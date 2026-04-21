O primărie cu zece angajați a decontat timp de doi ani 38 de abonamente de telefonie mobilă. Care este prejudiciul

Primăria comunei Cut din judeţul Alba a achiziţionat 38 de abonamente de telefonie mobilă, pentru care a plătit, în perioada noiembrie 2023 - noiembrie 2025, peste 110.000 de lei, în condiţiile în care administraţia avea doar 10 angajaţi. Informaţia apare într-un raport al Curţii de Conturi.

Potrivit raportului Curţii de Conturi, făcut public, Primăria comunei Cut a majorat nelegal cheltuielile cu bunurile şi serviciile în perioada noiembrie 2023 - noiembrie 2025 cu suma totală de peste 113.000 de lei, situaţia fiind cauzată de achiziţionarea şi decontarea unui număr de 38 de abonamente de telefonie mobilă, în condiţiile în care în cadrul entităţii figurează doar 10 angajaţi conform statelor de plată, scrie ziarulunirea.ro.

”Din verificările efectuate, echipa de audit a constatat şi faptul că, în perioada 2021-2025, au fost identificate achiziţii publice efectuate de către entitate şi care nu au fost prevăzute în programele anuale ale achiziţiilor publice şi nu au fost publicate în SEAP extrase din programul anual al achiziţiilor publice, potrivit prevederilor art. 12, alin. (6) din H.G. nr. 395/2016. Din verificările efectuate echipa de audit a constatat faptul că în perioada 2021-2025 entitatea auditată nu a procedat, în cazul nici unei achiziţii directe (cu excepţia celor realizate prin utilizarea catalogului electronic SEAP) la transmiterea în SEAP a notificărilor, fiind astfel încălcate prevederile menţionate anterior”, se mai arată în raportul Camerei de Conturi Alba, citat de jurnaliştii locali, scrie News.

Aceştia subliniază că, în perioada 2021-2025, administraţia locală a comunei Cut a realizat achiziţii directe pentru care nu s-au efectuat notificări în SEAP în valoare de 8,7 milioane de lei. Inspectorii Camerei de Conturi au mai constatat că entitatea verificată nu a respectat, în perioada de referinţă, nici prevederile legale privind controlul financiar preventiv propriu.

Concret, la Primăria Cut angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor s-au realizat fără viza prealabilă de control financiar preventiv propriu, contrar prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.