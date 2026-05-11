Video Fiul unui cunoscut afacerist din Criaova, reținut de polițiști după ce ar fi furat haine dintr-un magazin

Un tânăr de 24 de ani din Craiova a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru furt calificat și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, după ce ar fi furat mai multe haine dintr-un magazin din municipiu. Potrivit surselor judiciare, este vorba despre Laith Bacri, cunoscut drept Bacriz Junior, fiul cunoscutului afacerist arab Bacriz din Craiova.

Sursa video: IPJ Craiova

Incidentul s-a petrecut în data de 29 aprilie 2026, în jurul orei 15:30, când polițiștii din cadrul Secția 5 Poliție Craiova au fost alertați de agentul de pază al unui magazin cu articole vestimentare.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că tânărul ar fi îndepărtat sistemele de alarmă ale mai multor produse și ar fi încercat să părăsească magazinul cu articolele asupra sa.

Prejudiciul total a fost estimat la 580 de lei.

Suspectul a fost observat și oprit de agentul de pază înainte de a părăsi incinta.

În urma controlului corporal efectuat de polițiști, asupra tânărului a fost descoperit un obiect tăietor-înțepător, care a fost ridicat pentru continuarea cercetărilor.

Acesta a fost condus la audieri, iar în baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, a fost dispusă reținerea sa pentru 24 de ore.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.