Un tânăr britanic, Steven Vern, a ajuns în România și a vizitat orașe ca București, Cluj și Sibiu. Englezul a comparat Bucureștiul cu Londra și Birmingham, iar concluzia sa este suprinzătoare pentru mulți.

Steven Vern, un tânăr vlogger englez, a refuzat să țină cont de recomandările agențiilor de turism din țara sa și s-a încăpățânat să viziteze România. În câteva zile a străbătut deja o bună parte din țară și se declară surprins la cel mai plăcut mod de ceea ce a găsit aici. Videoclipul postat pe YouTube s-a viralizat rapid și a strâns peste 46.000 de vizualizări și aproape 1.000 de comentarii.

În primul rând, la capitolul siguranță, marile orașe ale României, în frunte cu Bucureștiul, surclasează Londra și Birmingham, este părerea britanicului.

„E o mare diferență între București și Birmingham sau Londra, de exemplu. Asta este capitala României și e foarte sigură. Oh, Doamne. Comparativ cu Londra, aspectul de siguranță aici e la un cu totul alt nivel, comparativ și cu Birmingham. Nu simți că trebuie să te uiți mereu peste umăr să vezi cine merge în spatele tău. Aici e pur și simplu relaxare, frate. Toată lumea e relaxată. Societatea e ok. Civilizația e ok. Oamenii sunt decenți. Adevărați europeni”, spune Steven.

Britanicii o duc mai rău ca românii

Și nu numai atât. El consideră că britanicii o duc mult mai rău decât românii, deși peste Canalul Mânecii românii sunt disprețuiți și sunt confundați cu infractorii care comit fapte antisociale în marile orașe ale Insulei.

„Diferență e enormă. Oamenii din Anglia, din Marea Britanie, o duc rău, în general. Cred că populația din Marea Britanie nu înțelege ce e România și cum e ea de fapt. România e un loc care deschide ochii, frate. Chiar îți deschide ochii. Când vii aici, ești gen: «Wow, ok. Nu mă așteptam să fie așa.» Pentru că toată lumea vede țiganii romi și așa mai departe, și au o imagine proastă despre ei pentru că fie cerșesc, fie fură din buzunare, fură în general, sau fac prostii. Sunt sigur că nu toți sunt așa, dar asta e ceea ce văd oamenii. Și există o stigmatizare. Se gândesc: «A, așa sunt românii. Așa trebuie să fie toți, în general.» Dar e atât de departe de adevăr. Atât, atât de departe de adevăr. Oamenii din România sunt foarte, foarte decenți, oameni foarte buni”, mai spune Steven Vern.

Orașe ca București, Cluj și Sibiu, dar și Sighișoara, l-au impresionat pe tânărul englez.

„Și e o țară grozavă. Cu siguranță. Am călătorit prin ea. Am condus prin toată țara asta. Am fost în unele orașe mari. Acum sunt în București, desigur. Am fost la Cluj, la Sibiu, Constanța, Sighișoara — am fost acolo chiar ieri. Și e un loc foarte frumos. Foarte frumos. O mulțime de castele, multă natură. Clădirile — dacă te uiți la unele dintre ele, au realizat foarte multe aici. Când vii într-un loc ca România, îți dai seama imediat. Adică, oricum îți dai seama și trăind în Anglia, îți dai seama cât de rău e în Anglia. Dar când chiar călătorești, atunci îți schimbi perspectiva, ai claritate, primești confirmarea a tot ce ai gândit vreodată. Nu vom scăpa niciodată prin vot. Oamenii vor încerca, dar nu se va întâmpla”, susține britanicul.

Nota 8 pentru România, doar 3 pentru Marea Britanie

El a decis să dea și note, iar Marea Britanie a fost surclasată de România. Pentru România, el a dat nota 8 din 10, însă pentru țara sa doar 3.

„Deci, pe o scară de la 1 la 10, cât de nașpa e Marea Britanie acum? 1 însemnând complet ridicol, dincolo de a mai putea fi reparat, și 10 însemnând uimitor. Aș spune că Marea Britanie e un solid 3 acum. Un solid 3. Poate Marea Britanie să își revină? Se poate recupera? Cine știe? Mai sunt locuri frumoase și neatinse, dar pentru cât timp? Asta e întrebarea. Eu nu cred că va mai dura mult. Pe traiectoria actuală, UK se duce în jos rău de tot. Deocamdată, nu arată bine, nu-i așa? Priviți clădirile astea. Un cinematograf vechi. În Marea Britanie avem nevoie de un guvern care să ia măsuri drastice. Deci, ce aș spune? Cum aș evalua România de la 1 la 10? I-aș da României un solid 8, pentru că ceva ar trebui să fie perfect de-a dreptul ca să fie 10. Deci nu poate fi 10. Nici 9, pentru că 9 e aproape perfect, iar România nu e aproape perfectă. Dar aș spune cu siguranță că e un 7 spre 8. Am fost în orașe mai frumoase din România. Sibiu e tare, frate. I-aș da un 8.5. Și Cluj e acolo sus, i-aș da un 8”, e sistemul său de valori.

România ar sta mai bine și decât multe țări din vest, consideră el. În același timp, românii i se par mult mai echilibrați decât conaționalii săi. În timp ce britanicii exagerează cu politețurile și devin uneori falși, românii ar fi mai direcți, crede el.

„România e un loc care încă nu a fost stricat de ruinele guvernelor vestice. În ceea ce privește realizările lor, cultura și tradițiile, ele sunt intacte până în ziua de azi. O clădire frumoasă acolo. O altă mănăstire, probabil. Arată grozav. Marea Britanie e un loc foarte politicos, în general. Oamenii îți zâmbesc. Îți spun «te rog», îți spun «mulțumesc». Se străduiesc să fie politicoși, în cele mai multe cazuri, pentru că asta e o valoare britanică. Dar când călătorești prin lume, începi să observi alte locuri din Europa, cum e România. Când vii în România, observi imediat că oamenii nu sunt exagerat de politicoși, nu sunt exagerat de prietenoși. Adică sunt prietenoși, dar nu prea prietenoși. Prea multă prietenie aici e considerată un comportament suspect. Dar în Marea Britanie, exagerarea asta e normală”, este opinia sa.

Nu-i plac clădirile neglijate

Chiar dacă apreciază mult România, britanicului nu-i scapă nici defectele vizibile, sau cel puțin cele mai evidente. Clădririle neîngrijite și farmaciile și casele de pariuri aflate la tot pasul nu sunt pe placul său.

„Știi ce urăsc eu când merg pe jos, indiferent unde? Urăsc când oamenii merg în spatele tău ca o umbră și refuză să te depășească. Stau acolo și nu știu ce fac — parcă te urmăresc sau ceva. Și e enervant, pentru că e suspect. Eu, personal, n-aș sta niciodată în umbra cuiva. N-aș merge lipit de ei așa, în timp ce merg. Un lucru pe care l-am observat în România e că nu par să își termine clădirile. Și dacă le termină, le e greu să le întrețină. Așa că încep să arate vechi și degradate. După 30 de ani, încă nu se fac renovări. Dar unele dintre clădiri sunt incredibile, niște adevărate capodopere. Doar că le lasă să se învechească. Și tot ce ar trebui să facă e să aducă niște zugravi, să mai înnoiască un pic locul. Să motiveze oamenii. Să creeze locuri de muncă. Să pună deoparte un mic buget. Există o mulțime de case de pariuri. Peste tot. O comunitate mare de jucători de noroc. Își cheltuie banii. De asemenea, sunt foarte multe farmacii. Farmaciile fac afaceri mari aici. Cred că e o populație bolnăvicioasă, poate. Nu știu. Dar uite, încă o casă de pariuri. Una din multele de aici”, adaugă Steven.

Mai departe, saloanele de masaj și cluburile de striptease i-au sărit în ochi. „Ce avem aici? Striptease live. Aici? «Midnight massage club»” Cine ar vrea un masaj la miezul nopții? Tuturor le place un masaj. Asta cred că e intrarea în centrul vechi. Deci chiar acolo, când intri, e intrarea în centrul vechi”, a mai spus britanicul.

„Există ură extremă, diviziune extremă între culturi”

El a remarcat și că tinerele românce sunt cochete și le-a dat nota 9 din 10, lăudându-le frumusețea.

„Știi ce am observat la femeile de aici? De îndată ce văd camera, încep să meargă ca pe podium și trec cu un zâmbet pe față. Le place la nebunie. 9 din 10 ori. Hai să trecem de partea cealaltă și să vedem. Oricum trebuie să merg pe acolo. Hai să luăm niște apă. E nevoie de apă. Dacă vii la București, vei observa imediat sentimentul de siguranță pe care îl ai. Comparativ cu Marea Britanie unde, dacă mergi prin orașe, nu e deloc un sentiment de siguranță. Toată lumea stă cu ochii în patru”, e concluzia sa.

În același timp, deși sociologii și analiștii politici spun că societatea românească este este una profund divizată, britanicul consideră că situația este mult mai gravă în țara sa.

„Există ură extremă, diviziune extremă între culturi, și lucrurile nu vor face decât să se înrăutățească. Marea Britanie se degradează rapid. Iar țări ca România merg în sus. Și asta evident pentru că nu a fost încă ruinată, nu a fost stricată, nu a fost infiltrată încă. Dar, în mare parte, aici ești destul de în siguranță”, încheie Steven Vern.

Ce spun străinii

Și reacțiile celor care au vizionat clipul au fost dintre cele mai interesante. Mulți străini au confirmat că au ales să se mute în România și au lăudat țara.

„M-am mutat aici, în București, pentru a mă pensiona. Îmi place acest loc și iubesc poporul român. Te rog să păstrezi ce ai învățat. Nu vrem ca problemele să se mute aici”, a scris cineva.

„Am călătorit prin toată Europa datorită profesiei mele și, sincer, m-am simțit mult mai în siguranță în satele îndepărtate din Albania decât în ​​majoritatea locurilor din Anglia. Serios, Europa de Est pare suprarealistă în acest moment, așa de rele sunt lucrurile în Vest, nici măcar nu-mi mai pot recunoaște țara”, a scris alt britanic.

„Știu că oamenii din Europa nu au nicio idee despre România și istoria țării. România este o țară sigură și frumoasă, din păcate, există mere stricate în jur și mass-media toxică”, a fost altă idee.

Au existat și români care i-au transmis că au vrut să fugă de România și au plecat în străinătate, convinși că acolo este mult mai bine, dar s-au înșelat.

Ce spun românii

„Știi, în ultimele câteva decenii mergeam în Marea Britanie ca să scăpăm de orice ne confruntam în țara noastră. E incredibil cum se schimbă vremurile”, a scris cineva.

„După 8 ani în Marea Britanie, m-am întors în România. Marea Britanie e atât de nasol, încât prefer să mă chinuiesc acasă decât într-o țară străină”, a confirmat altul.

„Prietene, m-am mutat în Norvegia din România și, după ce am văzut online țara mea făcută de rușine în atâtea feluri, și Norvegia portretizată ca un rai, am ajuns aici în Norvegia și am găsit o groapă groaznică. Contrastul este uimitor, oamenii de aici sunt răi și nepoliticoși, fără pretenții, criminalitatea e de-a dreptul incredibilă...”, a fost o opinie.

Au fost și români care le-au dat dreptate, dar au ținut să sublinieze rolul Uniunii Europene în ridicarea României.

„Uniunea Europeană ne-a ajutat foarte mult! România și Bucureștiul nu erau așa nu prea mult înainte! Și Marea Britanie este un loc frumos, nu mă înțelegeți greșit, am locuit în Marea Britanie/Midlands timp de 11 ani înainte să mă mut înapoi în Europa și pot spune că frumusețea peisajelor rurale din Marea Britanie este pur și simplu uimitoare! Sunt doar orașele mari care dau faliment, iar oamenii le trăiesc ca să trăiască în afara orașelor! Un lucru însă care nu se va schimba niciodată, indiferent cât de frumoasă sau nu este Marea Britanie, este clima, care este absolut deprimantă și te face să te gândești la cum e viața. Am văzut atâția britanici fugind din Marea Britanie doar pentru a scăpa de vreme! Și știu că dacă România și Bucureștiul ar fi avut aceeași vreme ca Marea Britanie, atunci ar fi fost mult mai rău decât cum este Marea Britanie acum! Așa că bucurați-vă de șederea voastră acolo”, a scris un internaut.

Alții au spus că boala României este corupția, dar mai ales politicienii care, ca peste tot în lume, ar fi toxici.

„România este destul de sigură și mult mai curată decât multe țări europene. Partea întunecată a României este traficul și politica, care mențin economia acestei țări la un nivel scăzut, cu prețuri mari și corupție”, a fost o altă idee.

„Ai dreptate, țara noastră este în siguranță deocamdată. Dar avem o corupție uriașă și devenim rapid ceea ce voi fugiți. Politica europeană impune aceleași lucruri rele peste tot. Sper că lucrurile se vor schimba, dar mă îndoiesc profund. Deviza lor este «dezbină și cucerește». Vor să ne urâm unii pe alții, să ne luptăm unii cu alții, ca să poată profita și să rămână la putere”, a scris altcineva.