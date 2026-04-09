Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
Tradiții în Vinerea Mare. Ce se face și ce nu. Până când se ține post negru

Vinerea Mare este cea mai neagră zi a creștinății, care marchează patimile, răstignirea și punerea în mormânt a  Mântuitorului Iisus Hristos. Este o zi de post negru, rugăciune și respect profund, plină de tradiții vechi care încă se păstrează în multe zone din România.

Ce se face în Vinerea Mare

Pe parcursul acestei zile, credincioșii participă la slujbe speciale.  În dimineața Vinerei Mari se citesc Ceasurile Împărătești, iar spre seară are loc Denia Prohodului Domnului, slujba în care credincioșii și preoții cântă laolaltă Prohodul, care marchează simbolic înmormântarea lui Iisus Hristos. 

Un obicei important este scoaterea Sfântului Epitaf (numit și „Sfântul Aer”) din altar și așezarea lui în mijlocul bisericii. Acesta reprezintă Mormântul lui Hristos, pictat pe o pânză de cult. După aceasta, credincioșii trec pe sub masa pe care se află Epitaful, simbolizând coborârea în mormânt împreună cu Hristos pentru a învia ulterior cu El

Până când se ține post negru în Vinerea Mare

În tradiția ortodoxă, Vinerea Mare este cunoscută ca zi de post negru, adică o zi în care credincioșii nu mănâncă și nu beau decât apă, în semn de doliu pentru răstignirea Mântuitorului. Postul negru este ținut pe toată durata zilei de Vinerea Mare, de dimineața până după slujba Prohodului.

Ce nu se face în Vinerea Mare

În popor există numeroase obiceiuri și restricții în această zi tristă pentru creștini. Acestea variază, în funcție de zona geografică. 

  • Nu se folosesc urzici și oțet. Conform credințelor populare, nu este bine să se consume urzici sau oțet, deoarece Iisus a fost bătut cu urzici și i s-au udat buzele cu oțet în timpul răstignirii. 
  • Nu se muncește la câmp sau în gospodărie. 
  • Dintre pregătirile pentru Paște, doar se coc cozonacul și Pasca

Aceste tradiții locale provin mai mult din obiceiurile decât din rânduiala bisericească oficială, iar accentul bisericesc este pus pe post și rugăciune în această zi.

În unele zone se vopsesc ouă

Chiar dacă în mare parte a țării Vinerea Mare este considerată zi în care nu se roșesc ouă, în unele regiuni și gospodării încă se păstrează obiceiul de a vopsi ouă sau de a pregăti coșurile pascale dis-de‑dimineață.

Cei mai mulți credincioși aleg însă să vopsească ouăle în Joia Mare. Biserica Ortodoxă nu are o regulă strictă în această privință. Esențială rămâne respectarea acestui obicei și încărtura spirituală a gestului. 

Alte tradiții în Vinerea Mare

  • Aprinderea lumănărilor la morminte. După slujba Prohodului, credincioșii merg la cimitir pentru a aprinde lumânări în memoria celor care nu mai sunt fizic printre noi. 
  • Procesiuni cu Sfântul Epitaf. După Denia Prohodului, soborul înconjoară biserica de trei ori cu Epitaf, urmat de credincioși.

