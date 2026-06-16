Un primar din Bihor a folosit pietriș contaminat de pe calea ferată pentru drumurile din comună: „Risc pentru sănătatea populației”

Primarul comunei Bratca (județul Bihor), Dan Precup, este vizat de o plângere penală și de o sesizare la Garda de Mediu Bihor, fiind acuzat că ar fi dispus folosirea unor cantități de pietriș provenit din vechiul terasament al căii ferate, material care ar fi trebuit dus la decontaminare.

Sesizarea a fost depusă de un localnic, Mario Tătar, care susține că edilul ar fi coordonat direct operațiunea. „A dispus și coordonat sustragerea unei cantități semnificative de piatră, bun ce aparține operatorului feroviar”, se arată în plângere, potrivit ebihoreanul.

Potrivit sursei citate, materialul a fost încărcat cu utilajele Primăriei și transportat în mai multe curse către o zonă din spatele pieței agroalimentare din comună.

„A fost încărcat într-un tractor care a făcut cel puțin 20 de curse pentru a-l duce într-o locație neautorizată”, susține localnicul, precizând că vehiculul ar fi fost condus de un angajat al Primăriei care se afla în concediu medical.

Reclamantul atrage atenția și asupra riscului de contaminare: „Fiind impregnat cu uleiuri și motorină, poate genera un risc pentru mediu și sănătatea populației”, existând suspiciuni că substanțele ar fi ajuns în sol, în apele subterane și în fântâni.

Un angajat al Primăriei Bratca a confirmat desfășurarea operațiunii.

„Într-o zi, de dimineață, timp de 8 ore, eu am încărcat și un coleg a dus piatra cu tractorul”, a declarat acesta, referindu-se la transportul materialului.

După ploile recente, localnici au semnalat posibile efecte ale contaminării. „Apa a devenit gălbuie, unsuroasă, și miroase a motorină”, a spus un bărbat din zonă, care a anunțat și Garda de Mediu Bihor.

Comisarul-șef al Gărzii de Mediu Bihor, Sever Șerbănescu, a explicat că materialele provenite din infrastructura feroviară sunt strict reglementate. „Legislația reglementează strict regimul materialelor dezafectate din șantiere”, a declarat acesta, subliniind că traversele sunt tratate cu substanțe periculoase.

„Traversele sunt impregnate cu creozot, o substanță foarte periculoasă, de aceea refolosirea lor este complet interzisă. Pietrișul este impregnat cu reziduuri de uleiuri și motorină și poate fi refolosit doar după decontaminare, de aceea la Tileagd există o stație de decontaminare a pietrișului vechi de pe calea ferată”, a explicat comisarul-șef.

În ceea ce privește materialul utilizat în Bratca, autoritățile au anunțat că vor verifica situația și vor dispune măsurile legale necesare.

Contactat inițial, primarul Dan Precup a respins acuzațiile. „Eu n-am auzit de așa ceva, nu este adevărat”, a declarat acesta, pentru publicația citată.

Ulterior, edilul a admis că a fost preluat pietriș, însă a susținut că a existat o înțelegere verbală cu reprezentanți ai CFR. „Ce am luat noi am vorbit să ne dea”, a afirmat acesta, susținând că ar fi fost vorba de „2-3 mașini”.

Întrebat despre documente sau aprobări oficiale, primarul nu a putut oferi clarificări. „O să caut în telefon și în Primărie”.