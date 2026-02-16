search
Luni, 16 Februarie 2026
Ce jucării nu ai voie să iei în avion, chiar dacă sunt inofensive. Un copil de 4 ani a fost percheziţionat pentru un pistol cu săgeți de burete

Publicat:

Zborul cu cei mici cere pregătire și atenție la detalii, iar unele jucării, oricât de inofensive ar fi, pot fi interzise în avion, ducând la situații stresante și întârzieri la aeroport.

Unele jucării nu sunt permise la bord. FOTO: Shutterstock
Unele jucării nu sunt permise la bord. FOTO: Shutterstock

Călătoriile cu avionul pot fi o adevărată provocare pentru părinți atunci când vine vorba de a-i ține pe copii ocupați timp de câteva ore. Mulți aleg să ia cu ei jucării pentru a face zborul mai plăcut, însă anumite obiecte, chiar şi inofensive, pot fi interzise.

În mod special, armele și pistoalele de jucărie, adesea replici din plastic, sunt interzise de multe companii aeriene europene, atât în bagajul de mână, cât și în cel de cală. În regulamentul bagajelor TUI, acestea sunt menționate clar ca articole interzise.

„Armele de jucărie (inclusiv armele recreative, cum ar fi cele cu bile de vopsea), replicile și imitațiile de arme de foc care pot fi confundate cu arme reale” nu sunt permise, explică, de exemplu, Ryanair.

EasyJet și Jet2 au reguli similare. EasyJet interzice orice „arme de foc și alte dispozitive care lansează proiectile” și include obiecte care „par capabile” să fie folosite ca atare.

„Armele de jucărie/replicile, praștiile din plastic, cuțitele (indiferent de lungimea lamei), lamele de ras și alte articole care, în opinia Jet2.com, ar putea fi utilizate pentru a pune în pericol aeronava sau pasagerii acesteia nu sunt permise în bagajul de mână”, precizează Jet2.

Copil de 4 ani, percheziționat pentru un pistol Nerf cu săgeți de burete

Aceste reguli nu sunt doar teoretice. În 2015, un băiețel de patru ani, James, a fost nevoit să predea arma sa de jucărie Nerf, după ce securitatea aeroportului East Midlands a considerat-o un risc pentru siguranță, potrivit DailyMail.

James sosise la aeroport împreună cu părinții săi, Phil, 44 de ani, inginer software, și Hazel, 38 de ani, având în bagajul de mână jucăria colorată, care trage cu săgeți din burete, pregătit pentru zborul către Lanzarote.

Ofițerii de securitate, despre care tatăl său a declarat că au fost „prea zeloși”, au reacționat imediat când jucăria a fost detectată de aparatele cu raze X. Aceștia i-au cerut lui James să o predea și au efectuat o percheziție corporală amănunțită a copilului de 4 ani, pentru a se asigura că nu există niciun risc.

„Este normal să fie meticuloși, dar mi s-a părut puțin ridicol să ia o armă de plastic de la un copil de patru ani. Eram deja foarte în întârziere, așa că nu am avut timp să mă opresc și să mă cert cu ei, așa că a trebuit să renunțăm la ea, pentru că nu voiam să pierdem zborul. I-am explicat lui James că îi vom cumpăra unul nou când ne vom întoarce din vacanță. Plecam pentru 10 zile în Lanzarote, de Paște. Am considerat că personalul de securitate a exagerat puțin, având în vedere numărul mare de persoane care încercau să treacă în acel moment”, a povestit tatăl băiatului.

Aeroportul East Midlands și-a cerut ulterior scuze pentru neplăcerile create și a subliniat că s-a oferit să trimită jucăria prin poștă la domiciliul familiei din Doncaster, South Yorkshire.

„Siguranța și securitatea pasagerilor noștri sunt prioritatea noastră principală, iar toate reglementările privind securitatea sunt stabilite de guvern. Această reglementare prevede că nu sunt permise prin controlul de securitate obiecte care seamănă cu un obiect interzis”, a explicat ulterior un purtător de cuvânt al aeroportului.

Așadar, atenție ce jucării împachetați pentru zbor, deoarece chiar și obiecte aparent inofensive, precum pistoalele de jucărie din plastic, pot provoca întârzieri și situații stresante la aeroport.

