search
Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Româncă, găsită vinovată în Italia de maltratarea propriului fiu. Băiatul a vrut să își ia viața

0
0
Publicat:

O mamă din România a fost condamnată la doi ani de închisoare pentru abuz asupra fiului său de 13 ani, scrie Il Messaggero.

Băiatul a fost maltratat ani la rând FOTO Shutterstock
Băiatul a fost maltratat ani la rând FOTO Shutterstock

Potrivit presei italiene, femeia în vârstă de 46 de ani a fost găsită vinovată de maltratare, inclusiv violență fizică și emoțională.

Copilul a fost supus la insulte, lovituri și umilințe, mai ales când mama sa era în stare de ebrietate. În cele din urmă, băiatul a fost nevoit să fugă la bunicul patern.

În urma procesului, instanța a condamnat-o pe mamă la doi ani de închisoare pentru maltratare agravată asupra unui minor. Avocatul apărării a declarat că vor aștepta motivarea sentinței și „cu siguranță vom face apel”.

Conform sursei citate, victima a descris mai multe episoade de maltratare în fața instanței. Procurorul a menționat că băiatul „vomita repetat noaptea din cauza anxietății”. Mama îl denigra constant, chiar și în fața fratelui mai mic.

Femeia îi spunea adesea fiului că îl urăște și că este „urât și de bunici”, conform documentelor acuzării citate de Ilmessaggero.it. Abuzul fizic includea palme, lovituri de picior și pumni. Într-un incident, mama l-ar fi mușcat de brațul stâng.

Pe lângă violența fizică, copilul era supus și la abuz psihologic. Mama îl încuia ore întregi în camera sa fără motiv. Comportamentul ei era agravat de consumul excesiv de alcool, ajungând să bea până la un litru și jumătate de vin pe zi.

Scenele de groază se petreceau în special seara, după ce mama consuma alcool. Tatăl încerca să-l protejeze, ducându-l uneori în afara casei până noaptea târziu. Situația a devenit atât de gravă, încât băiatul și-a strâns puținele lucruri personale și s-a mutat la bunicul patern „de teama unor prejudicii mai grave”.

Un element central în reconstituirea faptelor a fost mărturia bunicului care l-a primit pe nepot. Procurorul a subliniat că, deși ar fi putut fi părtinitor față de nora sa, relatarea bătrânului rămâne credibilă deoarece „a detaliat comportamentele anormale și abuzive la care băiatul a fost supus”.

Apărarea mamei, reprezentată de avocatul Gabriele Romanello, a contestat credibilitatea mărturiei bunicului. Avocatul a argumentat că „fiul s-a căsătorit cu o femeie care nu-i place tatălui său”, punând la îndoială motivele acuzațiilor.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
digi24.ro
image
Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial
stirileprotv.ro
image
Zona din România unde ninge ca-n povești. S-a așternut prima zăpadă de anul acesta
gandul.ro
image
Călin Georgescu, întrebat dacă îi va face dosar procurorului general Florența: Cu diavolul nu intri în conversații
mediafax.ro
image
Jobul anului în România: 1.000 de euro pentru opt ore de somn. Compania care răsplătește dormitul la ”locul de muncă”
fanatik.ro
image
Putin a primit cea mai proastă veste din ultimii trei ani și a recurs la o minciună jenanta
libertatea.ro
image
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”
digi24.ro
image
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
gsp.ro
image
Țiriac și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro și ar vrea să fugă fără să se mai uite în urmă! ”M-a fascinat”
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului, la un circ din Germania. Mariana avea 27 de ani
antena3.ro
image
Tinerii între 18 şi 35 de ani, chemaţi să fie "militar voluntar în termen" 4 luni. Câţi bani primesc la final
observatornews.ro
image
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
cancan.ro
image
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
prosport.ro
image
Se construiește un nou Drum Expres în România. Șoseaua va lega două orașe importante, anunțul făcut de ministrul Transporturilor
playtech.ro
image
Ce a transmis Irina Manea după alegerile parlamentare din Moldova. Mesajul soției lui Cristi Manea. „N-au înghițit vrăjeala ieftină”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții! FIFA a decis: 0-3 la ”masa verde”, după ce au câștigat cu 2-0 pe teren, și pot pierde calificarea la CM
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Ce zone sunt afectate
kanald.ro
image
„Nu vei mai munci niciodată”, oferta către un jurnalist pentru acces la laptop și...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart
romaniatv.net
image
Sprijin pentru energie, extins. 450.000 de români primesc bani pentru facturi
mediaflux.ro
image
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
gsp.ro
image
Operațiunea Storm-1516: fabuloasa acțiune rusească în alegerile din Moldova. Rețeaua incredibilă în care au fost implicați și jurnaliști celebri români
actualitate.net
image
S-a descoperit cheia unei vieți mai lungi: o mutație genetică rară
actualitate.net
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
click.ro
image
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri?
click.ro
image
Mâncare de vinete grecească. Așa faci 6 rețete geniale ca un chef din Atena
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto Profimedia 0342228804 jpg
O apropiată a Prințesei Kate aruncă bomba: ”Am stat lângă ea ani buni, multe se schimbă când iese din lumina reflectoarelor”
okmagazine.ro
Cardi B foto Profimedia jpg
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele
clickpentrufemei.ro
Vioara Bernardel foto de la Tescani (2) jpg
Vioara Bernardel a lui George Enescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră

OK! Magazine

image
O apropiată a Prințesei Kate aruncă bomba: ”Am stat lângă ea ani buni, multe se schimbă când iese din lumina reflectoarelor”

Click! Pentru femei

image
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate