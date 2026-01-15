search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Listele publice cu datornici, legea cu care statul speră să crească încasările la buget: „Presiune publică pentru cei care nu plătesc”

0
0
Publicat:

Un proiect de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării propune ca datoriile românilor către Fisc și către direcțiile locale de taxe să devină informații publice, accesibile online. Proiectul, pus în dezbatere de câteva luni, prevede publicarea unor liste detaliate cu datornicii din România, dar și cu cei care își plătesc taxele la timp.

Pe liste vor fi și cei care își plătesc taxele la timp. FOTO Adevărul
Pe liste vor fi și cei care își plătesc taxele la timp. FOTO Adevărul

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat, într-un răspuns transmis Știrilor Pro TV, că măsura este justificată și deja aplicată în alte state europene, precum Spania, Grecia, Slovenia, Irlanda și Ungaria. Oficialul consideră că publicarea listelor ar reprezenta un act de transparență și un instrument de presiune publică asupra celor care nu își achită obligațiile fiscale:

„Este o măsură corectă, în primul rând pentru contribuabilii care cu bună-credință se străduiesc și își plătesc impozitele an de an. E și o măsură de transparență și presiune publică pentru cei care nu plătesc”.

Inițiativa ar reprezenta o schimbare majoră, întrucât, în prezent, aceste date sunt considerate secret fiscal, iar pe listele publice apar doar firmele și instituțiile cu restanțe.

Ce prevede proiectul

Potrivit proiectului, ANAF ar urma să publice liste cu persoanele fizice care au datorii la stat, similar modului în care sunt afișate restanțele companiilor. Printre cei vizați se numără persoane care obțin venituri din chirii, tranzacții cu criptomonede sau alte activități impozabile, dar care nu își achită obligațiile fiscale.

În paralel, autoritățile fiscale vor afișeze și o listă a contribuabililor fără restanțe, iar primăriile ar trebui să publice separat numele celor care nu și-au plătit taxele locale pentru locuințe, terenuri sau autoturisme.

Controverse privind protecția datelor

Măsura ridică însă semne de întrebare din perspectiva legislației privind datele personale. Avocatul Radu Cătălin Pavel spune, potrivit știrilor ProTV,  că publicarea unor astfel de informații poate intra în conflict cu normele GDPR și poate genera riscuri de stigmatizare socială, afectând inclusiv locurile de muncă sau colaborările profesionale ale persoanelor vizate.

„În alte țări se poate, putem și noi, cu GDPR cu tot”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Ultima listă publică a datornicilor persoane fizice a fost publicată de ANAF în urmă cu un deceniu, incluzând atunci nume cunoscute din administrația locală și centrală. Ulterior, aceste informații au fost reclasificate ca date protejate.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
digi24.ro
image
O femeie de 42 de ani din Aiud a născut la domiciliu, în baie, și a doua zi a mers la spital. Acasă lăsase un tablou tragic
stirileprotv.ro
image
Cel mai mare protest din 2026! Mii de români, în marș spre Guvern: “Jos Bolojan”, “Libertate”, “Unitate națională”, “Călin Georgescu, președinte”
gandul.ro
image
Veste proastă pentru absolvenții de facultate. De ce ești încă singur?
mediafax.ro
image
Condiția pe care i-a pus-o Gigi Becali lui Mihai Popescu pentru a-i prelungi contractul cu FCSB: „Dacă face asta, da!”
fanatik.ro
image
Statele Unite au stabilit prețul pentru care vor să cumpere Groenlanda
libertatea.ro
image
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
digi24.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
Meseriile pentru care muncitorii asiatici primesc salarii și de 1.000 euro în România
observatornews.ro
image
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Când ai voie să depășești o căruță pe linie continuă, când se lasă cu supendarea permisului și amendă
playtech.ro
image
Groenlanda e doar vârful iceberg-ului! Două românce din Danemarca relatează ce temeri au oamenii, dincolo de ”furia lui Trump”: „Sunt vremuri nesigure”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru! Au făcut anunțul despre transferul lui Lisav Eissat
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Răsturnare MARE de situație! Decizia lui Măruță aruncă în aer showbizul, nici Andra NU se aștepta
romaniatv.net
image
ANAF a început să facă controale la posesorii de mașini. Diferențe mari între venituri și valoarea autovehiculelor
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Zodia căreia i se deschid toate ușile în luna februarie. Are parte de noroc, iubire și succes
click.ro
image
Trăsăturile pe care copilul le moștenește de la tată și care apar abia la maturitate
click.ro
image
Vremurile triste se încheie pentru trei zodii, după 15 ianuarie 2026. Ei sunt nativii care trec prin transformări radicale
click.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Prințesa Sofia a Suediei, fosta Sofia Hellqvist, și soțul ei, Prințul Carl Philip al Suediei, 2024 Casa Regală suedeză jpg
În mijlocul scandalului sexual, prințesa revine în ochii publicului! Evenimentul la care va participa alături de soț
okmagazine.ro
Gisele Bundchen sursa foto Profimedia jpg
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Zodia căreia i se deschid toate ușile în luna februarie. Are parte de noroc, iubire și succes

OK! Magazine

image
Iranul îi vrea înapoi! Prințul Reza Pahlavi și superba lui soție, Prințesa Yasmine, cuplul regal din exil. Regimul ayatollahului se teme

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet