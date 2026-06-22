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Șoferii care încearcă să păcălească sistemul e-SIGUR riscă dosar penal. Zeci au dat vina pe soții

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Tot mai mulți șoferi surprinși de radarele sistemului e-SIGUR încearcă să evite sancțiunile invocând aceeași explicație: că la volan nu se aflau ei, ci soțiile lor. Numai de la începutul acestui an, 32 de conducători auto au indicat partenerele de viață drept persoanele care ar fi condus mașinile în momentul înregistrării contravențiilor.

Șoferii care încearcă să păcălească sistemul e-SIGUR riscă dosar penal. FOTO: Poliția Română
Șoferii care încearcă să păcălească sistemul e-SIGUR riscă dosar penal. FOTO: Poliția Română

Strategia nu îi ajută însă să scape de sancțiuni. Potrivit Poliției Române, sistemul e-SIGUR este capabil să identifice cu precizie șoferii, imaginile surprinse de camere fiind suficient de clare pentru a permite verificări detaliate.

„Inclusiv dacă proprietarul autovehiculului înregistrat este o persoană de sex masculin, iar acesta declară că la momentul înregistrării abaterii respective, autoturismul a fost condus de către o altă persoană tot de sex bărbătesc, în urma verificării, se poate identifica dacă persoana transmisă că ar fi condus autoturismul la momentul respectiv este una și aceeași cu cea din datele transmise”, a declarat Radu Gâtan, director adjunct al Direcției Rutiere, potrivit Observator News. 

Sistemul funcționează automat: radarul amplasat pe trepied înregistrează depășirile de viteză, iar datele sunt transmise către baza de date e-SIGUR. Ulterior, proprietarii vehiculelor primesc acasă o notificare prin care sunt obligați să comunice cine se afla la volan în momentul comiterii abaterii.

Avocații atrag atenția că furnizarea unor informații false poate avea consecințe mult mai grave decât simpla amendă pentru viteză.

„În loc de o amendă simplă te trezești cu ditamai dosarul penal și trebuie să mergi să dai cu subsemnatul și tu și soția și alte persoane dacă sunt folosite”, a explicat avocatul Cătălin Crăciunescu.

Potrivit datelor oficiale, de la începutul anului sistemul e-SIGUR a înregistrat aproximativ 51.000 de depășiri ale limitei de viteză. Cele mai multe au fost cu mai puțin de 20 km/h peste limita legală, însă 120 de șoferi au fost surprinși circulând cu peste 50 km/h peste limita admisă, iar cinci au depășit viteza legală cu mai mult de 70 km/h.

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