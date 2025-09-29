Secretele lui Arsenie Boca despre iubire, căsnicie și fericire în familie. 115 ani de la nașterea preotului martir al închisorilor comuniste

Astăzi se împlinesc 115 ani de la nașterea lui Arsenie Boca, preotul martir al închisorilor comuniste, considerat de milioane de credincioși drept unul dintre cei mai mari duhovnici ai României.

Părintele Arsenie Boca a lăsat în urmă o mulţime de învăţături, pe subiecte de la păcat şi griji şi până la familie, iubire, căsătorie. Învăţăturile duhovnicului Arsenie Boca au devenit cunoscute în ultimii ani printr-un număr impresionant de volume, mărturii şi documentare.

Cuvintele sale, rostite într-o slujbă ținută pe 21 februarie 1942 și consemnate în lucrarea „Despre durerile oamenilor”, rămân relevante și astăzi.

„Lucrul care îi arde pe toţi oamenii este pocăinţa, pe care o trimite Dumnezeu, ori vrem, ori nu vrem. De aceea este bine să ne pocăim de bună voie, să nu aşteptăm să ne trimită Dumnezeu pocăinţa prin necazuri, căci acestea vin din păcatele noastre”, spunea părintele.

Cum să ai o căsnicie fericită și o familie armonioasă

Potrivit duhovnicului, sursa majorității problemelor din familie o reprezintă păcatele, care se răsfrâng direct asupra căsătoriei și relațiilor dintre soți. Părintele Arsenie Boca avertiza că vrajba apare în casă atunci când căsătoria a început cu stângul, prin desfrânare, sau atunci când soții trăiesc în căsătorie nelegitimă, fără cununie bisericească.

Curviile nemărturisite, făcute înainte sau după căsătorie, alegerea partenerului doar pentru avere, nepotrivirea de vârstă între soți, neglijarea sufletului și a rânduielilor Bisericii, petrecerea fără post și excesele culinare care generează mânie, precum și desfrânarea continuă a soților, ignorând posturile și sărbătorile religioase, sunt cauze directe ale certurilor și destrămării căminului.

Armonia în familie începe cu respectarea rânduielilor Bisericii

Părintele sublinia și importanța calendarului bisericesc și a posturilor: zilele de miercuri și vineri trebuie dedicate rugăciunii și meditației, nu plăcerilor trupești, iar Duminicile și sărbătorile religioase sunt momente de reflecție spirituală. Desfrânarea și căutarea plăcerii doar pentru ea însăși, avertiza el, slăbesc energia naturală, afectează sănătatea fizică și psihică și duc la dezechilibre în familie.

Părintele Arsenie Boca subliniază că grija principală a fiecărui om trebuie să fie mântuirea sa, iar preocuparea pentru bunurile materiale generează neliniște și temeri. „Fiecare păcat aduce cu sine o nouă grijă, drept pentru care, cu cât va ajunge omul mai împătimit, cu atât el va fi sfâșiat de mai multe griji” , se arată în învățăturile sale.

Cei care își pun nădejdea în Dumnezeu scapă de grijile lumești. „Lăsați-I Lui toată grija voastră, căci El are grijă de voi” (I Petru 5, 7). În plus, Părintele explica: „Dumnezeu are grijă de împlinirea trebuințelor oamenilor, nu însă și a poftelor; dacă trebuințele sunt cele ce țin de firea dată de Dumnezeu, poftele sunt cele stârnite ulterior de oameni”.

Exemple biblice arată pericolele lăcomiei și grijii excesive pentru avere. În Luca 12, 13-15, Iisus spunea: „Vedeți și păziți-vă de toată lăcomia, căci viața cuiva nu stă în prisosul avuțiilor sale”. În același timp, credința vie și nădejdea în Dumnezeu aduc pace: „Cu cât ne vom îngriji mai mult de cele ale lui Dumnezeu, cu atât Dumnezeu se va îngriji mai mult de cele ale noastre”.

Părintele Arsenie Boca avertizează: „Dacă omul Îl va exclude pe Dumnezeu de la conducerea lumii și a vieții, ceea ce oricum nu e posibil, va avea și atunci cele de trebuință, însă precum un hoț, iar nu precum un fiu, până ce va ajunge să nu mai aibă nimic. Dumnezeu nu se lasă expropriat.”

Mântuitorul ne învață să trăim cu credință și să nu ne frământăm pentru ziua de mâine: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6, 31-33). Astfel, grija pentru mântuire aduce cu sine liniștea sufletească și reduce grijile lumești”, mai spune părintele Arsenie Boca.

Iubirea nu piere niciodată

Duhovnicul, adesea numit de credincioși „grabnicul ajutător în problemele de familie”, este subiectul mai multor materiale documentare și biografice, iar învățăturile sale au fost adunate de arhimandritul Serafin Popescu în volumul „Arsenie Boca, tinerii, familia şi copiii născuţi în lanţuri”.

Printre principalele învățături atribuite Părintelui Boca se numără importanța echilibrului în viața de familie: „Energia genezică este necesară soţilor, în familia constituită legal, civil şi bisericeşte. Regula de aur constă în evitarea extremelor: nici abuz din partea unuia, nici refuz din partea celuilalt. Dar să nu se creadă că între cele două extreme totul e îngăduit”.

Duhovnicul sublinia, totodată, pericolele excesului de plăcere trupească: „Plăcerea, căutată numai pentru ea însăşi, cheamă repetarea din ce în ce mai deasă a actului, până ce ajunge la distrugerea sistemului nervos. Mai mult chiar: ea aprinde organismul şi-l împinge până dincolo de posibilităţile sale funcţionale; ea cere extenuarea şi atrage urmările ei, aberaţiile şi nenumitele perversiuni”.

Pentru o familie binecuvântată de Dumnezeu, Arsenie Boca recomanda respectarea castității înainte de căsătoria religioasă și respectarea calendarului bisericesc: zile de post, Duminici, Sărbători și momentele de spovedanie – perioade dedicate rugăciunii și meditației, nu plăcerilor trupești.

În același timp, părintele sublinia importanța iubirii autentice, care transcende timpul și spațiul: „Iubirea nu are marginile omului, nici spaţiul, nici timpul. Nu piere niciodată, e puternică, încât străbate dincolo de mormânt şi ajunge pe cel iubit. Străpunge iadul, care n-i poate sta împreună şi străbate cerul. Iubirea e însuşirea lui Dumnezeu, prin care a creat lumea văzută şi nevăzută”.