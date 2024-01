Mega-scandal imobiliar, cu proteste, la Alba Iulia. O garsonieră, vândută de o firmă la opt cumpărători diferiți VIDEO

Afacerea Parc Residence Alpha Alba Iulia a ajuns la faza protestelor de stradă. Aproximativ 20 de persoane care au plătit zeci de mii de euro pentru apartamente care nu le-au fost predate au protestat în fața blocurilor din centrul orașului.

Protestul numit „SPUNE STOP înșelătoriei imobiliare Parc Residence Alpha Alba Iulia”. Firma aparține familiei de foști avocați Jidveian, din Alba Iulia, administrator fiind Ovidiu Jidveian, cel care ar fi încasat milioane de euro din firmă. Societatea este în procedură de insolvență din noiembrie 2023.

„Am aflat că suntem 8 cumpărători pe o garsonieră. S-au mutat pereții acesteia de mai multe ori. S-au schimbat schițele, s-au renumerotat și s-a vândut de mai multe ori. Venea la întâlnire, ne promitea marea cu sarea dar nu s-a întâmplat nimic. OCPI știa, notarii știau, toată lumea știa ce se întâmplă. Nu se poate ca aceeași garsonieră să o dai la 8 persoane. Ne-a tot spus că ne dă banii să stăm liniștiți. Ne-a spus că dacă voia să dea țepe era în Dubai acum”, a spus o persoană care a plătit 80.000 de euro.

O altă persoană a contractat un apartament în 2023, prin agenție, când se știa că deja sunt probleme. „Doar noi nu am știut. Am dat 74.000 de euro. Am așteptat să se termine apartamentul în toamnă. Nu ne-a mai anunțat nimic. Nu ne-a spus nimic și apoi am aflat că a intrat în insolvență. Ne-a promis că o să ne dea banii, dar acum spune că nu are de unde”, a declarat o altă persoană ce a participat la protest.

„Am plătit integral în 2022 suma de 35.000 de euro pentru o garsonieră și 56.000 de euro pentru un apartament. Sunt bani din economii personale livrate prin bancă la domnul Jidveian. Suntem 4 proprietari la garsonieră și vreo 5 la apartament. Nu știu fiecare cât au plătit. Contractul l-am încheiat cu el personal. Nu știu cum se va rezolva pentru că e foarte multă corupție. Nu avem nicio promisiune, dacă de atâta timp nu s-au sesizat Poliția, ANAF-ul, notarii”, a afirmat o femeie prezentă la protest.

Ovidiu Jidveian a transmis, ieri, înainte de începerea protestului un comunicat prin care îl acuză pe organizator că vrea să obțină afacerea de administrare judiciară a procedurii de insolvență. „Societatea este acum în faza de insolvență, are premise bune în sensul că există investitor dispus să achiziționeze imobilele la valoarea de piață, peste 11 milioane euro, situație în care toți creditorii, inclusiv cei chirografari vor recupera întreaga suma investită fără penalități. Consider că s-au făcut multe greșeli în administrarea Parc Residence Alpha, o mare parte mi le asum și, dacă și unde s-a greșit, să lăsăm organele competente, respectiv instanța de judecată să își spună cuvântul”, a afirmat fostul administrator.

Creanțe acceptate în valoare de 13,7 milioane de euro

Tot miercuri, 17 ianuarie, a avut loc un nou termen de judecată în procesul de insolvență, dar s-a dispus amânarea cauzei până în 14 februarie 2024, pentru a se judeca cererea de abținere a judecătorului. În cadrul procedurii au depus cereri de creanță un total de 285 de creditori, care solicită suma totală de 74.870.668 de lei (aproximativ 15,1 milioane de euro). Dintre aceștia 124 sunt creditori ipotecari, ceea ce înseamnă că au ipoteci legale înscrise pe apartamente și spații comerciale din cele două blocuri construite în centrul municipiului Alba Iulia și au șanse mari să își recupereze măcar o parte din pretențiile financiare solicitate.

Administratorul judiciar a acceptat creanțe totale în valoare de 66.434.828 lei (13,4 milioane de euro), dintre care 34.748.373 de lei (7 milioane de euro) reprezintă creanțele creditorilor cu ipoteci legale, iar 30.942.094 de lei (6,4 milioane de euro) sunt creanțe chirografare, care nu sunt asigurate prin ipoteci sau alte tipuri de garanții. Un număr de 21 de creditori au contestat tabelul preliminar al creanțelor. Pe lista persoanelor care susțin că au fost înșelate este cel puțin un magistrat, avocați, polițiști sau foști polițiști, oameni de afaceri, dar și mulți alți oameni care s-au împrumutat de la bănci pentru a cumpăra o locuință pe care, cel mai probabil, nu o vor avea niciodată.

6 milioane de euro pentru un teren de 1.700 de metri pătrați

În tabelul preliminar există și creanțe bugetare în valoare de 704.804 lei, bani solicitați de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba Iulia (603.918 lei) și Primăria Alba Iulia (100.886 lei). Tot în tabel apare cu o creanță salarială fostul administrator Ovidiu Jidveian, asociat cu un procent de 10 la sută în firmă, care ar trebui să primească salarii restante de 39.556 de lei. Creditorii chirografari sunt în număr de 161 (o parte apar și pe lista creditorilor ipotecari) și vor fi ultimii la masa credală, ceea ce înseamnă că în eventualitatea vânzării imobilelor unui investitor au șanse reduse să-și recupereze zecile de mii sau, în unele cazuri, chiar sutele de mii de euro plătite pentru apartamente.

Administratorul judiciar a cerut la Tribunalul Alba anularea unui antecontract de vânzare-cumpărare, din 31 octombrie 2019, prin care administratorul Ovidiu Jidveian a cumpărat, în numele firmei, terenul de circa 1.700 de metri pătrați, pe care au fost construite blocurile, de la bunica sa, în schimbul a aproximativ 6 milioane de euro. Fostul administrator a fost desemnat de bunica sa, înainte de decesul acesteia, drept persoana care urma să încaseze banii plătiți de societate pentru teren.