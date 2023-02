Producătorii de lapte se tem că vor pierde un ajutor de 73 euro/vacă. Controversă în privința unui document-cheie

Un ajutor nesperat, care se acordă crescătorilor de vaci de lapte „în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei” ar putea să nu ajungă la cei care au cea mai mare nevoie, micii producători.

APIA a anunțat că a început campania de depunere a cererilor aferente schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Este un ajutor de 73 euro/cap vacă adultă care se acordă pentru prima dată, însă în anumite condiții care, au aflat micii producători, citind legislația (ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3 din 8 februarie 2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei), pe ei i-ar putea exclude.

Principalele condiții pentru a accesa acest ajutor este ca producătorii să aibă în fermă minimum 10 vaci de lapte - la câmpie și minimum cinci - la munte, animalele să fie înregistrate în Baza Națională de Date (BND) gestionată de ANSVSA, să prezinte documente care să ateste că au vândut lapte în perioada august – decembrie 2022, iar o altă condiție care le dă planurile peste cap micilor producători care nu au încheiate contracte cu procesatorii, și apelează la alte mijloace de valorificare, este cea privind existența „documentului sanitar-veterinar pentru valorificare”. De aici pornesc discuțiile.

„Ar trebui să ai analiză la lapte, dar dacă nu se cere...”

La o primă citire, fermierii au interpretat „documentul sanitar-veterinar pentru valorificare” ca fiind analiza de laborator pe care producătorii care pun lapte pe piață ar trebui să o facă lunar.

„Nu știu dacă se încadrează 20 de fermieri din județul Olt, pentru că printre cerințe trebuie să fi avut, la data comercializării laptelui, și proba de lapte dusă la DSV. Acea analiză a laptelui. Și foarte mulți nu au analiza laptelui făcută. (...) Iar este un ordin care nu ne încurajează, nu ne avantajează, nu ne ajută cu nimic acest ordin. Tot pe cei mari îi ajută, pentru că ei fac dovada comercializării laptelui, ei au analiza la lapte, când au vândut, micul fermier nu are cum”, a declarat Traian Gârtan, președintele Asociației Crescătorilor de Animale Slătioara.

În județul Olt, micii producători își valorifică singuri producția de lapte și brânză, pentru că nu există niciun proccesator care să colecteze laptele de la aceștia, spune Gârtan. Pentru siguranța consumatorului, admite Gârtan, această analiză ar fi neapărat necesară, doar că, dacă producătorii au reușit să vândă și în piețe, și în târguri și chiar pe ulițele satelor fără prea mari probleme, nu au mai făcut-o.

„Dacă am un contract cu un procesator, asta e altceva, atunci când îl închei automat trebuie să faci analiza, te obligă. În județul Olt, micul fermier comercializează laptele la bidon de doi litri, cum poate. Vând prin sate cei care au trei-patru-cinci capete, omul nu-i cere analiză la lapte... (...) Noi bătuți facem, dacă nu ne trage cineva la răspundere, nu facem. Și vom pierde”, a mai spus Gârtan.

Alți crescători, care de asemenea au studiat condițiile în care pot accesa acest ajutor, spun, în schimb, că nu dovada calității laptelui, conform analizei de laborator, trebuie să o prezinte, ci autorizația sanitar-veterinară care le permite să vândă lapte. „Eu am toate analizele la zi, nici nu s-a pus problema să nu le fac, pentru că am vacile în programul cu cele de rasă și ne obligă. Dar autorizația cealaltă nu o am. De ce? Nu știu, n-a fost condiție, am neglijat să depun documentele...”, spune un alt crescător din județul Olt.

Anunț liniștitor

Președintele Federației Crescătorilor de Bovine din România, Petre Bordean, spune, în schimb, că fermierii nu ar avea cu adevărat motive să se teamă că nu pot accesa această schemă de ajutor. A purtat discuții atât cu reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, cât și cu reprezentanți ai APIA, iar aceștia dau asigurări că nu se pune problema de documente suplimentare față de alte măsuri de sprijin.

„Problema este în felul următor: toți cei care au comercializat lapte nu au putut comercializa decât de la vaci înregistrate sanitar-veterinar. În momentul în care ele sunt înregistrate la un medic concesionar, automat ele au status de sănătate, iar produsele sunt, clar, acceptabile pe piață, ei pot să comercializeze produse de la vacile pe care le au. Medicii veterinari, prin nota de serviciu, au obligația ca de două ori minim pe an să facă un control în ferme, să facă vaccinările obligatorii, să facă tratamentele de deparazitare, absolut toate acțiunile sanitar-veterinare, și de urmărire și de control. Produsele sunt sigure din punct de vedere sanitar-veterinar”, a precizat Bordean,. pentru „Adevărul”.

Mai mult, liderul FCBR spune că, în fapt, ce trebuie să dovedească fermierii este că au comercializat lapte în perioada 1 august – 31 decembrie 2022, iar această dovadă nu este un document sanitar-veterinar.

„”Documentul sanitar-veterinar de valorificare” nu-și are niciun sens. Un singur document le trebuie, dar nu de natură sanitar-veterinară, ci de natură economică - or factură, or filă din carnetul de producător, aviz de însoțire a mărfii, ceva de genul - să demonstreze că au comercializat lapte în perioada respectivă. Noi ne complicăm singuri existența, nu știu de unde sunt toate chestiile astea”, a mai spus Bordean.

Lucrurile nu sunt însă pe deplin clare nici la APIA Olt. Reprezentantul instituției a precizat că nu s-a primit, deocamdată, nicio cerere și că, cel mai probabil, vor veni precizări în acest sens, foarte curând. Termenul limită pentru depunerea cererilor pentru această schemă de sprijin este 23 martie 2023.