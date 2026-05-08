Un fermier rămâne fără utilaje din cauza datoriilor la leasing. Pășunea unei comune din Botoșani este scoasă la licitație pentru facturi neachitate

Un fermier din județul Botoșani va rămâne fără utilajele agricole după ce nu a mai reușit să achite ratele unui leasing. De asemenea, pășunea unei comune a fost scoasă la licitație din cauza datoriilor acumulate de primărie către furnizorul de apă și canalizare. Executorul judecătoresc organizează în luna mai licitații pentru valorificarea bunurilor, în încercarea de recuperare a debitelor.

Potrivit anunțului publicat de executorul judecătoresc, licitația este programată pentru data de 20 mai și vizează bunurile aparținând întreprinderii individuale Sava D. Andrei din localitatea Draxini, comuna Bălușeni. Procedura de executare silită a fost declanșată la solicitarea BNP Paribas Leasing Solutions IFN SA, după neachitarea obligațiilor financiare asumate prin contractul de leasing, potrivit agrointel.

Cel mai valoros bun scos la vânzare este un tractor John Deere 6155M, an de fabricație 2018. Prețul de pornire al licitației este de 246.535 de lei, TVA inclus.

Pe lângă tractor, executorul a inclus în procedura de valorificare și alte utilaje agricole utilizate în exploatația fermierului. Pachetul format din aceste utilaje are un preț de pornire de 129.430 de lei, potrivit botosaninews.ro.

Pășunea comunei Drăgușeni, vândută

Același executor judecătoresc gestionează și o altă executare silită care vizează administrația locală din comuna Drăgușeni. În luna aprilie a fost scoasă la licitație pășunea comunei, pentru recuperarea unor datorii către furnizorul de apă și canalizare Apaserv.

Terenul are o suprafață de 226.547 de metri pătrați și include un iaz. Licitația pentru valorificarea pășunii este programată pe 8 mai, iar prețul de pornire a fost stabilit la 1.148.776 de lei.

Primăria Drăgușeni a acumulat restanțe către Apaserv aferente anilor 2024 și 2025, iar compania a apelat la executare silită pentru recuperarea sumelor datorate.