va deschide Festivalul de la Cannes

Lungmetrajul „Jeanne du Barry", realizat de Maiwenn şi care marchează marea revenire a actorului Johnny Depp pe ecrane, va deschide Festivalul de Film de la Cannes pe 16 mai şi va beneficia de o lansare simultană în cinematografele franceze, au anunţat miercuri organizatorii evenimentului, informează AFP.

Cel de-al şaselea lungmetraj al actriţei şi regizoarei franceze Maiwenn, în vârstă de 46 de ani (cunoscută pentru pelicula „Polisse", recompensată cu Premiul Juriului la Cannes în 2011, şi producţiile „Mon Roi", „ADN"), va fi proiectat la Marele Teatru Lumiere, „după ceremonia de deschidere, ce va fi transmisă în direct de France Televisions şi Brut", au precizat organizatorii într-un comunicat, scrie Agerpres.

Lungmetrajul „Jeanne du Barry" este „dedicat vieţii, ascensiunii şi decăderii favoritei regelui Ludovic al XV-lea", interpretată chiar de Maiwenn. Johnny Depp joacă rolul suveranului francez în acest film în a cărui distribuţie se află şi actori francezi precum Pierre Richard, Benjamin Lavernhe şi India Hair.

Filmul va marca marea revenire pe ecrane a starului hollywoodian Johnny Depp, după procesul intens mediatizat care l-a opus fostei sale soţii Amber Heard, pe fondul unor acuzaţii de violenţe conjugale şi, ulterior, al unor acuzaţii reciproce de defăimare.

De la „Fear and Loathing in Las Vegas" la „Pirates of the Caribbean", Johnny Depp, în vârstă de 59 de ani, a apărut de mai multe ori pe ecranele de la Cannes, unde şi-a prezentat în 1997 propriul debut regizoral, „The Brave".

Cea de-a 76-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes se va desfăşura în perioada 16-27 mai.