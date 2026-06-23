Fără amenzi pentru șoferii care își uită actele acasă: Proiectul, adoptat de Senat

Senatul a adoptat marți un proiect de lege care prevede eliminarea obligației participanților la trafic de a prezenta documentele la control atunci când datele pot fi verificate de polițistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale.

Propunerea legislativă modifică articolul 35 alineatul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

„Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să prezinte acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege. Obligaţia de prezentare a documentelor este considerată îndeplinită dacă datele aferente pot fi verificate de către poliţistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale”, prevede proiectul adoptat, notează Agerpres.

Deputatul Alexandru Dimitriu, unul dintre inițiatorii proiectului, a afirmat că modificarea elimină o sancțiune care nu mai este justificată în condițiile în care autoritățile pot verifica electronic informațiile necesare.

„Dacă ai permis valabil și mașina este înmatriculată legal, polițistul poate verifica aceste informații în câteva secunde, direct în bazele de date. Cu toate acestea, până acum puteai primi o amendă de câteva sute de lei doar pentru că nu aveai documentele asupra ta”, a transmis acesta, pe rețelele sociale.

Potrivit deputatului, proiectul a fost susținut de senatori din aproape toate grupurile parlamentare.

Proiectul a trecut de Senat, deși avea raport de respingere

Inițiativa legislativă a avut inițial raport de respingere din partea comisiilor de specialitate, însă a fost adoptată în plenul Senatului cu 52 de voturi pentru și 34 împotrivă.

În expunerea de motive se arată că sancționarea șoferilor doar pentru lipsa documentelor în format fizic, în condițiile în care dreptul de a conduce poate fi verificat electronic, reprezintă „o formă de formalism excesiv incompatibilă cu exigențele unui stat modern”.

Senatul este primul for sesizat în acest caz, iar decizia finală va aparține Camerei Deputaților.