Tragedii din cauze banale: de ce tot mai mulți părinți refuză vitamina K pentru nou-născuți și consecințele neurologice ireversibile

Tot mai mulți americani refuză să le administreze nou-născuților injecția cu vitamina K – o procedură standard, ieftină și sigură –, decizie care duce la tragedii absolut prevenibile, precum sângerări cerebrale, leziuni ireversibile și chiar moartea bebelușilor, potrivit unei investigații ProPublica.

Unul dintre cele mai simple și mai vechi protocoale din medicina neonatală a început să ucidă prin absența sa. Tot mai mulți părinți din Statele Unite refuză injecția cu vitamina K administrată nou-născuților imediat după naștere, convinși de teorii fără nicio bază științifică răspândite pe rețele sociale și în podcasturi, iar consecințele se traduc prin hemoragii cerebrale ale celor mici, leziuni neurologice permanente și, în unele cazuri, moartea unor copii care păreau perfect sănătoși la externare.

Fenomenul a fost documentat de ProPublica care descrie în detaliu mai multe cazuri petrecute în ultimii ani: un băiețel de șapte săptămâni din Maryland internat de urgență cu convulsii severe, o fetiță din Alabama care se oprea din respirat câte douăzeci de secunde, un nou-născut din Texas care a început să sângereze în jurul buricului înainte să împlinească două săptămâni. Medicii au încercat transfuzii, resuscitări, intervenții neurochirurgicale de urgență. În multe cazuri, a fost prea târziu. Autopsiile au indicat de fiecare dată aceeași cauză: deficit sever de vitamina K.

Injecția refuzată de părinți și hemoragiile care ucid bebeluși aparent sănătoși

Toți nou-născuții vin pe lume cu niveluri foarte scăzute ale acestei vitamine, care este esențială pentru coagularea sângelui, iar laptele matern nu conține suficientă cantitate pentru a compensa deficitul în primele săptămâni de viață, atrag atenția specialiștii. Din acest motiv, American Academy of Pediatrics recomandă administrarea injecției încă din 1961, ca parte a protocoalelor standard aplicate în maternitate alături de vaccinul împotriva hepatitei B și un unguent antibiotic pentru ochi.

Potrivit specialiștilor citați în investigație, bebelușii care nu primesc vitamina K au un risc de 81 de ori mai mare să dezvolte hemoragii severe, iar datele Centers for Disease Control and Prevention arată că unul din cinci copii moare.

Cu toate acestea, numărul părinților care refuză procedura a crescut dramatic. Un studiu publicat în revista medicală JAMA arată că peste 5% dintre nou-născuții din Statele Unite nu au primit vitamina K în 2024, ceea ce reprezintă o creștere alarmantă de 77% față de 2017. Totodată, mai multe spitale au raportat că numărul refuzurilor părinților de a-și inejcta copiii cu vitamina K s-a dublat sau chiar triplat după pandemia de COVID-19, iar în unele unități medicale din statul Idaho rata a ajuns la aproape 20%.

Motivele invocate de părinți sunt aproape întotdeauna aceleași: dorința de a feri copilul de „substanțe toxice" și convingerea că injecția este inutilă sau chiar periculoasă. Pe grupurile de Facebook și în podcasturi conservatoare circulă de ani de zile afirmații conform cărora vitamina K ar provoca leucemie sau cancer, teorii infirmate de zeci de ani de cercetare medicală și pe care niciun studiu serios nu le-a confirmat vreodată. Investigația ProPublica amintește inclusiv de un episod realizat de comentatoarea conservatoare Candace Owens, care a pus sub semnul întrebării necesitatea procedurii în fața unui public de milioane de oameni. Unii părinți au fost convinși de moașe sau influenceri că întârzierea tăierii cordonului ombilical poate înlocui injecția, afirmație pe care studiile medicale o contrazic categoric.

Medicii explică cum succesul pe termen lung al acestei măsuri preventive a creat paradoxal condițiile pentru neîncrederea actuală. „Suntem victimele propriului succes", a declarat doctorul Ivan Hand. „Pentru că nu mai vedeam aproape deloc astfel de hemoragii, oamenii au început să creadă că boala nu există." Este un comportament cunoscut în sănătatea publică: cu cât o intervenție funcționează mai bine, cu atât pericolul pe care îl previne devine mai abstract și mai ușor de negat.

Două dintre familiile care și-au pierdut copiii din cauza refuzului injecției au acceptat ulterior procedura pentru următorii nou-născuți, potrivit investigației. Autoritățile americane nu monitorizează oficial nici refuzurile injecției cu vitamina K și nici cazurile de hemoragie asociate, ceea ce înseamnă că amploarea reală a fenomenului rămâne necunoscută. Dr. Robert Sidonio Jr. a cerut introducerea unui sistem național de raportare: „Dacă nu urmărești fenomenul, nu îl poți înțelege și nu îl poți combate."

Injecția costă doar câțiva dolari și durează câteva secunde, iar absența sa poate ucide un copil în câteva săptămâni.

Cum arată discuțiile despre vitamina K pe forumurile de părinți

Pe Reddit, în comunitatea BabyBumps, discuțiile despre injecția cu vitamina K arată cât de confuzi sunt mulți părinți înainte de naștere și cât de puternic circulă dezinformarea online.

De exemplu, într-o postare, o viitoare mamă întreba dacă ar trebui să accepte injecția pentru copilul ei, spunând că a auzit atât opinii pozitive, cât și negative despre procedură și că încă nu este convinsă dacă să o permită.

Comentariile au venit rapid, iar majoritatea utilizatorilor au încercat să explice că vitamina K nu este un vaccin, ci o vitamină esențială care ajută sângele să se coaguleze corect, administrată tocmai pentru a preveni hemoragiile interne la nou-născuți.

Mai mulți utilizatori au avertizat că refuzul procedurii poate avea consecințe dramatice. Un comentator explica ferm că „nu există dezavantaje, doar avantaje” și că vitamina K ajută la prevenirea oricărei sângerări interne necontrolate, adăugând că „sunt pur și simplu vitamine, nu chimicale, și salvează vieți”.

În astfel de discuții de pe rețelele sociale, intervin adesea și persoane din sistemul medical, care subliniază că refuzul injecției este o decizie periculos de absurdă, amintind că lipsa vitaminei K poate provoca hemoragii intracraniene catastrofale în primele luni de viață, afecțiune rară dar potențial fatală. Alți părinți au povestit, în diverse spații online, că au fost inițial influențați de podcasturi, grupuri de Facebook sau influenceri care promovau nașterile „naturale” fără intervenții, însă au renunțat la ideea refuzului după ce au înțeles că este vorba doar despre o măsură vitală de protecție pentru copilul lor.

Discuțiile reflectă perfect fenomenul descris și în investigația publicată de ProPublica: o combinație toxică între frica de așa-zise intervenții inutile, neîncrederea în sistemul medical și avalanșa de informații false distribuite online despre una dintre cele mai vechi, sigure și simple proceduri din medicina neonatală.