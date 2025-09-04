Viitorul României începe în clasă: scrisorile din viitor ale copiilor care au nevoie de noi astăzi

„Dacă vreau cu adevărat, pot!” — e mesajul scris cu litere mari și sigure de un copil care visează să devină programator. Visul lui, notat cu emoție într-o scrisoare „către mine, din viitor”, nu e doar o fantezie copilărească. Este dovada că atunci când copiii din medii vulnerabile sunt sprijiniți, ghidați și încurajați, realitatea se poate transforma.

Astfel de scrisori pline de speranță și determinare vin din clasele în care predau profesorii formați de Teach for Romania, o organizație care de nouă ani este susținută de Lidl România. Anul acesta, în perioada 11 august – 7 septembrie 2025, pentru fiecare produs cumpărat din oferta „Din nou la școală”, Lidl donează 1 leu către programele educaționale Teach for Romania. Este o inițiativă simplă, dar cu un impact enorm, care contribuie direct la formarea profesorilor care lucrează în școlile cu cele mai mari nevoi.

Copiii care visează cu ochii deschiși: „Eu din viitor”

Într-o clasă din mediul rural, un băiețel scrie: „Mă întorc în satul meu natal și să ajut copiii de la școală, așa cum am fost și eu încurajat de doamna mea învățătoare.” Alături, a desenat un calculator, instrumentul muncii sale de programator. Scrisoarea sa, la fel ca multe altele, arată nu doar o fantezie, ci o direcție. Copiii încep să creadă în propriul potențial atunci când cineva crede în ei.

O altă fetiță își imaginează că a devenit cântăreață și are un hamster. Un băiețel ridică Cupa Mondială într-un desen colorat și povestește cu mândrie cum a reușit „pentru că a muncit mult și a ascultat sfaturile profesorilor”. O viitoare doctoriță spune: „Bucuria mea este când îi văd pe oameni zâmbind.”

Toate aceste mesaje vorbesc despre puterea învățătorilor și profesorilor de a aprinde lumina în viețile copiilor. Iar în multe cazuri, acești profesori sunt parte din rețeaua Teach for Romania, oameni selectați, formați și susținuți să lucreze în școli unde inechitatea educațională este reală și adâncă.

Școli unde se învață să se citească în clasa a VIII-a

„În România există școli în care, în aceeași oră, unii copii rezolvă ecuații, iar alții silabisesc primele propoziții.” Așa descrie Mara Barbos Niculescu, Director Regional Centru-Vest Teach for Romania, realitatea din multe comunități vulnerabile. Într-un interviu recent pentru Alex Livadaru, material publicat pe Republica.ro, ea explică faptul că unii profesori trebuie să predea literele în gimnaziu, din cauza decalajelor severe acumulate în primii ani de școală.

În aceste condiții, intervenția remedială, mentoratul, formarea continuă și sprijinul moral sunt vitale. De aceea, programul Teach for Romania oferă formare intensivă (peste 400 de ore pe an), mentorat și burse pentru ca acești profesori să rămână în sistem și să producă schimbări pe termen lung. Cu susținerea Lidl, organizația a reușit să formeze o comunitate de peste 500 de profesori și 60 de angajați, care lucrează direct în sistemul public.

De ce contează implicarea Lidl și cum putem contribui și noi

Rezultatele testelor PISA arată că România se află pe penultimul loc în UE la performanțele educaționale: 42% dintre elevii de 15 ani au dificultăți în înțelegerea unui text scris, iar 44% nu pot înțelege fenomene științifice de bază. În comunitățile vulnerabile, aceste cifre se adâncesc.

De aceea, sprijinul constant oferit de Lidl face o diferență. În cei 9 ani de parteneriat, compania a investit aproximativ 16 milioane de lei, contribuind la formarea unei rețele naționale de profesori care schimbă destine. Prin campania „Din nou la școală”, fiecare client poate deveni parte din acest efort național: fiecare produs cumpărat = 1 leu donat pentru educație.

Viitorul se scrie azi. Cu litere de tipar

În 2026, Lidl va susține extinderea programului Teach for Romania, prin acoperirea costurilor necesare formării a peste 80 de profesori, din peste 26 de județe din afara regiunii Moldovei.

Un copil care astăzi învață să scrie poate deveni mâine medic, pictor, polițist sau profesor, așa cum visează în scrisorile către „eu din viitor”. Pentru ca acest viitor să fie posibil, e nevoie de modele în clasă și sprijin constant din partea comunității.

În perioada 11 august – 7 septembrie 2025, viitorul României începe în coșul de cumpărături. Fiecare achiziție de rechizite din Lidl înseamnă mai mult decât un început de an școlar: înseamnă o șansă reală pentru un alt copil să creadă în el, să reușească, să scrie o nouă scrisoare — de data aceasta, din realitatea pe care a reușit să o schimbe.