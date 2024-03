Soluția pentru „criza” IT-ului clujean: „Ungaria a convins BMW-ul să îndoaie tabla le ei, noi i-am convins să investească în inteligența noastră”

Fondatorul unei importante companii de IT din România, Daniel Metz, atrage atenția că IT-ul clujean este în fața unui zid pe care trebuie să-l escaladeze. O soluție ar fi colaborările, precum joint venture-ul cu BMW, în care specialiștii să folosească expertiză de top.

Presa locală a anunțat că două companii din Cluj - NTT și Cognizant Softvision.- au început în această perioadă discuții cu angajații pentru încheierea amiabilă a contractelor de muncă cu o parte dintre angajați, pentru a se evita concedierea lor. „Ponderea angajaților cărora compania le-a propus o soluție de încheiere amiabilă a colaborării nu depășește 2% din numărul total de angajați și colaboratori”, a precizat conducerea NTT.

Compania a precizat că aceste evoluții au fost determinate de schimbări reale și naturale din piața producătorilor auto. În schimb, NTT a mai arătat că fluxul de personal la nivelul NTT DATA este pozitiv, iar în 2023 au fost angajați de două ori mai mulți profesioniști raportat la numărul colegilor care au ales să-și continue parcursul profesional în alte companii.

S-a încheiat un ciclu de evoluție a IT-ului clujean

Întrucât nu este primul semnal din piața de IT din Cluj care arată că firmele din domeniu trec printr-o perioadă de provocări, „Adevărul” a discutat cu Daniel Metz, fondatorul uneia dintre cele mai importante companii IT din România și fostul CEO al NTT România, care a renunțat la funcția de conducere din companie și este acum cadru didactic la Universitatea Babeș-Bolyai.

Metz susține că ceea ce se întâmplă la NTT este o situație normală de adaptare la activitatea din industria auto, dar subliniază că IT-ul din Cluj nu va mai avea succes dacă nu va trece la o etapă următoare.

„În momentul de față s-a încheiat un ciclu de evoluție al IT-ului la Cluj și se intră în alt ciclu. Noi nu știm care este ciclul următor, companiile nu știu care va fi următorul ciclu. Noi avem nevoie de un salt, suntem pe un platou și urmează un zid pe care IT-ul din Cluj trebuie să se cațere ca să ajungă la următorul platou”, a precizat el.

Principala problemă pe care o are IT-ul clujean este, conform expertului, că s-a ajuns la costuri așa de mari încât, pentru a fi satisfăcute, companiile trebuie să ajungă la un alt nivel de complexitate a activității.

„Clujul nu mai este atractiv din cauza costurilor foarte ridicate, dar nu mai este atractiv pentru ce am făcut noi până acuma. La fel cum, ce am făcut în anii 2000, când am început compania, nu mai poate să fie implementat în ziua de astăzi”, a mai explicat el.

Situația în momentul de față

Fostul CEO a precizat că este vorba, în principal, de costurile cu angajații, care au ajuns să fie foarte mari. Un IT-ist de nivel mediu a ajuns să câștige 2.500 - 3.000 de euro.

Metz susține că nu a văzut un raport financiar de la NTT de trei ani, dar vede în piața de IT din Cluj semne clare cu privirea la noua stare de fapt.

„Știu că profitabilitatea companiilor de IT în Cluj a devenit îngrijorător de mică. Ăsta este un semn. De ce? Eu țin minte de pe vremea mea, când aveam o margine (n. red. - marjă de profit) de 35-38% puteam să generăm lichidități, puteam să investim, să ne dezvoltăm”, susține el.

În momentul de față, marja de profit s-a îngustat din cauza competiției globale, a globalizării, a presiunilor pe costuri.

„Costurile au ajuns deja, la nivel de Cluj, aici la gura antreprenorilor. Mai este un pic și încep să ia apă în loc de oxigen. Asta e situația Clujului în momentul de față”, a mai susținut el.

Efectele acestei stări de fapt: „Dacă vrei să demarezi un proiect investițional, nu ai resurse suficiente în Cluj. Doi, dacă găsești resurse, trebuie să vii cu valoare adăugată semnificativă ca să poți plăti acele resurse. Și astfel de proiecte sunt puține. La nivel de Europa sunt foarte puține. BMW-ul este o excepție, apropo, nu este reprezentativ”, susține Metz.

Soluția pentru IT-ul clujean

Fostul CEO susține că proiectul joint venture-ului dintre BMW și NTT este soluția pentru IT-ul clujean. Zilele trecute, companiile au anunțat crearea la Cluj a unui centru de dezvoltare software, în cadrul căruia vor fi angajați aproximativ 250 de dezvoltatori de software până la sfârșitul anului 2024 și intenționează să ajungă la circa 1.000 de angajați până în 2027.

„Ceea ce am făcut noi cu BMW-ul este un exemplu cu privire la ceea ce trebuie să se întâmple pentru ca Clujul să rămână un centru de inovație și un centru de bunăstare în România. Pentru că bunăstarea înseamnă locuri de muncă bine plătite pe termen îndelungat, locuri de muncă sustenabile”, a precizat specialistul.

El a făcut comparație între investiția BMW într-o fabrică de automobile în Ungaria și centrul de dezvoltare de la Cluj.

„Statul maghiar i-a convins, cu bani foarte mulți, cu subvenții enorme, să vină în Ungaria să îndoaie tabla. Noi i-am convins să vină la Cluj și să investească în inteligența noastră și a oamenilor noștri tineri, care înseamnă viitorul. Și să îndoi tabla e important, dar tabla azi o îndoi aici, mâine dincolo. Dar să creezi autoturisme, să le concepi este altceva”, a explicat fostul CEO.

Metz, care susține că a fost implicat în aducerea BMW la Cluj grație relației pe care a dezvoltat-o cu cei din managementul companiei de-a lungul timpului, precizează că primele proiecte derulate cu gigantul auto în 2005 erau de mâna a treia sau a patra.

„Acum am adus la Cluj proiectele de prima mână. Și astea sunt proiectele care înseamnă valoarea adăugată semnificativă. Asta trebuie să vină la Cluj”, a concluzionat el.

Clujul are o problemă

Metz susține că, de fapt, Clujul are o problemă sistemică, având în vedere că 60% din PIB este obținut din activități bazate pe cunoaștere. În contextul prețurilor mari de la Cluj, în principal al imobiliarelor, angajații vor pune presiune pe companii.

„Costurile pentru angajați în Cluj deja sunt foarte mari, deci costurile mari vor alimenta în continuare o presiune mare pe costurile companiilor cu salariile. Nu e normal ca în Cluj costurile pe metru pătrat de locuință să fie mai mari decât în București. Avem o problemă sistemică, trebuie s-o rezolvăm”, a detaliat el.

Metz susține că soluția ar fi creșterea ofertei de locuințe care ar duce la scăderea prețului.

În concluzie, antreprenorul susține că IT-ul clujean trebuie să se reinventeze și are această capacitate de a se reinventa, dar este nevoie de un efort sistemic.