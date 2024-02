Țeapa imobiliară Parc Residence Alba. Oamenii înșelați cer justiției să facă dreptate. Cum erau alese victimele VIDEO

Victimele afacerii Parc Residence Alpha din Alba Iulia, care se profilează a fi una dintre cele mai mari înșelăciuni imobiliare din România ultimilor ani, au ieșit în stradă. Peste 20 de persoane au protestat în fața sediului parchetelor din Alba Iulia.

Oamenii au cerut la protestul de joi, 15 februarie 2024, ca justiția să acționeze și să își facă treaba.

Participanții au afișat coli de hârtie pe care se puteau citi mai multe mesaje dure adresate celui care a administrat afacerea și care este acuzat că a adus-o în insolvență: Ovidiu Jidveian, avocat suspendat din profesie. Acesta a fost administrator al societății până în august 2023, cu puțin înainte ca scandalul să izbucnească public.

Oamenii au plătit sume între 30.000 euro și 250.000 euro în avans pentru locuințele contractate. În total, există aproape 200 de promisiuni de vânzare autentificate la notar și înscrise în cartea funciară, în condițiile în care cele două blocuri ridicate și nefinalizate au doar 50 de apartamente. În plus, au mai fost amenajate trei penthouse-uri și mai multe spații comerciale. Unele apartamente sau garsoniere au fost vândute chiar și de 7-8 ori.

Jidveian deține 10% din firma Parc Residence Alpha, mama acestuia, tot fost avocat, are 80%, iar o altă persoană fizică deține restul de 10% din părțile sociale. Fostul administrator ar fi scos, ilegal, din firmă aproximativ 7 milioane de euro.

„Dorim să înceapă odată urmărirea penală. Așteptăm până își lichidează tot. În momentul când nu mai au nimic, atunci va începe urmărirea penală. Cerem toți să înceapă cât mai repede. Singur, de capul lui nu a putut face așa ceva”, a spus unul dintre cei prezenți la protest.

„În plângerea penală pe care am făcut-o am amintit și toate persanele care au fost implicate, care bănuiesc că l-ar fi ajutat pe Ovidiu Jidveian. Vorbim de notari, de cei de la Cadastru, de firma de contabilitate, de administratori provizorii, de administratorul judiciar din prezent. Efectiv nu se mișcă lucrurile, nu am primit nicio notificare de la Parchet. Am aflat că dosarul se mută dintr-un oraș în altul. A fost trimis la București, apoi la Cluj-Napoca”, a spus Dorin Adrian Ciortea, organizatorul protestului.

Neoficial, dosarul se află la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj-Napoca, o decizie în acest sens fiind luată la nivelul Parchetului General. Instituția similară din Alba Iulia a cerut procurorului general să strămute competența de efectuare a cercetărilor din motive de incompatibilitate.

„Modus operadi” reclamat de cumpărători

Participanții au susținut că a fost un veritabil „modus operandi”, în derularea schemei de preluare a banilor.

„Apartamentele nu s-au vândut aleatoriu, s-au suprapus cu persoane care se află în afara țării, ca să nu aflăm unii de alții. E gândită toată treaba. Ovidiu făcea un fel de evaluare, screeneing cu ce te ocupi, de unde vii, și apoi îți prezenta apartamentul care s-a eliberat”, a completat Dorin Ciortea.

Acesta locuiește în străinătate și susține că ceilalți cumpărători ai apartamentului pe care l-a plătit el sunt persoane care locuiesc, de asemenea, în diferite țări din Europa. El a achitat firmei din Alba Iulia peste 100.000 de euro.

„Îmi doresc ca justiția să verifice cine este vinovat și de notările abuzive din cartea funciară. Ovidiu se pricepea foarte bine să ne atragă să mai cumpărăm ceva, de exemplu un apartament și o garsonieră mică. Sunt apartamente mici la un preț foarte bun și foarte accesibile. Vorbim de diferite forme de înșelăciune. De la mulți a luat banii în contul propriu pe persoană fizică și nu sunt la masa credală”, a mai precizat organizatorul.

Cei prezenți au mai susținut că au avut discuții cu fostul avocat, dar acesta le-a spus doar promisiuni, că le va da banii.

„Pe unii îi șantajează că nu vor primi banii dacă vin la proteste. Dacă ești prea vocal ți se spune că nu mai ești prioritar să îți recuperezi banii. Dacă justiția s-ar comporta exemplar ar fi șanse mari ca noi cei păgubiți să ne recuperăm sumele plătite. Considerăm că totul s-a făcut cu premeditare. Cerem justiției să fie corectă”, au mai susținut participanții la protest.

„Imperiu al fricii. Numele Alpha nu e ales întâmplător, e indicator”

Dorin Ciortea a mai precizat că s-a format un „imperiu al fricii”.

„Este clar că există relații, este un avocat foarte influent în Alba Iulia. Noi nu suntem caz social, suntem oameni care am muncit și ne-am dorit să avem o casă în Alba Iulia. Vrem să se facă dreptate. Am înțeles dificultățile din cauza războiului, din cauza COVID, dar aici s-au înregistrat alte tipuri de activități, delapidare, sustragere de milioane de euro din firmă. Numele Alpha din denumirea firmei nu s-a ales aleatoriu. Este ca să se vadă, un indicator clar să nu se apropie nimeni de subiectul ăsta. Am făcut o cerere la o organizație de masonerie și mi s-a comunicat că este membru acolo. Credem că este și posibilitatea ca anumite organizații să lucreze în sensul ca lucrurile să se dilueze în favoarea lui”, a mai precizat tânărul.

La protestul organizat joi, 15 februarie 2024, au venit în mod special câteva persoane aflate în țări din Europa.

Miercuri, 14 februarie 2024, la Tribunalul Alba s-a derulat un termen al procesului de insolvență al firmei. Judecătorul sindic se va pronunța în 28 februarie 2024 pe contestațiile făcute în ceea ce privește tabelul preliminar al creanțelor și a stabilit un nou termen în dosarul principal pentru data de 8 mai 2024.

În total, prejudiciul revendicat de creditori și acceptat de administratorul judiciar se ridică la 34.748.373 de lei (7 milioane de euro). Instanța a pus sechestru pe averea și conturile lui Ovidiu Jidveian pentru o sumă în lei echivalentă cu circa 6,8 milioane de euro.

Ovidiu Jidveian nu a putut fi contactat pentru a răspunde acuzațiilor care îi sunt aduse de clienții săi păgubiți.