Un poliţist de la trupele speciale din Teleorman a spart uşa locuinţei unei familii de romi. Omul legii era în timpul liber

Publicat:

Un poliţist de 27 de ani din judeţul Teleorman, aflat în timpul liber, a distrus uşa unei locuinţe din Alexandria, el fiind transportat la spital întrucât s-a rănit în timp ce făcea acest lucru. Inspectoratul de Poliţie Judeţean a deschis o anchetă internă în acest caz.

Mașină de poliție FOTO: Pexels
Mașină de poliție FOTO: Pexels

Scene absolut halucinante în Alexandria, unde un polițist de la trupele speciale a spart ușa unei familii de romi, în plină noaptea

Polițistul era însă în timpul său liber, iar victimele acestuia i-au sunat colegii să vină să-l potolească, scrie News.

”În fapt, un tânăr, de 27 de ani, angajat al I.P.J. Teleorman, aflat în timpul liber, ar fi pătruns fără drept în curtea imobilului unei persoane şi ar fi provocat distrugeri uşii de la intrarea în locuinţă. În urma evenimentului, tânărul a suferit leziuni şi a fost transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate”, a arătat Poliţia.

Tânărul a fost testat cu aparatul Drugtest, pentru consumul de substanţe interzise, rezultatul fiind negativ.

”Pentru clarificarea situaţiei de fapt, conducerea Inspectoratului a dispus efectuarea de verificări prin Biroul Control Intern. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman se delimitează categoric de orice comportament care contravine legii şi valorilor instituţiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violare de domiciliu şi distrugere, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alexandria”, a transmis IPJ.

Alexandria

