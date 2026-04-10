Vineri, 10 Aprilie 2026
Adevărul
Lucrările la Autostrada Moldovei avansează. Imagini de pe loturile 1 și 2. Stadiul lucrărilor este de 43%, respectiv 40%

Lucrările pe loturile 1 și 2 ale Autostrăzii A7 avansează. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași (DRDP ) a publicat vineri, 10 aprilie,  noi imagini de pe șantiere, unde progresul fizic se situează între 40% și 43%.

DRDP a prezentat situația actualizată a intervențiilor de pe traseul Bacău – Pașcani și imagini preluate marți, 7 aprilie 2026

Șantierul Autostrăzii A7, Bacău – Pașcani, Lot 1, Săucești - Trifești

Pe primul lot, echipele lucrează intens în zona nodului rutier Bacău-Nord, punctul de conexiune cu Varianta Ocolitoare Bacău – primul segment al A7 deja deschis circulației.

„Condiționat de starea terasamentului, ca urmare a precipitațiilor din ultima perioadă, constructorul este mobilizat în zona nodului rutier Bacău-Nord, la conexiunea cu Varianta Ocolitoare Bacău, care constituie practic primul tronson din A7 dat în circulație”, a transmis DRDP Iași pe Facebook.

Concomitent, se lucrează la structurile de pe traseu (poduri, pasaje supratraversare), în vreme ce pe sectoare bune a fost așternută mixtura asfaltică (strat de bază și, pe unele porțiuni, strat de legătură).

A7, Bacău – Pașcani, Lot 1. FOTO DRDP Iași
A7, Bacău – Pașcani, Lot 1. FOTO DRDP Iași

Stadiul fizic raportat pe acest lot este de 43%

Șantierul A7, Bacău - Pașcani, Lotul 2, Trifești - Gherăești

Pe Lotul 2 al Autostrăzii A7, constructorul a fost mobilizat în special în zona Romanului, unde se lucrează la trei noduri rutiere majore:

„Șantierul A7, Bacău - Pașcani, Lotul 2, Trifești - Gherăești. Săptămâna Mare a găsit constructorul mobilizat în zona nodurilor rutiere din zona Romanului (Roman-Sud - Secuienii Noi, Roman-Vest - intersecție DN 15D și Roman-Nord - zona Pildești). Și pe acest lot de pot vedea deja sectoare asfaltate, precum și mobilizare pentru turnarea elementelor de infrastructură ale structurilor de pe traseu”, a mai transmis Direcția Regională de Drumuri şi Poduri Iași

Stadiul fizic raportat pe Lotul 2 este de  40%

Cursă contracronometru pentru salvarea banilor din PNRR 

Amintim că aproximativ 120 kilometri din Autostrada Moldova (A7) trebuie finalizați până în august 2026, termenul-limită stabilit prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Dintre aceștia, circa 96 kilometri sunt finanțați integral din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, prin componenta de granturi a PNRR, ceea ce face ca respectarea calendarului de execuție să fie esențială pentru evitarea pierderii acestor resurse. 

Cel mai avansat tronson rămas în lucru este cel de circa 22 kilometri dintre Adjud Nord și Răcăciuni, parte din Lotul 2 Focșani – Bacău. Mai puțin de jumătate din acest lot fusese deschis în decembrie 2024, iar imaginile recente surprinse din dronă arată un constructor mobilizat pe tot restul tronsonului și lucrări foarte avansate.

Acest proiect reprezintă prima autostradă din România aflată integral în execuție și este considerat strategic pentru dezvoltarea infrastructurii în Moldova.

În condițiile în care stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 95%, Asociația Pro Infrastructură susține că pe acest segment se poate da drumul circulației până la sfârșitul lunii aprilie, dacă autoritățile își doresc acest lucru. Totuși, autoritățile rămân prudente. Contactat de „Adevărul” în martie, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Alin Șerbănescu, a precizat că toate loturile finanțate prin granturi PNRR au ca termen de execuție august 2026.

„August 2026 pentru tronsonul de la Adjud la Mircești, cele care sunt pe granturi PNRR. De la Mircești la Pașcani (lotul 3) din secțiunea Bacău–Pașcani, care a rămas pe împrumut PNRR, după august, dar tot 2026”, explica, în martie, pentru „Adevărul”,  Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Top articole

Partenerii noștri

image
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze costurile energiei în Marea Britanie
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care un apartament cu o singură cameră costă doar 6.000 euro în aprilie 2026
gandul.ro
image
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie
mediafax.ro
image
Ce se ascunde în spatele panourilor misterioase apărute în București în care mămicile sunt încurajate să refuze cezariana: „Este infracțiune”. Opiniile medicilor
fanatik.ro
image
Cine s-a mai uitat la TV în prima lună a războiului din Iran? Antena 3 CNN, Digi24 și B1 TV au crescut, dar vremea a bătut televiziunile
libertatea.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
"Chiar nu și-a putut stăpâni emoțiile!" Răzvan Lucescu, discurs impresionant la înmormântarea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Nimeni nu câștigă, dar toată lumea plătește: cum s-a transformat războiul SUA-Iran într-un eșec major
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Unde s-a aşternut "zăpada mieilor", cu două zile înainte de Paşte. Ce surpriză aduce prognoza meteo
observatornews.ro
image
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
cancan.ro
image
Se schimbă vârsta standard de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul în care te-ai născut?
newsweek.ro
image
Ce s-a întâmplat în interiorul bisericii la slujba pentru Mircea Lucescu: „Doar la Roma am mai văzut așa ceva”
prosport.ro
image
Câte minute se fierb ouăle pentru a fi perfecte pe masa de Paște. Cum faci să nu crape
playtech.ro
image
Steaua, soluție concretă pentru promovare! AS 47 a trimis mail către ministrul Radu Miruță pentru asociere! Ce sumă sunt fanii pregătiți să ofere. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum l-ar putea costa pe Nicușor Dan al doilea mandat numirile de la marile parchete. Pierderea nucleului dur de susținători, o contraperformanță
ziare.com
image
La înmormântarea lui Mircea Lucescu, Gigi Becali a spus pentru prima dată ce discuție a avut cu "Il Luce": "Eu am rămas mască"
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Salariul minim crește. Angajații iau mai puțin decât statul. Calcule
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Lucescu din București. Imagini NEMAIVĂZUTE, locuința a fost motiv de dispută
romaniatv.net
image
Ultimul meci al marelui Mircea Lucescu s-a încheiat astăzi! Primele imagini de la Cimitirul Bellu FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Tiktoker-ul care aruncă internetul în aer cu declarațiile sale. Ce a spus despre divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira: „O vedeam pe fata pentru care am fost părăsit”
click.ro
image
Ana Morodan, dezvăluiri picante: „Relații cu doi bărbați în același timp?” Ioana Ginghină a surprins și ea
click.ro
image
8 adevăruri dure despre viață pe care le înțelegem abia când este prea târziu
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
image
Adio, „Il Luce”! Mircea Lucescu, plecare demnă de o legendă nemuritoare: marele antrenor, condus pe ultimul drum
image
Tiktoker-ul care aruncă internetul în aer cu declarațiile sale. Ce a spus despre divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira: „O vedeam pe fata pentru care am fost părăsit”

image
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!

image
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei

image
Ce impact are alcoolul în viața sexuală a bărbaților?