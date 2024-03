Industria plasticului minte de zeci de ani cu privire la reciclare. Cea mai mare parte este arsă sau îngropată, doar un procent mic este refolosit

Industria plasticului a promovat reciclarea drept soluție pentru gestionarea deșeurilor, în timp ce, în interior, o considera ca fiind neviabilă tehnic și economic.

Conform unui studiu recent realizat de Center for Climate Integrity, producătorii de plastic au indus în eroare publicul cu privire la fezabilitatea reciclării plasticului.

Raportul organizației non-profit dezvăluie modul în care industria plasticului a promovat reciclarea ca soluție pentru deșeurile plastice de-a lungul deceniilor, în timp ce o considera, în realitate, neviabilă atât din punct de vedere tehnic, cât și economic.

Statisticile arată că majoritatea plasticului este fie depozitat, fie ars - doar aproximativ 9% este reciclat, conform Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), un grup interguvernamental.

În mod crucial, raportul Center for Climate Integrity se referă la reciclarea plasticului, nu la toate tipurile de reciclare. Alte materiale, cum ar fi hârtia și sticla, se reciclează mai bine din punct de vedere statistic. Conform datelor EPA din 2018, mai mult de 68% din hârtie și carton au fost reciclate în SUA, în timp ce sticla are o rată de reciclare de aproximativ 31,3%.

Studiul arată că industria petrolului și gazului și-a protejat și extins efectiv piețele plastice, în timp ce a blocat acțiuni legislative sau de reglementare care ar fi abordat în mod semnificativ deșeurile și poluarea plasticului.

În anii '50, industria plasticului a început să producă plastic de unică folosință într-o încercare de a-și crește profiturile. Această "trecere la produsele de unica folosință", așa cum o numește raportul, a creat o problemă de deșeuri, iar industria plasticului a promovat depozitarea pe terenuri și incinerarea ca răspuns.

Cu toate acestea, în anii '80 și '90, industria s-a confruntat cu o reacție tot mai puternică din partea consumatorilor cu privire la deșeurile de plastic și la legislația care limita vânzarea produselor de unică folosință.

Producția mondială de plastic a crescut enorm în 50 de ani

Conform raportului Center for Climate Integrity, industria a investit în campanii extinse pentru a evita astfel de interdicții, convingând publicul că reciclarea era soluția. Ca rezultat, producția mondială de plastic a crescut de la 2 milioane de tone la 120 de milioane de tone anual, între 1950 și 1990, potrivit unui raport Our World in Data.

Și a crescut și mai mult de atunci, atingând 459 de milioane de tone pe an în 2019. Poluarea rezultată din plastic este acum peste tot - de la Groapa Marianelor și Muntele Everest, până la aerul pe care îl respirăm și mâncarea pe care o consumăm.

În declarațiile date presei, Asociația Industriei Plastice a respins raportul Center for Climate Integrity. "Ca de obicei, în loc să lucrăm împreună pentru soluții reale de abordare a deșeurilor plastice, grupurile precum CCI aleg să facă atacuri politice în loc de soluții constructive", a declarat Asociația Industriei Plastice.

Problema reciclării plasticului nu este nouă. "Încă avem o judecată", a declarat Dan Coffee, cercetător în politici de mediu la UCLA, care nu a fost implicat în raportul Center for Climate Integrity. În timp ce studiile recente și decizia Chinei din 2017 de a limita importurile de deșeuri de plastic au "dezvăluit" problemele, reciclarea plasticului a fost "mereu văzută ca o strategie de relații publice de către industria responsabilă pentru cea mai mare cantitate de producție de plastic și deșeuri de plastic", a spus Coffee.

"Plasticul reprezintă o provocare unică pentru reciclare - cu totul diferită de orice alt material", a spus Davis Allen, unul dintre co-autorii raportului privind plasticul al Center for Climate Integrity, într-o discuție cu PopSci.

Cele mai multe tipuri de plastic pot fi reciclate doar de câteva ori înainte de a deveni prea casante. Conform studiului, "substanțele chimice derivate din combustibili fosili care formează baza plasticului sunt vulnerabile la căldură și la alte procese folosite în reciclare. Pe măsură ce substanțele chimice se degradează, își pierd calitatea și integritatea, făcând rășinile reciclate nepotrivite pentru mulți producători".

Cu alte cuvinte, plasticul devine fragil când este reciclat repetat. Diferitele forme de plastic nu pot fi reciclate împreună. Aceste neajunsuri limitează potențialul materialului pentru reutilizare.

În general, EPA a constatat în 2018 că doar 8,7% din plastic este reciclat în SUA. Totuși, anumite tipuri de containere de plastic - în special așa numitele PET 1 și cele de lapte (HDPE 2) - au o probabilitate mai mare de a fi reciclate. În ceea ce privește celelalte, "cea mai mare parte a ambalajelor de plastic pe care le folosim nu are nicio șansă să fie reciclată", a spus Allen.