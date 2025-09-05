Sindicaliştii din Educaţie, apel la directori şi inspectori: „Nu-i opriţi pe colegii care vor să-şi exprime în mod democratic problemele”

Federaţiile sindicale din învăţământ transmit un mesaj ferm către directorii de şcoli şi inspectorii şcolari, în contextul protestelor anunţate pentru începutul săptămânii viitoare la Bucureşti.

Reprezentanţii FSLI şi FSE „Spiru Haret” le cer acestora să nu le îngrădească dreptul profesorilor de a participa la miting şi la marşul programate luni, 8 septembrie.

„Să nu-i opriţi pe colegii care vor să-şi exprime în mod democratic problemele şi să nu-i ameninţaţi pe cei care luni vor dori să participe la mitingul şi marşul organizat de federaţiile sindicale. Toţi cei care vor mărşălui pe străzile Bucureştiului o vor face şi pentru dumneavoastră”, transmit sindicaliştii.

Mesajul publicat vineri subliniază tensiunile crescute din sistem, alimentate de recentele modificări legislative. Potrivit organizaţiilor sindicale, noile măsuri, printre care „creşterea normei didactice, comasarea unităţilor de învăţământ, mărirea efectivelor de elevi la clasă, şi, nu în ultimul rând, creşterea obligaţiei de catedră pentru directori şi inspectori”, au fost adoptate „fără o consultare reală şi un studiu de impact serios” şi pun presiune suplimentară asupra tuturor actorilor din educaţie.

„Înţelegem presiunea la care sunteţi supuşi: pe de o parte, aveţi responsabilitatea de a implementa decizii venite de la nivel central, iar pe de altă parte, vă confruntaţi zilnic cu nemulţumirile legitime ale cadrelor didactice, cu lipsa de resurse şi cu birocraţia excesivă. Aceste măsuri nu doar că îngreunează activitatea managerială şi de îndrumare, dar vă îndepărtează de rolul fundamental de lideri şi mentori ai comunităţilor şcolare”, au transmis reprezentanţii federaţiilor.

Sindicaliştii precizează că protestul nu este îndreptat împotriva directorilor sau inspectorilor, ci vizează obţinerea unui sistem de educaţie „sănătos, predictibil şi finanţat corespunzător”. În mesaj se face apel la solidaritate:

„Haideţi să arătăm împreună că sistemul de învăţământ este unit în faţa unor măsuri care îi subminează temelia. Gândiţi-vă că înainte de a fi directori sau inspectori aţi fost exact ca cei care luni, 8 septembrie, îşi vor striga nemulţumirea în stradă. (...) Nu-i intimidaţi, nu le tăiaţi aripile, doar pentru că un ministru trecător vă cere acest lucru.”

Protestul de luni este organizat de federaţiile sindicale reprezentative din educaţie şi va include un miting şi un marş în Capitală.