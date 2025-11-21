search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cât de mulțumiți sunt românii la locul de muncă și cum e în alte țări

0
0
Publicat:

Românii sunt atașați de companiile lor, dar nu își definesc viața prin muncă. Un studiu internațional realizat de Ipsos pentru Pluxee arată că 75% dintre angajații din România consideră jobul important, însă nu îl văd ca pe singurul scop al existenței, un procent apropiat de media globală de 71%.

O femeie la interviu pentru angajare
Românii sunt atașați de locul de muncă, dar vor mai multă flexibilitate. Foto arhivă

Starea de bine la locul de muncă este ridicată: scorul mediu în România este de 8,1 din 10, peste media globală de 7,8. Șase din zece români spun că au o legătură apropiată cu compania și intenționează să rămână cât mai mult timp la actualul job. Motivele principale pentru care merg la muncă sunt mediul de lucru plăcut, plăcerea activității și nevoia de a acoperi cheltuielile.

În privința implicării, românii adoptă tot mai mult conceptul de „implicare echilibrată”: 35% îndeplinesc așteptările, dar stabilesc limite clare, iar 43% muncesc cât pot, cifre similare cu cele globale. Această abordare reflectă dorința de a menține un echilibru între viața profesională și cea personală.

Salariul competitiv și beneficiile adaptate nevoilor rămân factorii principali în alegerea unui angajator, iar atmosfera de lucru și recunoașterea contribuțiilor sunt esențiale pentru starea de bine. Studiul arată că aceste elemente influențează puternic nivelul de satisfacție. 

Românii sunt preocupați în special de sănătate, pierderea locului de muncă și teama de conflict armat. În ciuda acestor temeri, 76% au încredere în propriul viitor, mai mult decât în viitorul țării sau al planetei.

Munca reprezintă doar o parte din viața lor de zi cu zi

Studiul arată că angajații au o puternică legătură emoțională cu compania lor: 83% spun că o „iubesc” sau că „le place”. Totuși, acest atașament nu înseamnă neapărat devotament: deși 71% dintre respondenți consideră că munca este „importantă”, aceasta nu reprezintă singurul scop al existenței lor.

Contrar convingerilor comune, implicarea la locul de muncă rămâne puternică. Aproape jumătate dintre angajați (46%) spun că depun tot efortul posibil la locul de muncă. Totuși, 34% adoptă o abordare mai echilibrată, îndeplinind așteptările, dar stabilind limite atunci când este necesar. Jean-Baptiste Barféty numește această atitudine „Implicare Echilibrată.”

„Implicarea Echilibrată” câștigă tot mai mult teren. Aceasta reprezintă o nouă abordare a implicării, mai flexibilă și adaptată la parcursurile individuale ale vieții. După cum spune Brigid Schulte: „În loc să vorbim despre «echilibrul dintre viața profesională și cea personală», să gândim în termeni de «stare de bine în muncă și viața personală». Aceasta este cheia excelenței la locul de muncă și a fericirii acasă.”

Etapele vieții conturează nuanțele implicării

Implicarea nu există în termeni de totul sau nimic, ci variază în funcție de etapele vieții și de prioritățile personale. Studiul identifică două dimensiuni cheie: importanța acordată vieții personale și echilibrul între aspirațiile individuale și spiritul colectiv. Acestea se îmbină pentru a forma opt profiluri distincte de implicare.

Acest spectru al implicării arată că angajații își ajustează nivelul de implicare în funcție de etapele vieții, investesc în munca lor în timp ce stabilesc limite, dedicându-se cauzelor sociale atunci când este posibil și reîncărcându-și bateriile alături de cercul lor apropiat.

