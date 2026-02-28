search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Actorul Bobby J. Brown, din „The Wire”, a murit într-un incendiu în Maryland

Publicat:

Actorul Bobby J. Brown, cunoscut pentru rolul său din serialul HBO „The Wire”, a murit recent într-un incendiu izbucnit într-o anexă a locuinţei sale din statul Maryland. Brown, în vârstă de 62 de ani, devine al treilea membru al distribuţiei apreciatului serial care moare începând din decembrie.

Actorul Bobby J. Brown a murit într-un incediu. FOTO: HBO
Actorul Bobby J. Brown a murit într-un incediu. FOTO: HBO

Potrivit autorităţilor şi a fiicei sale, Reina, incidentul a avut loc în seara zilei de 24 februarie, în comunitatea Chaptico, comitatul St. Mary’s. Actorul ar fi intrat într-un hambar pentru a porni un autoturism cu ajutorul cablurilor de alimentare. Se pare că vehiculul a luat foc, iar Brown a cerut soţiei sale un extinctor. Până ca aceasta să ajungă, incendiul se extinsese deja în întregul hambar, iar femeia şi-a ars mâinile încercând să ajungă la el. Familia a chemat pompierii, care l-au găsit pe actor în interior și au constatat decesul la faţa locului.

Un reprezentant al Institutului de Medicină Legală din Maryland a precizat că moartea lui Brown a fost cauzată de arsuri termice extinse și inhalare de fum, fiind catalogată drept accident.

Fiica sa, Reina Samara Brown, a descris pierderea tatălui său drept „devastatoare”.

„Mă doare într-un fel care îmi apasă pieptul şi nu dispare. Aş da orice să-i mai aud vocea o dată, să-l mai văd încă o dată şi să mai avem o ultimă conversaţie”, a scris ea. De asemenea, le-a transmis oamenilor să se roage pentru familia sa și să petreacă timp cu părinţii lor, indiferent cât de ocupaţi ar fi.

Bobby J. Brown a crescut în Washington DC și a fost campion la box amator înainte de a începe o carieră în actorie. A apărut în seriale poliţiste precum „Homicide: Life on the Street” şi „Law & Order: Special Victims Unit”. Cel mai cunoscut rol al său a fost cel al unui ofiţer de poliţie în „The Wire”, în 12 episoade difuzate între 2002 și 2008. Mai recent, a jucat în miniseria HBO din 2022 „We Own This City”.

Moartea lui Brown survine la câteva săptămâni după decesul actorilor James Ransone și Isiah Whitlock Jr., tot membri ai distribuției „The Wire”. Alţi actori ai serialului care au decedat anterior includ Michael Kenneth Williams, Lance Reddick și Reg E. Cathey.

