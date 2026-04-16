search
Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Se majorează sprijinul pentru copiii cu dizabilități. Sumele actualizate pentru 2026. Ce presupune „pachetul de solidaritate”

0
0
Publicat:

În 2026, copiii cu dizabilități beneficiază de un pachet extins de ajutoare financiare, care include atât alocația de stat, cât și indemnizații diferențiate în funcție de gradul de handicap.

Copii cu nevoi speciale. FOTO Diana Frîncu
În contextul scumpirilor din ultima perioadă, autoritățile au anunțat majorări pentru o parte dintre aceste venituri, incluse într-un „pachet de solidaritate” destinat susținerii familiilor vulnerabile, potrivit Digi24.

Prestațiile sociale acordate până în aprilie 2026

Sprijinul financiar pentru copiii cu handicap este stabilit în funcție de gradul de încadrare.

Până la finalul lunii aprilie, valorile sunt:

463 lei/lună – handicap grav

232 lei/lună – handicap accentuat

80 lei/lună – handicap mediu

Sumele amintite sunt plătite lunar și reprezintă un ajutor esențial pentru familiile care au în îngrijire copii cu nevoi speciale.

Majorări din mai 2026 prin „pachetul de solidaritate”

Guvernul a aprobat creșteri consistente ale prestațiilor sociale, începând cu luna mai:

548 lei/lună – handicap grav

397 lei/lună – handicap accentuat

199 lei/lună – handicap mediu

Măsura este parte a unui program mai amplu de protecție socială, destinat familiilor afectate de creșterea costurilor de trai.

Alocația de stat pentru copiii cu handicap

Pe lângă prestațiile specifice, copiii cu dizabilități primesc și alocația de stat majorată:719 lei/lună, indiferent de vârstă.

Acest drept se acordă de la naștere sau de la momentul încadrării în grad de handicap și se menține până la majorat. Plata poate continua până la 26 de ani dacă tânărul urmează liceul sau școala profesională.

Indemnizații pentru părinții care îngrijesc copii cu dizabilități

Persoanele care au în grijă un copil cu handicap primesc o indemnizație calculată în funcție de Indicatorul Social de Referință (ISR), care în 2026 este de 660 lei:

70% din ISR – pentru handicap grav

35% din ISR – pentru handicap accentuat

12% din ISR – pentru handicap mediu

Aceste sume sunt destinate acoperirii cheltuielilor zilnice legate de îngrijirea copilului.

Venitul minim de incluziune – majorări pentru familiile cu copii

Familiile vulnerabile care beneficiază de venitul minim de incluziune (VMI) vor primi sume mai mari în 2026. Sprijinul mediu crește:

de la 273 lei la 340 lei pe familie.

În funcție de numărul de copii și de veniturile familiei, ajutorul poate varia între aprox. 145 lei și până la 900 lei pentru familiile monoparentale cu venituri reduse.

Indemnizația de însoțitor pentru copiii cu handicap grav

Pentru copiii care necesită supraveghere permanentă, legea prevede acordarea unei indemnizații de însoțitor, calculată în funcție de salariul minim:

2.025 lei/lună – la salariul minim actual (4.050 lei)

2.162,5 lei/lună – din iulie 2026, odată cu creșterea salariului minim la 4.325 lei

Familiile pot alege între această indemnizație și angajarea unui asistent personal.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