Gestionarea inteligentă a timpului este secretul unei vieți împlinite

Gestionarea timpului a devenit o provocare majoră pentru a rămâne implicat la locul de muncă, precum și în afara acestuia. Având în vedere că, de-a lungul vieții, o persoană va petrece sute de mii de ore lucrând, angajații caută libertatea de a-și folosi timpul cu sens. Întrebați cum ar dori să petreacă câteva ore libere suplimentare, ei au ales în mod covârșitor timpul cu cei dragi și starea de bine personală, fie că este vorba despre a face exerciții fizice sau a petrece momente de calitate. 

Potrivit studiului, companiile au mult de câștigat dacă identifică realitățile individuale ale angajaților, pentru a cultiva aceste noi forme de implicare.

Ca orice tip de relație, implicarea angajaților se bazează pe un sentiment de reciprocitate care depășește remunerația, deși salariul rămâne în topul priorităților.

Pentru companii și organizații, această schimbare reprezintă o oportunitate majoră. Conform studiului, angajații sunt atrași de angajatori care îndeplinesc trei așteptări cheie: creștere și autonomie, conexiuni umane și o atmosferă pozitivă la locul de muncă, precum și beneficii materiale (salariu, beneficii, etc.).

În cele din urmă, implicarea se cultivă în timp. Testimonialele incluse în studiu arată că viețile angajaților sunt diverse și unice, chiar și în rândul celor cu profiluri de implicare similare. Ei au așteptarea ca organizația lor să recunoască această diversitate și să îi susțină în parcursul lor. Acest lucru înseamnă oferirea unei experiențe personalizate pentru angajați și beneficii flexibile.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
digi24.ro
image
Șoferi de TIR cu experiență, plătiți cu până la 4.500 de euro pe lună într-o țară din UE. Se recrutează intens
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Gigi Becali, decizie incredibilă la doar câteva ore după ce a fost operat de un preot neurochirurg: „E adevărat că este riscant”
fanatik.ro
image
Fosta șefă a AEP cere daune pentru că ar fi îndurat „avansuri sexuale, foame, sete, frig și fum”. Cum încearcă Ana Maria Pătru să „încarce” nota de plată a statului
libertatea.ro
image
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
digi24.ro
image
După ce a fost desemnată cea mai bună jucătoare a Portugaliei, a surprins vorbind în limba română: „E bucuria «buneilor» mei”
gsp.ro
image
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste masă să-mi ia gâtul"
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Permis pe telefon și tamponări uşoare declarate online. Ce prevede noul proiect de ordonanţă propus de MAI
observatornews.ro
image
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
prosport.ro
image
Prognoza meteo pentru iarna 2025-2026. ANM anunţă ninsori chiar în decembrie
playtech.ro
image
Mihai Stoica are un remarcat surpriză la Universitatea Craiova: ”Foarte, foarte bun”
fanatik.ro
image
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
ziare.com
image
Ce lovitură! S-au decis să înceapă negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
O șoferiță și fiicele ei au ajuns în stare gravă la spital, după ce s-au izbit cu mașina de un TIR! Manevra care a costat-o scump pe femeie | VIDEO
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Vești bune pentru milioane de români! Se MAJOREAZĂ pensiile cu încă 360 de lei
mediaflux.ro
image
După ce a fost desemnată cea mai bună jucătoare a Portugaliei, a surprins vorbind în limba română: „E bucuria «buneilor» mei”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”
click.ro
image
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
click.ro
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
Catherine, Prințesă de Wales, și Prințul William, Prinț de Wales, participă la Spectacolul Regal de Varietăți de la Royal Albert Hall pe 19 noiembrie 2025, la Londra, Anglia, GettyImages (2) jpg
Cerceii candelabru cu care a apărut Prințesa Catherine sunt spectaculoși. Ce poveste emoționantă se ascunde în spatele lor
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
p 13 Hans Holbein, Henric al VIII lea WC jpg
Top 10 cei mai sângeroși regi din istorie!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”

OK! Magazine

image
O îmbrățișare cât o mie de cuvinte! Cine e cântăreața pe care Kate Middleton a strâns-o în brațe când s-au întâlnit

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Scorpion rescrie puterea interioară. Nu te teme!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!