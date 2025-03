Un vlogger italian care a petrecut aproape două zile la Târgoviște a rămas încântat de ce a văzut și vizitat în fosta capitală a Țării Românești, aflată la 80 de kilometri de București.

Mario, un italian îndrăgostit de călătorii, și-a strâns impresiile speciale despre Târgoviște într-un filmare pe care a postat-o pe contul său de YouTube, intitulat Roaming Mario.

Reședință domnească și capitală între 1396 și 1714, orașul a deținut mai bine de trei secole statutul de cel mai important centru economic, politico-militar și cultural-artistic al regiunii, Târgoviște fiind cetatea de scaun a Țării Românești.

„Mi-a plăcut foarte mult să explorez orașul Târgoviște la pas, fără un itinerariu stabilit dinainte. Parcul Mitropoliei e o încântare. Târgoviște e un oraș cu o istorie incredibil de bogată. Am explorat fosta capitală a României de la curtea domnească a lui Vlad Țepeș până la faimosul Turn al Chindiei. Indiferent că iubești istoria, legendele întunecate su străzile pline de farmec, Târgoviște are multe lucruri și locuri minunate de oferit! Am citit multe despre domnitorii Țării Românești și am fost fascinat. Oamenii sunt mai calmi și mai de treabă comparativ cu cei din București. Târgoviște e un oraș liniștit, cu farmec și pe care îl poți parcurge ușor pe jos”, spune Mario, italianul pasionat de călătorii și care a petrecut aproape două zile în fosta capitală a Țării Românești.

Italianul a mers și în cafenele și librării din Târgoviște. „Am băut o cafea la fel de bună ca în Italia într-o cafenea șic din oraș. Mi-a plăcut mult de asemenea o librărie amenajată foarte elegantă din Târgoviște. Pot spune că acest oraș a fost pentru mine o descoperire specială, o adevărată bijuterie urbană ascunsă”, adaugă Mario.

În timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, Târgoviște a devenit principala reședință domnească a Țării Românești. În actele interne, Curtea Domnească este atestată în timpul lui Mircea cel Bătrân.

În timpul domniei lui Vlad Țepeș a fost construit Turnul Chindiei, inițial pentru scopuri militare, clădirea servind drept punct de pază, foișor de foc, însă și pentru depozitarea tezaurului.