search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un expert în securitate explică de ce întrebarea: „Cu SUA sau cu UE?” este greșită pentru România. „Discuția reală ar trebui să fie despre ierarhia relațiilor”

0
0
Publicat:

România nu ar trebui să își formuleze politica de securitate în termenii unei alegeri între Statele Unite și Uniunea Europeană, susține Marius Ghincea, expert în securitate militară la Universitatea ETH Zurich. Potrivit acestuia, întrebarea „Cu SUA sau cu UE?” pornește de la o premisă greșită și nu reflectă realitatea strategică a regiunii.

Donald Trump și Nicușor Dan FOTO: precidency
Donald Trump și Nicușor Dan FOTO: precidency

Marius Ghincea arată că, pe termen scurt, România nu își poate permite să piardă percepția de securitate pe care garanțiile americane o oferă flancului estic al NATO, chiar dacă această percepție nu mai este întotdeauna reală sau credibilă.

„Cu SUA sau cu UE? Este o întrebare greșită. Pe termen scurt, România nu își poate permite să piardă percepția pe care garanțiile de securitate ale SUA o oferă întregii planificări strategice de pe flancul estic. Inclusiv României. Chiar dacă această percepție nu mai este reală sau credibilă. Alegerea, pe termen scurt și mediu, pentru România și pentru celelalte state din regiune nu este, așadar, între America SAU Europa, ca opțiune binară și reciproc exclusivă”, a transmis expertul în securitate Marius Ghincea, de la Universitatea ETH Zurich. 

În opinia specialistului, „discuția reală ar trebui să fie, mai degrabă, despre ierarhia acestor relații și despre prioritățile care ar trebui să structureze alocarea resurselor materiale, politice, diplomatice și de implicare strategică”.

În mod tradițional, politica externă și de securitate a României a fost organizată în jurul celor trei piloni: Statele Unite, NATO și Uniunea Europeană.

În instituțiile statului există însă mai multe școli de gândire care propun abordări diferite.

„În mod tradițional, politica externă și de securitate a României este organizată în jurul celor trei piloni ai trinității strategice: SUA, NATO și UE. Școala continuistă, dominantă în instituții, susține menținerea acestui model, cu următoarea ierarhie: SUA > NATO > UE. Școala revoluționară, din oportunism ideologic, susține formal aceeași ierarhie, dar merge mai departe, subminând și mai accentuat orice inițiativă de dezvoltare a unei Uniuni Europene a Apărării, lucru ce îi diferențiază de continuiști pe tema aceasta”, a explicat Ghincea. 

Școala reformistă susține dimpotrivă, o reierarhizare a trinității strategice, ținând cont de realitatea strategică actuală și de problema credibilității garanțiilor de securitate americane. : UE > NATO > SUA.

„Nu este vorba despre o alegere binară, ci despre o schimbare a ierarhiei pe un continuum de priorități în structurarea relațiilor strategice. Și asta din motive pragmatice ce țin de comportamentul administrației Trump, nu ca expresie a vreunui anti-americanism”, a spus Marius Ghincea. 

„Prin urmare, este lipsit de sens să discutăm în termeni binari, atunci când logica adecvată este una a ierarhiilor dintre diferiții piloni ai trinității strategice”, a concluzionat Marius Ghincea. 

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie
digi24.ro
image
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
stirileprotv.ro
image
Zodia stigmatizată de rune pe final de ianuarie 2026. Mihai Voropchievici: „Capul sus, nu vă descurajați”
gandul.ro
image
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
mediafax.ro
image
Ce avere are, de fapt, Floyd Mayweather. Deși se afișază ca un milionar, adevărul ar fi altul
fanatik.ro
image
Trădarea care a creat superputerea americană: Napoleon a păcălit Spania și a făcut din SUA un imperiu continental
libertatea.ro
image
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA la dispariția tăcută a unei lumi
digi24.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce deficitul bugetar a fost cu 15 miliarde de lei mai mic decât se anticipa
observatornews.ro
image
Taxa care devine obligatorie. Modificări de ultimă ora la ANAF
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Pedepse mai dure pentru şoferii care nu plătesc parcarea! Noutăţile din 2026 pentru proprietarii de maşini
playtech.ro
image
România, pe ultimul loc din UE la numărul tinerilor care muncesc în timpul studiilor. Experții contrazic datele Eurostat: care este, de fapt, realitatea
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Jurgen Hardt sugerează retragerea Germaniei, pentru a pune presiune pe Donald Trump: ”Ar fi ultima soluție”
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Vortexul se întoarce! EXCLUSIV Florinela Georgescu: "Vine un episod dur de iarnă, cu ger şi strat de zăpadă mare"
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu TVA și alte taxe în 2026. Ministrul Finanțelor face anunțul
mediaflux.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Valentino foto Profimedia jpg
Superstiția pe care o avea creatorul de modă Valentino Garavani l-a făcut celebru în toată lumea
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026

OK! Magazine

image
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă

Click! Pentru femei

image
Sub papucul iubitei? Leonardo DiCaprio, îmbrăcat de iubită la cele mai importante evenimente

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate