Româncă, găsită vinovată în Italia de maltratarea propriului fiu. Băiatul a vrut să își ia viața

O mamă din România a fost condamnată la doi ani de închisoare pentru abuz asupra fiului său de 13 ani, scrie Il Messaggero.

Potrivit presei italiene, femeia în vârstă de 46 de ani a fost găsită vinovată de maltratare, inclusiv violență fizică și emoțională.

Copilul a fost supus la insulte, lovituri și umilințe, mai ales când mama sa era în stare de ebrietate. În cele din urmă, băiatul a fost nevoit să fugă la bunicul patern.

În urma procesului, instanța a condamnat-o pe mamă la doi ani de închisoare pentru maltratare agravată asupra unui minor. Avocatul apărării a declarat că vor aștepta motivarea sentinței și „cu siguranță vom face apel”.

Conform sursei citate, victima a descris mai multe episoade de maltratare în fața instanței. Procurorul a menționat că băiatul „vomita repetat noaptea din cauza anxietății”. Mama îl denigra constant, chiar și în fața fratelui mai mic.

Femeia îi spunea adesea fiului că îl urăște și că este „urât și de bunici”, conform documentelor acuzării citate de Ilmessaggero.it. Abuzul fizic includea palme, lovituri de picior și pumni. Într-un incident, mama l-ar fi mușcat de brațul stâng.

Pe lângă violența fizică, copilul era supus și la abuz psihologic. Mama îl încuia ore întregi în camera sa fără motiv. Comportamentul ei era agravat de consumul excesiv de alcool, ajungând să bea până la un litru și jumătate de vin pe zi.

Scenele de groază se petreceau în special seara, după ce mama consuma alcool. Tatăl încerca să-l protejeze, ducându-l uneori în afara casei până noaptea târziu. Situația a devenit atât de gravă, încât băiatul și-a strâns puținele lucruri personale și s-a mutat la bunicul patern „de teama unor prejudicii mai grave”.

Un element central în reconstituirea faptelor a fost mărturia bunicului care l-a primit pe nepot. Procurorul a subliniat că, deși ar fi putut fi părtinitor față de nora sa, relatarea bătrânului rămâne credibilă deoarece „a detaliat comportamentele anormale și abuzive la care băiatul a fost supus”.

Apărarea mamei, reprezentată de avocatul Gabriele Romanello, a contestat credibilitatea mărturiei bunicului. Avocatul a argumentat că „fiul s-a căsătorit cu o femeie care nu-i place tatălui său”, punând la îndoială motivele acuzațiilor.