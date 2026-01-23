Video „Suntem chipuri diferite în aceeași Românie”: mesaj de Ziua Unirii de la o jandarmeriță cu origini asiatice

Jandarmeria Română a marcat Ziua Unirii Principatelor Române printr-un videoclip postat pe pagina oficială de Facebook, în care o femeie jandarm cu origini asiatice transmite un mesaj de unitate și diversitate.

În descrierea postării, instituția a subliniat: „Cristina, femeia jandarm cu origini asiatice, ne transmite un mesaj prin care ne amintește că diferențele ne pot uni.”

În videoclip, jandarmul Cristina spune: „Bună, sunt Cristina și da! Sunt româncă. România nu arată într-un singur fel. Suntem chipuri diferite în aceeași Românie.”

Mesajul urmărește să evidențieze diversitatea culturală și etnică a țării, subliniind că diferențele dintre oameni nu sunt un motiv de diviziune, ci o sursă de coeziune.

Postarea a fost publicată în contextul celebrării zilei de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, un moment simbolic pentru unitatea națională. Prin inițiativa sa, Jandarmeria Română a dorit să transmită un mesaj pozitiv despre incluziune și apartenența la comunitate, arătând că identitatea românească este definită de pluralitate și solidaritate.

Mesajul a fost apreciat de internauți, mulți dintre utilizatori lăudând reprezentarea diversității și modul în care valorile de unitate și respect pentru diferențe au fost comunicate simplu și direct printr-un exemplu concret din rândul jandarmilor.