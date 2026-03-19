Un duel electoral neobișnuit în Franța: Hittler și Zielenski, în turul doi al alegerilor din Arcis-sur-Aube. Ce spun cei doi candidați

În localitatea Arcis-sur-Aube, din estul Franței, turul al doilea al alegerilor municipale aduce în prim-plan o confruntare care a atras atenția dincolo de granițele comunității. Duminică, 22 martie, alegătorii vor decide între doi candidați ale căror nume au stârnit reacții intense în mediul online: Charles Hittler și Antoine Renault-Zielenski.

Cei doi spun că nu au realizat inițial coincidența, până când utilizatorii rețelelor sociale au semnalat asemănările fonetice, odată cu publicarea rezultatelor din primul tur, pe 15 martie. Numele lor au fost rapid asociate cu Adolf Hitler, dictatorul nazist din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, și cu Volodimir Zelenski, actualul președinte al Ucrainei.

Rezultatele primului tur arată o competiție strânsă într-o comună cu aproximativ 2.800 de locuitori. Primarul în funcție, Charles Hittler, în vârstă de 75 de ani, s-a clasat pe primul loc cu 37,81% din voturi, conducând o listă fără afiliere oficială, dar poziționată în zona de centru-dreapta. Antoine Renault-Zielenski, în vârstă de 28 de ani, a obținut 29,99% și intră în turul al doilea cu o listă de orientare suveranistă.

Ambii candidați afirmă că sunt surprinși de atenția generată de numele lor

Pentru Charles Hittler, situația nu este nouă. De-a lungul vieții, numele său, de origine alsaciană, a fost frecvent subiect de glume. „O trăiesc bine, sunt obișnuit”, spune acesta, explicând că a ales să păstreze numele din respect pentru familie, în ciuda ironiilor repetate.

El recunoaște însă că experiența nu a fost lipsită de dificultăți. În tinerețe, a fost ținta unor umilințe, iar numele său a provocat reacții și în relațiile internaționale ale localității, inclusiv cu orașul german Gomaringen, înfrățit cu Arcis-sur-Aube. În prezent, spune el, relațiile sunt bune.

„Este numele meu, l-am asumat întotdeauna, dar nu îl impun altora”, afirmă primarul, adăugând că notorietatea numelui are și un avantaj: este ușor de reținut.

De cealaltă parte, Antoine Renault-Zielenski explică faptul că poartă un nume compus, provenit de la ambii părinți, și că partea „Zielenski” reflectă originea poloneză a mamei sale. El spune că a fost surprins de amploarea reacțiilor din mediul online.

„La început am crezut că va rămâne o simplă glumă pe rețelele sociale, dar apoi am văzut că subiectul a devenit mult mai larg”, afirmă acesta.

Tânărul, care lucrează ca agent vamal, spune că este obișnuit cu remarci legate de numele său încă de la începutul războiului din Ucraina, însă subliniază diferența lingvistică dintre terminațiile poloneză și ucraineană ale numelui.

Până în prezent, ambii candidați spun că reacțiile primite au fost în mare parte ironice, dar nu ostile. „Sunt unele glume discutabile, dar atâta timp cât rămân de bun-simț, este în regulă”, afirmă Renault-Zielenski, care consideră că situația aduce și un plus de vizibilitate localității.

Deși recunoaște caracterul „neobișnuit” al confruntării, candidatul spune că nu găsește situația amuzantă, dar nici ofensatoare. „Aș prefera să se vorbească despre localitate pentru alte lucruri, dar cel puțin oamenii află de existența comunei”, adaugă el.

Într-o notă ironică, acesta compară momentul actual cu un episod istoric: „Aici a avut loc o bătălie a lui Napoleon, în 1814. Astăzi avem duelul Hittler–Renault-Zielenski.”