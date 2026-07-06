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Taxa pe mizerie: Amenzi de până la 5.000 de lei pentru mașini murdare într-un oraș din România

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Un nou proiect de regulament din cadrul unui municipiu din România stabilește amenzi de până la 5.000 de lei pentru proprietarii care își lasă mașinile murdare pe domeniul public. Măsura vizează vehiculele cu aspect neîngrijit, iar amenzile aplicate de Poliția Locală vor merge la bugetul local.

masini in parcare
Șoferii care își lasă mașinile murdare vor fi amendați FOTO iStock

Potrivit noului Regulament de gospodărire a municipiului Alba Iulia, aflat în consultare publică, menținerea curățeniei mașinii devine o obligație legală atunci când vehiculul ocupă spațiul comun, scrie Ziarul Unirea.

Documentul prevede sancțiuni clare pentru „neîntreținerea autovehiculelor parcate pe domeniul public sau privat al statului, în stare corespunzătoare de curățenie”.

Măsura vizează astfel eliminarea aspectului neîngrijit al mașinilor abandonate sau lăsate perioade lungi în parcările orașului.

Amenzi până la 5.00 de lei

Nerespectarea acestei obligații se consideră contravenție și se sancționează diferențiat, în funcție de tipul proprietarului. Astfel, persoanele fizice surprinse cu autovehicule neîntreținute pe domeniul public riscă o amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei.

În ceea ce privește persoanele juridice care dețin mașini murdare sau lăsate în stare de degradare în spațiile publice, acestea vor fi sancționate cu amenzi mult mai mari, între 1.000 și 5.000 de lei.

Constatarea acestor fapte intră în atribuțiile Poliției Locale Alba Iulia, iar sumele încasate din amenzi vor fi direcționate în totalitate către bugetul local, mai notează presa locală.

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