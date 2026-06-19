Video Schimbări majore la 112. Cetățenii vor putea apela serviciul de urgență și prin video

Serviciul de urgență 112 va avea funcții noi și va fi îmbunătățit, a anunțat Guvernul vineri, 19 iunie, într-un comunicat. Vor fi disponibile funcțiile native de tip video și text în timp real și vor fi extinse mijloacele de comunicare.

„Serviciul 112 va fi extins și îmbunătățit cu noi soluții și servicii IT&C pentru a deveni mai accesibil în mod nativ pentru cetățeni, îndeosebi pentru persoanele cu dizabilități, și pentru a reduce timpul de intervenție în situații de urgență”, transmite instituția citată.

Potrivit Guvernului, cetățenii vor putea apela 112 prin video sau vor putea trimite mesaje text în timp real, iar opțiunile de comunicare vor fi extinse. Noile funcții vor ajuta serviciul să preia mai eficient apelurile de urgență.

„Se va extinde digitalizarea serviciilor și fluxurilor operaționale și vor fi introduse funcții suport oferite prin tehnologii de tip inteligență artificială pentru a crește interoperabilitatea agențiilor de intervenție.

Rezultatul va fi scurtarea timpului de identificare aprofundată a situației din teren și a perioadei în care salvatorii intervin”, adaugă Executivul.

Nu în ultimul rând, instituția precizează că adoptarea noilor soluții „va face Serviciul 112 mai accesibil cetățenilor, va oferi salvatorilor date mai clare și posibilitatea de a interveni mai rapid pentru a-i ajuta pe oameni în situații de urgență.”

Proiectul aprobat de Guvern, susținut din fonduri europene și naționale, are o perioadă de implementare de 36 de luni.

În februarie 2026, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a prezentat un nou sistem de localizare a apelanților la numărul 112, dar şi o opţiune pentru persoanele cu deficienţe de auz de a solicita serviciile de urgenţă.

În România sunt implementate cinci metode de localizare a apelurilor de urgenţă, două prin reţea mobilă şi trei la nivelul aparatului mobil. Generalul de brigadă Florin Feticu, şeful departamentului 112 din STS a spus că, în condiţiile actuale, localizarea nu mai este condiţionată de semnalul telefonului mobil.

„Atâta timp cât s-a putut realiza apelul la 112, (localizarea - n.r.) nu mai este dependentă de un anumit nivel de semnal, este funcţională pentru tehnologia 2G, 4G, 5G, este independentă de tehnologia folosită de reţeaua operatorilor", a explicat acesta.