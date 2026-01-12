Video Tragedie pe un teren de golf: o femeie de 62 de ani, ucisă de un șofer urmărit de poliție

O femeie în vârstă de 62 de ani a murit pe un teren de golf din Marea Britanie într-un accident mai puțin obișnuit, după ce a fost lovită al cărei şofer era urmărit de poliţie.

Sursă video: Daily Mail

O femeie în vârstă de 62 de ani a fost ucisă pe un teren de golf al Aston Wood Golf Club, lângă Sutton Coldfield, după ce o dubiță urmărită de poliție a intrat pe terenul de golf și a lovit-o în plin. Incidentul s-a produs pe 11 aprilie anul trecut, în timpul unei urmăriri care a durat aproximativ 12 minute și s-a desfășurat pe drumurile publice din zonă, luni, 12 ianuarie, şoferul recunoscându-şi vina în faţa instanţei.

Urmărirea a fost declanșată după ce polițiștii au observat un comportament suspect al celor trei bărbaţi aflați în dubiță, potrivit Daily Mail.

Șoferul, John McDonald, în vârstă de 52 de ani, era cu fiul său, Johnny McDonald, de 23 de ani, și cu Brett Delany, de 35 de ani, şi urmăreau o persoană în vârstă, considerată o potențială victimă a unei înșelătorii legate de nişte lucrări la acoperișul unei case. Modul în care se deplasau și faptul că au încercat să-şi ascundă feţele la vederea oamenilor legii au atras atenția polițiștilor, care au decis să pornească în urmărirea dubiței.

În minutele care au urmat, McDonald s-a angajat într-o cursă periculoasă pe străzi, încercând să scape de echipajul de poliție.

În imaginile prezentate în instanță se poate vedea cum dubița circulă pe contrasens, depășește limita legală de viteză, trece pe roșu la semafor și lovește mai multe vehicule aflate în trafic, inclusiv o mașină în care se afla un copil de 11 luni. De asemenea, șoferul lovește în repetate rânduri mașina poliției

Urmărirea s-a încheiat atunci când dubița a părăsit carosabilul, a urcat pe un terasament acoperit cu iarbă și a intrat pe terenul de golf Aston Wood.

Acolo se afla, însă, Suzanne Cherry, în vârstă de 62 de ani, care juca golf împreună cu soțul ei, Clinton Harrison. Femeia își căuta mingea când vehiculul s-a îndreptat direct spre ea şi a lovit-o în plin.

După impact, McDonald și ceilalți doi bărbați au coborât din dubiță și au fugit. Soțul victimei a spus că șoferul „a călcat efectiv peste Suzanne în timp ce fugea din dubă”.

Paramedicii au intervenit rapid, iar femeia a fost transportată de urgență la spital cu multiple fracturi, leziuni cerebrale și hemoragii severe. În ciuda intervențiilor medicale, inclusiv transfuzii și operații, Suzanne Cherry a murit patru zile mai târziu, după ce medicii au fost nevoiți să-i amputeze un picior.

În cursul procesului, s-a descoperit că John McDonald nu avea permis de conducere, ba mai mult, nu știa să citească sau să scrie. Cei trei bărbați erau implicați într-o înșelătorie legată de lucrări de acoperiș, vizând persoane în vârstă vulnerabile, de la care obțineau sume importante de bani pentru lucrări inutile sau de proastă calitate.

Luni, 12 ianuarie, McDonald a pledat vinovat pentru moarte prin conducere periculoasă, iar Johnny McDonald și Brett Delany sunt judecați pentru conspirație în vederea comiterii fraudei. Toți trei au antecedente penale și urmează să fie condamnați.