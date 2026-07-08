Secunde care salvează vieți: 90% dintre telefoanele din România transmit instant locația la 112

Peste 90% dintre telefoanele mobile active în România sunt echipate cu tehnologii care permit transmiterea rapidă și mai precisă a informațiilor de localizare către serviciul de urgență 112, potrivit primului studiu realizat de ANCOM privind capabilitățile tehnice ale terminalelor utilizate în rețelele mobile.

Datele analizate arată că, la sfârșitul anului 2025, nouă din zece telefoane active suportau tehnologiile 4G, VoLTE și GNSS, iar aproape jumătate dintre acestea erau compatibile cu rețelele 5G, scrie Agerpres.

Totodată, aproximativ 90% dintre terminale dispuneau de funcționalitatea AML (Advanced Mobile Location).

Cum ajută aceste tehnologii

Potrivit ANCOM, tehnologiile GNSS și AML permit determinarea mai precisă a poziției apelantului, în timp ce VoLTE contribuie la transmiterea mai rapidă a informațiilor de localizare către serviciile de urgență.

Autoritatea stabilește condițiile tehnice și economice pentru realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență (SNUAU), precum și regulile privind transmiterea informațiilor de identificare și localizare a apelanților.



„Monitorizarea evoluției terminalelor mobile contribuie la asigurarea condițiilor tehnice optime de transmitere a informațiilor de localizare a apelurilor de urgență. Începând cu anul 2024, furnizorii de rețele publice mobile de comunicații electronice transmit către ANCOM, de două ori pe an, date statistice privind terminalele conectate la rețea și capabilitățile acestora”, se arată în comunicatul instituției, mai scrie Agerpres.

Studiul este bazat pe date raportate de operatorii de telefonie mobilă și urmărește evoluția tehnologiilor 4G, 5G, VoLTE, GNSS și AML, relevante pentru localizarea telefoanelor de pe care sunt efectuate apeluri la numărul unic de urgență 112.