13 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce li s-a făcut rău timpul unor proceduri la o piscină terapeutică din Eforie Nord

Un incident a avut loc sâmbătă la un centru medical din Eforie Nord, unde mai multe persoane au acuzat stări de rău în timpul unui tratament desfășurat într-o piscină terapeutică.

Potrivit primelor informații, 13 persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, după ce au prezentat simptome precum amețeală și disconfort respirator, relatează Observator Constanța.

Două dintre acestea, care au avut nevoie de evaluări suplimentare, au fost transporte la spital.

Starea lor este însă stabilă, au transmis echipajele de intervenție.

Cauza exactă a problemelor apărute urmează să fie stabilită în urma unei anchete.

Amintim că, în iulie 2023, un incident similar a fost semnalat în Avrig, județul Sibiu. Zeci de copii au acuzat stare de rău și vărsături, după ce au petrecut mai multe ore la un ștrand.