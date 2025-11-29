search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Sfântul Andrei, ocrotitorul României, sărbătorit pe 30 noiembrie. De ce e denumit și ,,Apostolul lupilor"

700.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Andrei, care este considerat în religia ortodoxă ocrotitorul țării noastre. Numit și „Cel dintâi chemat”, Sfântul Andrei a fost primul apostol care a răspuns chemării lui Iisus Hristos la răspândirea Evangheliei în lume. Istoria lui îi poate fascina inclusiv pe tineri.  

Sfântul Apostol Andrei FOTO Colaj DMS
Sfântul Apostol Andrei FOTO Colaj DMS

Cine a fost Sfântul Apostol Andrei

Sfântul Andrei s-a născut în cetatea Betsaida, de pe țărmul Mării Galileii. La fel ca fratele lui, Simon Petru, era pescar. Iar înainte de a deveni ucenic al lui Hristos, a fost ucenic al Sfântulu Ioan Botezătorul. Se spune că atunci Ioan Botezătorul a arătat către Iisus spunând „Iată Mielul lui Dumnezeu!”, Andrei L-a urmat imediat, fără să ezite, devenind deschizător de drum în rândul Apostolilor. 

În Evenghelia după Matei scrie: ,,Pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi frați, pe Simon, cel ce se numește Petru, și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis: „Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni.” Iar ei, îndată, lăsând mrejele, au mers după El". Așa au devenit Apostoli ai lui Hristos și au asistat la minunile Lui.

După Înălțare au început propăvăduirea Evangheliei. În lucrarea ,,Istoria Bisericească" din secolul I d. Hr, Eusebiu din Cezareea scria: ,,„Sfinții Apostoli ai Mântuitorului, precum și ucenicii lor, s-au împrăștiat în toată lumea locuită pe atunci. După tradiție, lui Toma i-au căzut sorții să meargă în Partia, lui Andrei în Scitia, lui Ioan în Asia.” Scitia corespunde astăzi cu partea de nord a Mării Negre, dar și cu Dobrogea și teritoriile de lângă Dunăre ale României de acum. 

De ce i se mai spune ,,Apostolul lupilor"

,,Dacă documentele istorice sunt destul de sărace în privinţa trecerii sale pe meleagurile noastre, tradiția păstează vie amintirea prezenței Sfântului Apostol Andrei pe pământ românesc în mai multe forme, printre care se numără colindele, legendele şi alte obiceiuri populare. Spre exemplu, potrivit tradiției, Sfântul Andrei a fost numit și „Apostolul Lupilor”, deoarece le-a transmis cuvântul Evangheliei geto-dacilor, care aveau lupul ca simbol și steag de luptă. De altfel, ei înşişi îşi spuneau „lupi” (acesta e înţelesul etimologic al cuvântului „daci”). Tot tradiţia mai spune că un lup care a stat alături de daci la căderea cetăţii Sarmizegetusa, în timpul asediului romanilor, l-ar fi ajutat pe Sfântul Andrei să-și găsească adăpost și l-ar fi condus către o peşteră din Dobrogea", scrie doxologia.ro.

Peștera în care se spune că a stat Sfântul Apostol Andrei cât timp a propovăduit Evanghelia pe teritoriul țării noastre, se află la 4 kilometri distanță de localitatea Ion Corvin, din judeţul Constanţa. În anul 1944, peştera a fost transformată în biserică.

Cum a murit Sfântul Andrei

Sfântul Andrei a murit ca martir, în Patras, oraș aflat pe teritoriul Greciei de astăzi. Nu se cunoaște data trecerii în neființă,  dar se cunoaște că a murit a murit ca martir pentru propovăduirea Evangheliei și pentru că nu a vrut să renunțe la religia creștină.  Unii istorici plasează martiriul Sfântului Andrei în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor declanșate de împăratul Nero, aproximativ între 64–67 d.Hr. Alții consideră că moartea sa ar fi avut loc în timpul persecuțiilor inițiate de Domitian, între 81–96 d.Hr.

Cum au fost păstrate moaștele

  • 357 d.Hr. – Moaștele au fost așezate în Biserica Sfinților Apostoli din Constantinopol, cu ocazia sfințirii bisericii.
  • Secolul XIII – În timpul Cruciadei a IV-a (1202–1204), Cardinalul Petru de Capua a dus moaștele în Amalfi, Italia, în catedrala locală.
  • 1462 – Capul Sfântului Andrei a ajuns la Roma, în vremea papei Pius al II-lea.
  • Ulterior, capul Sfântului Andrei a fost dus în Catedrala din Patras, Grecia, în biserica cu hramul Sfântul Andrei.

În 2025, o parte din moaștele Sf. Andrei au fost dăruite de o delegație a Bisericii din Amalfi către Patriarhia Română, pentru Catedrala Mântuirii Neamului. 

Proclamat Ocrotitorul României în 1997

Deși importanța Apostolului în creștinarea țării a fost mereu recunoscută, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a decis relativ recent, în anul 1995, ca ziua de 30 noiembrie să fie trecută în calendarul bisericesc cu cruce roșie. Iar în anul 1997, Sfântul Andrei a fost proclamat Ocrotitorul României. Ziua de Sfântul Andrei a devenit sărbătoare bisericească națională abia patru ani mai târziu, în 2001. 

