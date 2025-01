Laptele vegetal expune unui risc mai mare de anxietate și depresie. Ce au mai aflat cercetătorii

Veganii care consumă lapte din plante sunt predispuși unui risc mai mare de anxietate și depresie. Date colectate în cadrul unui studiu care a inclus 350.000 persoane arată, în schimb, beneficii în cazul consumului de lapte de vacă semi-degresat.

O cercetare UK Biobank din Marea Britanie sugerează că veganii sunt expuși unui risc mai mare de anxietate și depresie, deoarece beau lapte din plante, scrie The Telegraph. Consumul de lapte de vacă semi-degresat în schimb are anumite beneficii. Studiul a inclus 350.000 de persoane, care au fost urmărite timp de mai bine de un deceniu, fiind evaluate privind semnele de probleme de sănătate mintală manifestate. S-a constatat că, atunci când sunt luate în considerare vârsta, sănătatea și venitul, cei care beau lapte semi-degresat au cu 12% mai puține șanse de a fi depresive și cu 10% mai puține șanse de a avea anxietate. Consumul de lapte degresat, în schimb, nu are niciun beneficiu. Consumul altor tipuri de lapte, cum ar fi laptele de soia și laptele de migdale, a fost asociat cu un risc de depresie crescut cu 14%, scrie The Telegraph.

„Laptele este o sursă bogată de nutrienți, cum ar fi lactoza, lipidele, proteinele și mineralele, care sunt esențiale pentru menținerea sănătății umane”, au scris oamenii de știință de la Southern Medical University în studiul lor, conform sursei citate. Ei spun că laptele este o sursă bogată de calciu mineral, despre care s-a demonstrat anterior că activează căi din organism care pot crește producția de serotonină. Serotonina este o substanță chimică care joacă un rol în creier în ceea ce privește starea de spirit și sănătatea mintală. Cel mai popular grup de medicamente antidepresive promovează absorbția serotoninei.

Laptele semi-degresat, bun pentru sănătatea mintală

Laptele este bogat în grăsimi saturate, iar laptele semi-degresat are un nivel mai scăzut al acestor molecule decât laptele integral. Prea multă grăsimi saturate într-o dietă pot determina creșterea colesterolului, accidentul vascular cerebral sau boli de inimă. S-a demonstrat de asemenea că laptele bogat în grăsimi saturate crește riscul de depresie. Oamenii de știință spun că acest lucru ar putea explica de ce laptele semi-degresat, dar nu integral, este bun pentru sănătatea mintală, deoarece conținutul ridicat de grăsimi saturate al laptelui de vacă integral ar putea diminua semnalizarea dopaminei în creier și poate provoca inflamații. Laptele semi-degresat în schimb conține și o „cantitate semnificativă” de grăsimi nesaturate, care sunt adesea numite „grăsimi bune” și s-a dovedit, în trecut, a fi bune pentru sistemul dopaminergic din creier.

Laptele semidegresat conține mai multe grăsimi bune decât laptele degresat și mai puține grăsimi rele decât cel integral, spun oamenii de știință, iar acest lucru ar putea însemna că susține mai bine sănătatea mintală.

„Profilul de acizi grași al laptelui semi-degresat ar putea oferi o protecție cerebrală mai mare în comparație cu laptele integral și laptele degresat, reducând astfel riscul atât de depresie, cât și de anxietate”, au scris oamenii de știință în studiul publicat în jurnalul Frontiers in Nutrition. „Analiza indică posibilitatea unei asocieri inverse între consumul de lapte semi-degresat și riscurile de depresie și anxietate”, adaugă aceștia, constatările lor sugerând că laptele semi-degresat poate avea un efect protector împotriva acestor afecțiuni de sănătate mintală, prezentând noi perspective pentru intervenții alimentare.