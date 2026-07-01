Turist lăsat fără un ceas de 19.000 de euro după ce a cunoscut o femeie în Mamaia. Suspecta, în arest la domiciliu

Un turist chinez a reclamat la poliție dispariția unui ceas de lux în valoare de aproximativ 19.000 de euro, după ce a cunoscut o femeie într-un club din stațiunea Mamaia, relatează Știrile ProTV.

Potrivit informațiilor publicate de publicație, cei doi și-au petrecut seara împreună, iar ulterior au mers la locul de cazare al bărbatului. Dimineața, turistul a constatat că femeia plecase, iar odată cu ea dispăruse și ceasul pe care îl purta.

Bărbatul a depus o plângere la poliție, precizând că accesoriul de lux valorează aproximativ 19.000 de euro.

Suspecta ar fi vândut ceasul cu 10.000 de euro

Ancheta i-a condus pe polițiști în județul Ilfov, unde locuiește femeia bănuită de comiterea furtului. Este vorba despre o tânără de 27 de ani, care a fost dusă la audieri și se află în prezent în arest la domiciliu.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de ProTV, femeia și-ar fi recunoscut fapta și le-ar fi spus anchetatorilor că a vândut ceasul unui bărbat pentru 10.000 de euro.

Polițiștii au reușit să identifice cumpărătorul și să recupereze ceasul, care urmează să fie restituit proprietarului.