Un expert în securitate explică de ce întrebarea: „Cu SUA sau cu UE?” este greșită pentru România. „Discuția reală ar trebui să fie despre ierarhia relațiilor”

România nu ar trebui să își formuleze politica de securitate în termenii unei alegeri între Statele Unite și Uniunea Europeană, susține Marius Ghincea, expert în securitate militară la Universitatea ETH Zurich. Potrivit acestuia, întrebarea „Cu SUA sau cu UE?” pornește de la o premisă greșită și nu reflectă realitatea strategică a regiunii.

Marius Ghincea arată că, pe termen scurt, România nu își poate permite să piardă percepția de securitate pe care garanțiile americane o oferă flancului estic al NATO, chiar dacă această percepție nu mai este întotdeauna reală sau credibilă.

„Cu SUA sau cu UE? Este o întrebare greșită. Pe termen scurt, România nu își poate permite să piardă percepția pe care garanțiile de securitate ale SUA o oferă întregii planificări strategice de pe flancul estic. Inclusiv României. Chiar dacă această percepție nu mai este reală sau credibilă. Alegerea, pe termen scurt și mediu, pentru România și pentru celelalte state din regiune nu este, așadar, între America SAU Europa, ca opțiune binară și reciproc exclusivă”, a transmis expertul în securitate Marius Ghincea, de la Universitatea ETH Zurich.

În opinia specialistului, „discuția reală ar trebui să fie, mai degrabă, despre ierarhia acestor relații și despre prioritățile care ar trebui să structureze alocarea resurselor materiale, politice, diplomatice și de implicare strategică”.

În mod tradițional, politica externă și de securitate a României a fost organizată în jurul celor trei piloni: Statele Unite, NATO și Uniunea Europeană.

În instituțiile statului există însă mai multe școli de gândire care propun abordări diferite.

„În mod tradițional, politica externă și de securitate a României este organizată în jurul celor trei piloni ai trinității strategice: SUA, NATO și UE. Școala continuistă, dominantă în instituții, susține menținerea acestui model, cu următoarea ierarhie: SUA > NATO > UE. Școala revoluționară, din oportunism ideologic, susține formal aceeași ierarhie, dar merge mai departe, subminând și mai accentuat orice inițiativă de dezvoltare a unei Uniuni Europene a Apărării, lucru ce îi diferențiază de continuiști pe tema aceasta”, a explicat Ghincea.

Școala reformistă susține dimpotrivă, o reierarhizare a trinității strategice, ținând cont de realitatea strategică actuală și de problema credibilității garanțiilor de securitate americane. : UE > NATO > SUA.

„Nu este vorba despre o alegere binară, ci despre o schimbare a ierarhiei pe un continuum de priorități în structurarea relațiilor strategice. Și asta din motive pragmatice ce țin de comportamentul administrației Trump, nu ca expresie a vreunui anti-americanism”, a spus Marius Ghincea.

„Prin urmare, este lipsit de sens să discutăm în termeni binari, atunci când logica adecvată este una a ierarhiilor dintre diferiții piloni ai trinității strategice”, a concluzionat Marius Ghincea.