Sărbătoare pe 21 noiembrie: intrarea în Biserică a Maicii Domnului, prima zi cu dezlegare la pește din postul Crăciunului

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din postul Crăciunului, care a început pe 14 noiembrie. Sărbătoarea, numită în popor şi Vovidenia, aminteşte aducere în templul din Ierusalim, la vârsta de 3 ani, a celei care avea să devină Maica Domnului.

Ce semnificație are Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Potrivit credinței ortodoxe, Sfânta Ana, mama Fecioarei Maria, nu putea avea copii, așa că s-a rugat împreună cu bărbatul ei, Ioachim, lui Dumnezeu, făgăduind că, dacă le va împlini dorința, îndată îl vor dărui şi închina lui Dumnezeu.

Sfinții Părinți și-au respectat promisiunea astfel că, la trei ani de la nașterea Fecioarei Maria au parcurs timp de trei zile drumul de la Nazaret și au dus-o pe fiica lor la templul evreiesc din Ierusalim.

Această zi este sărbătorită în fiecare an pe 21 noiembrie. Sărbătoarea ,,este considerată cea mai nouă sărbătoare dedicată Maicii lui Dumnezeu, luând naștere în secolul al VI-la, la 20 noiembrie 543, când împăratul Iustinian a zidit la Ierusalim, lângă ruinele templului, o biserică închinată Sfintei Fecioare Maria, care, spre deosebire de una mai veche, a fost numită biserica Sfânta Maria "cea nouă", și conform obiceiului, a doua zi după sfințire, adică la 21 noiembrie, a început să fie serbat hramul (patronul) bisericii, adică însăși pe Sfânta Fecioară Maria", scrie pravila.ro.

Este zi cu dezlegare la pește

,,Intrarea în Biserică a Maicii Domnului" este prima sărbătoare cu dezlegare la pește din postul Crăciunului. În biserica ortodoxă, în acest tip de zile se pot consuma, pe lângă mâncărurile de post, untdelemn, vin şi peşte.

Credincioșii care postesc pot mânca pește și de următoarele sărbători:

25 noiembrie – Sf. Ecaterina, Sf. Mercurie

2 decembrie – Sf. Cuv. Paisie și Cleopa de la Sihăstria

4 decembrie – Sf. Mare Muceniță Varvara, Sf. Ioan Damaschin

6 decembrie – Sf. Ierarh Nicolae (coincide cu zi de sâmbătă, oricum cu pește)

7 decembrie – Sf. Filofteia (duminică)

9 decembrie – Zămislirea Sfintei Fecioare Maria

13 decembrie – Sf. Dosoftei, Sf. Eustratie și ceilalți mucenici (sâmbătă)

18 decembrie – Sf. Cuvios Daniil Sihastru

Totodată, pe lângă aceste Sărbători, biserica a rânduit ca în fiecare sâmbătă și duminică cuprinse între 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului in Biserica) si 20 decembrie (pomenirea Sfântului Ignatie Teoforul) să fie dezlegare la pește.

Tradiții pe 21 noiembrie

În tradiţia populară se spune că în ziua de Ovidenie se dechid cerurile şi credincioşii înţeleg graiul animalelor.

Tot potrivit tradiţiei populare, dacă ziua Intrării Maicii Domnului va fi înnorată, peste an vor fi epidemii. Dacă va ninge pe 21 noiembrie vom avea parte de o iarnă lungă şi grea.

Se spune și că în această zi e bine ca toți cei care au fost certați să-și ceară iertare și să se împace.

Dincolo de tradițiile populare, credincioșii merg la biserică, se roagă și oferă bucate de post.