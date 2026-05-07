Utilizatorii Ghișeul.ro, vizați de hackeri prin sms-uri frauduloase

„În cursul zilei de astăzi, a fost înregistrat un număr semnificativ de sesizări privind transmiterea unor mesaje SMS frauduloase, aparent din partea platformei Ghişeul.ro. Mesajele conţin link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei şi urmăresc obţinerea de date personale, credenţiale de autentificare sau informaţii financiare”, anunță Autoritatea pentru Digitalizarea României.

ADR precizează că platforma Ghişeul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mailuri prin care anunţă apariţia unor obligații de plată şi nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri pentru efectuarea plăţilor sau actualizarea datelor personale, precizează Autoritatea pentru Digitalizarea României.

„Recomandăm utilizatorilor să manifeste prudenţă în cazul mesajelor primite din surse necunoscute sau suspecte, să verifice cu atenţie expeditorul şi adresa URL accesată şi să utilizeze exclusiv platforma oficială Ghişeul.ro”, se arată în comunicat.

În contextul creşterii numărului de tentative de fraudă online, vigilenţa digitală şi verificarea atentă a sursei informaţiilor rămân măsuri esenţiale pentru protejarea datelor personale şi financiare, mai transmite ADR.

Situaţia este monitorizată în colaborare cu Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică care a publicat o avertizare pe platformă, pentru reducerea riscurilor asociate campaniei de phishing.