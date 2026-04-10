Lucrările la Autostrada Moldovei avansează. Imagini de pe loturile 1 și 2. Stadiul lucrărilor este de 43%, respectiv 40%

Lucrările pe loturile 1 și 2 ale Autostrăzii A7 avansează. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași (DRDP ) a publicat vineri, 10 aprilie, noi imagini de pe șantiere, unde progresul fizic se situează între 40% și 43%.

DRDP a prezentat situația actualizată a intervențiilor de pe traseul Bacău – Pașcani și imagini preluate marți, 7 aprilie 2026

Șantierul Autostrăzii A7, Bacău – Pașcani, Lot 1, Săucești - Trifești

Pe primul lot, echipele lucrează intens în zona nodului rutier Bacău-Nord, punctul de conexiune cu Varianta Ocolitoare Bacău – primul segment al A7 deja deschis circulației.

„Condiționat de starea terasamentului, ca urmare a precipitațiilor din ultima perioadă, constructorul este mobilizat în zona nodului rutier Bacău-Nord, la conexiunea cu Varianta Ocolitoare Bacău, care constituie practic primul tronson din A7 dat în circulație”, a transmis DRDP Iași pe Facebook.

Concomitent, se lucrează la structurile de pe traseu (poduri, pasaje supratraversare), în vreme ce pe sectoare bune a fost așternută mixtura asfaltică (strat de bază și, pe unele porțiuni, strat de legătură).

Stadiul fizic raportat pe acest lot este de 43%

Șantierul A7, Bacău - Pașcani, Lotul 2, Trifești - Gherăești

Pe Lotul 2 al Autostrăzii A7, constructorul a fost mobilizat în special în zona Romanului, unde se lucrează la trei noduri rutiere majore:

„Șantierul A7, Bacău - Pașcani, Lotul 2, Trifești - Gherăești. Săptămâna Mare a găsit constructorul mobilizat în zona nodurilor rutiere din zona Romanului (Roman-Sud - Secuienii Noi, Roman-Vest - intersecție DN 15D și Roman-Nord - zona Pildești). Și pe acest lot de pot vedea deja sectoare asfaltate, precum și mobilizare pentru turnarea elementelor de infrastructură ale structurilor de pe traseu”, a mai transmis Direcția Regională de Drumuri şi Poduri Iași

Stadiul fizic raportat pe Lotul 2 este de 40%

Cursă contracronometru pentru salvarea banilor din PNRR

Amintim că aproximativ 120 kilometri din Autostrada Moldova (A7) trebuie finalizați până în august 2026, termenul-limită stabilit prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Dintre aceștia, circa 96 kilometri sunt finanțați integral din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, prin componenta de granturi a PNRR, ceea ce face ca respectarea calendarului de execuție să fie esențială pentru evitarea pierderii acestor resurse.

Cel mai avansat tronson rămas în lucru este cel de circa 22 kilometri dintre Adjud Nord și Răcăciuni, parte din Lotul 2 Focșani – Bacău. Mai puțin de jumătate din acest lot fusese deschis în decembrie 2024, iar imaginile recente surprinse din dronă arată un constructor mobilizat pe tot restul tronsonului și lucrări foarte avansate.

Acest proiect reprezintă prima autostradă din România aflată integral în execuție și este considerat strategic pentru dezvoltarea infrastructurii în Moldova.

În condițiile în care stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 95%, Asociația Pro Infrastructură susține că pe acest segment se poate da drumul circulației până la sfârșitul lunii aprilie, dacă autoritățile își doresc acest lucru. Totuși, autoritățile rămân prudente. Contactat de „Adevărul” în martie, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Alin Șerbănescu, a precizat că toate loturile finanțate prin granturi PNRR au ca termen de execuție august 2026.

„August 2026 pentru tronsonul de la Adjud la Mircești, cele care sunt pe granturi PNRR. De la Mircești la Pașcani (lotul 3) din secțiunea Bacău–Pașcani, care a rămas pe împrumut PNRR, după august, dar tot 2026”, explica, în martie, pentru „Adevărul”, Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.