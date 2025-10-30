Un câine dispărut în timpul unei expoziții a fost găsit de polițiști după 48 de ore: „Plâng de bucurie!”

Un câine de rasă Weimaraner, aparținând unei familii din Italia, care dispăruse duminică în timpul unei expoziții canine organizate în stațiunea Băile 1 Mai, județul Bihor, a fost recuperat marți dimineață de doi polițiști bihoreni, după aproape 48 de ore de căutări.

Patrupedul, o femelă de patru ani pe nume Eyes, cu pedigreeul „Sardulian Sweet Eyes Cuore Grigio” (familia Dlhote), fugise în zona împădurită din apropierea perimetrului evenimentului. Familia, venită special din Italia pentru competiție, a pornit imediat în căutarea ei și a cerut sprijinul polițiștilor din Băile Felix, județul Bihor.

Comunitatea locală s-a mobilizat și ea: fotografiile câinelui au fost distribuite masiv online, iar voluntarii au pornit în căutări prin întreaga zonă. Căutările s-au extins inclusiv în localitățile Oșorhei, Hidișel și Alparea, potrivit publicației eBihoreanul.

Polițiștii au găsit câinele în siguranță

Marți dimineață, câinele a fost găsit în Rontău de doi polițiști: Gabi Țică, de la Investigații Criminale, și Alin Creț, din cadrul Compartimentului de Proximitate, ambii având gradul de agent-șef adjunct. Eyes se adăpostise la etajul unei case aflate în construcție și era teafără. Animalul a fost transportat în siguranță la sediul poliției, unde proprietarii au venit imediat pentru a-l recupera.

Copleșită de emoție, femeia i-a îmbrățișat și sărutat pe toți polițiștii prezenți. Deși a încercat să le ofere o recompensă celor doi agenți care au găsit câinele, aceștia au refuzat-o.

Momentul reîntâlnirii a fost surprins în fotografii care arată atât bucuria stăpânilor, cât și implicarea celor care au participat la căutări. „Mulţumesc, mulţumesc şi mulţumesc din nou tuturor că mi-aţi găsit câinele! Plâng de bucurie! Mulţumim pentru solidaritate”, a postat proprietara lui Eyes pe rețelele de socializare.