search
Luni, 22 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Dispar coloanele de mașini de pe Valea Oltului. Joi va fi reluată circulația pe ambele sensuri pe Viaductul Râu Vadului

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Circulația rutieră pe Viaductul Râu Vadului va fi reluată pe ambele sensuri de mers începând cu 25 iuni, după finalizarea lucrărilor la rosturile de dilatație.

Viaductul Râu Vadului
Lucări la Viaductul Râu Vadului FOTO: Facebook/DRDP Craiova

Potrivit DRDP Craiova, echipele de intervenție au încheiat lucrările de înlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație ale viaductului.

În această perioadă, constructorul așteaptă ca betoanele turnate să atingă rezistența necesară.

Reprezentanții instituției spun că această etapă este esențială pentru reluarea circulației în condiții de siguranță.

Începând de joi, 25 iunie, traficul rutier va fi redeschis pe ambele sensuri de mers.

Autoritățile precizează că măsura va intra în vigoare după finalizarea tuturor verificărilor tehnice.

Reluarea circulației va permite revenirea la condițiile normale de trafic în zonă.

DRDP Craiova a apreciat respectarea de către șoferi a restricțiilor de circulație impuse pe perioada intervențiilor.

Reprezentanții DRDP reamintesc că respectarea restricțiilor temporare contribuie la desfășurarea în siguranță a lucrărilor de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere.

Lucrările la Viaductul Râu Vadului au început la începutul lunii iunie și au impus restricții de circulație pe unul dintre cele mai tranzitate sectoare ale DN7, pe Valea Oltului. Intervențiile au vizat înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație, componente esențiale pentru siguranța și durabilitatea structurii podului.

Pe durata șantierului, traficul s-a desfășurat alternativ, pe un singur sens de mers, fiind dirijat prin semafoare. Restricțiile au provocat frecvent coloane de autovehicule, în special la sfârșit de săptămână și în intervalele cu trafic intens, șoferii fiind nevoiți să aștepte zeci de minute pentru traversarea viaductului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a Guvernului Veștea
digi24.ro
image
Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii
stirileprotv.ro
image
Programul de învestire a Guvernului Veștea, pe repede înainte. Cum arată calendarul zilei
gandul.ro
image
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
mediafax.ro
image
Gaură de peste 1 milion de euro la FCSB. Cum a irosit Gigi Becali o avere cu jucătorul care l-a costat 1.100 de euro pe minut
fanatik.ro
image
Culisele Congresului PNL. Război total contra PSD, discurs virulent anti-sistem și pariul de moment
libertatea.ro
image
„Voi începe să susțin necesitatea demiterii tale”. Ludovic Orban îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare”
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
"Cutremur" la Cupa Mondială: "Raphinha are grave probleme financiare! Se roagă să se rezolve transferul!"
digisport.ro
image
Povestea poștașului care s-a împiedicat de o piatră și a construit cel mai ciudat palat din Franța, în 34 de ani
click.ro
image
Cum va arăta turnul-cub în care „încap 20 de Empire State Building”. Arabia Saudită reia lucrările la cea mai mare clădire din lume
antena3.ro
image
Cu ce au greşit corporatiştii care se înghesuie în metrou în fiecare zi ca să ajungă la timp la birou, cu ce au greşit antreprenorii şi companiile că au o afacere din care plătesc taxe şi impozite, ca să fie loviţi în faţă de o asemenea sfidare a celor care au pe mână puterea politică şi au dus România într-un asemenea haos politic şi social?
zf.ro
image
O româncă de 40 de ani şi-a ucis fiica de 13 ani, apoi s-a sinucis, în Italia. Se despărţise recent de soţ
observatornews.ro
image
Avem subiectele de la Evaluarea Națională 2026. Ce au primit elevii la examen
cancan.ro
image
Modificare la pensii: De la 1 iulie crește vârsta de pensionare. Milioane de români, afectați direct
newsweek.ro
image
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
prosport.ro
image
Amenzile care îi așteaptă pe românii care campează pe plajele din Bulgaria. Controalele au început deja
playtech.ro
image
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au finalizat tranzacția de 823 de milioane de euro și aplică măsuri radicale. Vești uriașe pentru români de la cei mai bogați patroni din fotbal
fanatik.ro
image
Un român a aflat cât costă să ia un taxi Bolt până în Grecia. Ajunge la destinație în 10 ore
ziare.com
image
Diana Munteanu a mers "all-in" pe cotă 18.00 la Cupa Mondială și a făcut pariu cu Dan Alexa: "Dacă nu iese, fac asta la TV"
digisport.ro
image
Ce fac Gabriela și Dani Oțil cu vila din Corbeanca după ce s-au mutat la apartament: „Îmi place viața aici! O să o vindem”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cheloo de la țară. Moșia de la Breaza are 6.000 de mp. Cheloo a construit singur o bucătărie de vară și un hambar / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 22 iunie. Ziua în care se încheie mai multe capitole importante pentru nativi
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Micii românești, printre delicatesele pregătite de chefi cu stele Michelin la festivalul Meat & Fire din Barcelona
actualitate.net
image
O bucureșteancă a vrut să ajungă cu Bolt din București până în Grecia. Cât i-a cerut aplicația pentru cursă
click.ro
image
Cozi uriașe la Piața Unirii pentru angajări la Metrorex cu salarii de la 6.500 de lei pe lună. Zvonul care a adunat sute de persoane
click.ro
image
Țara vecină în care o casă se vinde sub 30.000 de euro: „85 de metri pătrați plus anexe. Teren de 18 ari”
click.ro
Regele Ludovic I al Bavariei și Regina Therese a Bavariei, profimedia 1037470965 jpg
Regele obsedat de amante și curiozitatea sa bizară pentru femeile care-i treceau prin pat. Și-a pierdut tronul pentru o curtezană de lux
okmagazine.ro
Anne Hathaway foto Profimedia jpg
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!
clickpentrufemei.ro
Monede de aur și bijuterii recuperate de pe epava navei Dom van Keulen (© British Museum)
Misterul epavei din secolul al XVII-lea, care conținea 400 de monede de aur, rezolvat în sfârșit după 30 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de vară a Gabrielei Cristea de ostropel cu pui și mămăligă. Are puține ingrediente și îți aduce aminte de copilărie
image
O bucureșteancă a vrut să ajungă cu Bolt din București până în Grecia. Cât i-a cerut aplicația pentru cursă

OK! Magazine

image
Juan Carlos al Spaniei, regele cu 5.000 de amante! Cel mai mult era atras de blondele voluptuoase

Click! Pentru femei

image
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!

Click! Sănătate

image
Cum ar putea fi boala Alzheimer descoperită cu 8 ani înainte de pierderile de memorie