Anunțul comic al unui medic nevoit să-și dezmintă decesul: „Până la moartea definitivă, mă voi scula în fiecare zi ...”

Un medic din Alba Iulia a fost nevoit să dea anunț la ziar pentru a informa că trăiește. Evenimentul tragi-comic a avut loc în urmă cu aproape 100 de ani, în anul 1929

În oraș se răspândise vestea privind moartea fulgerătoare a medicului Roth, doar că era o problemă: acesta nu murise. Pentru că zvonul nu mai putea fi controlat, medicul a apelat la ziarul Alba Iulia, în care a dat un anunț din care nu lipsește umorul:

„Sub impresia vestei zguduitoare, că din scurtă vreme am decedat, am onoare a aduce la cunoștință tuturora, că până la moartea mea definitivă, mă voi scula în fiecare zi din mormântul meu de acum și voi ordona zilnic, ca și până acuma, dela orele 9-11 a.m. în A. Iulia, Piața Mihai Viteazul 28 (Banca Izvorul). Alba-Iulia, la 19 Maiu 1929. Dr. Roth medic”, este anunțul dat în ziarul Alba Iulia de către medic.

Alba Iulia era, în urmă cu 100 de ani, un mic orăşel din Transilvania cu aproximativ 10.000 de locuitori. Centrul localităţii avea câteva clădiri-monument, unele demolate ulterior de regimul comunist, care reprezentau simboluri arhitectonice deosebite pentru oraş. În urmă cu 100 de ani, Alba Iulia cuprindea actuala zonă centrală şi Cetatea.

Configuraţia centrului era complet schimbată faţă de cum arată în prezent. Nu exista niciun bloc de locuinţe, iar parcurile şi chiar unele străzi erau total diferite. Cartierul Cetate, care include în prezent cea mai mare parte a populaţiei oraşului, nu exista la vremea respectivă.

Orăşelul cosmopolit cu hoteluri, restaurante, bănci şi bordeluri

Întreaga viaţă socială, culturală şi administrativă se desfăşura în partea de jos a oraşului, unde s-a dezvoltat un orăşel cosmopolit cu hoteluri, restaurante, bănci şi chiar şi bordeluri. Multe din aceste clădiri au fost demolate după al doilea război mondial pentru a face loc blocurilor şi unor construcţii publice ridicate în timpul regimului comunist. Cea mai cunoscută clădire care a fost demolată este fostul hotel Dacia, numit Hungaria înainte de 1948, care a dispărut când s-a construit un bloc cu zece etaje în centrul oraşului, ce are 280 de apartamente.

Existau şi zone de relaxare şi de distracţie. Una dintre acestea era reprezentată de lacurile din Lumea Nouă, unde locuitorii oraşului se plimbau cu barca şi se relaxau la terasă. Înainte de 1918, oraşul era sub administraţie austro-ungartă şi se numea Gyulafehervar. Ulterior, a revenit la denumirea de Alba Iulia. Piaţa Iuliu Maniu din prezent era un loc de întâlnire pentru politicieni, bancheri, artişti, dar şi oameni simpli.

Cea mai cunoscută clădire era şi în vremea respectivă cea care adăpostea Palatul Justiţiei, care, la subsol, servea şi drept închisoare. În prezent aici funcţionează trei instituţii: Consiliul Judeţean, Prefectura şi Curtea de Apel.