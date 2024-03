Harta șpăgilor din sistemul medical a dispărut de pe internet. Ministerul Sănătății acuzat că acoperă fenomenul șpăgii din spitale

Sistemul de raportare a șpăgilor date în spitale a fost „ciopârțit“, astfel că datele concrete despre mita cerută în fiecare unitate spitalicească nu mai sunt disponibile pe internet. Totul la cererea managerilor de spitale, acuză pacienții.

Ministerul Sănătății pare să acopere șpăgile din sistemul medical după ce a modificat „Mecanismul de Feedback al Pacientului”, instrumentul prin care pacienții puteau raporta în ce spital le-a fost cerută mită, iar datele erau publice pe fiecare unitate spitalicească în parte.

Dragoș Vana, fondatorul platformei graphs.ro, care realiza harta șpăgii în spitale pe baza datelor publice, a anunțat că aceasta nu mai poate fi realizată, pentru că nu mai sunt publicate datele pe spitale și județe, ci doar un total. În plus, formularul de feedback al pacientului a fost modificat, astfel că pacienții nu mai sunt întrebați dacă li s-a cerut șpagă, ci doar dacă doresc să sesizeze că li s-au cerut bani sau alte forme de recompensații, arată g4media.ro. „A venit și momentul promis de prin septembrie 2023 de către Ministerul Sănătății, acela de modificare a Formularului din «Mecanismul de Feedback al Pacientului». Și s-a schimbat. Dar nu doar atât, datele furnizate pe data.gov.ro nu mai sunt complete, per spital cum erau înainte, ci doar totalurile de la fiecare întrebare. Deci nu mai poți vedea ce se întâmplă per județ, nu mai poți face comparații, gata, pa”, a scris Dragoș Vana pe contul său de Facebook.

În plus, urmare a unui ordin al ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, de la finalul anului trecut, formularul de feedback al pacientului a fost modificat. În forma inițială, pacienții puteau să răspundă la două întrebări distincte legate de șpagă. Adică erau întrebați dacă „vi s-au solicitat bani sau atenții de către medici sau asistente? DA/NU”, iar dacă răspunsul era DA venea și întrebarea suplimentară „doriți să raportați responsabilului anticorupție al Ministerului Sănătății faptul că vi s-au solicitat bani sau atenții?”. În noua formă a formularului, singura întrebare referitoare la șpagă este „dacă vi s-au solicitat bani sau alte tipuri de recompensații de către personalul medical, doriți să sesizați acest fapt? DA/NU”. Dacă s-a răspuns DA, persoana chestionată va primi următorul mesaj: „Vă mulțumim! Vă rugăm să formulați o plângere către autoritățile abilitate sau puteți trimite o sesizare la Ministerul Sănătății prin intermediul serviciilor poștale sau la adresa de e-mail: integritate@ms.ro“.

Practic, amploarea fenomenului mitei în spitalele din România nu mai poate fi evaluată corect, din cauza modului în care este formulată întrebarea. Potrivit lui Dragoș Vana, la această întrebare, 54.164 au răspuns în total în ultima lună, dintre care 2.111 – DA, 51.721 – NU. „Iar dacă tot e să comparăm mere cu pere, că suntem forțați de împrejurări, să vedem și rezultatul. Din păcate pentru ei, după cum am prevăzut, schimbând întrebarea a crescut și procentul. Așa că pentru februarie 2024 avem 3,89% procent de şpagă la nivel național, un nou record pentru ultimii 6 ani. Acest procent nu a mai fost întâlnit la nivel național din 2017 când era 3,96%. Un mare pas înapoi pentru transparență!”, afirmă Dragoș Vana.

Șpaga merge înainte

Preşedintele Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice (COPAC), Radu Gănescu, a declarat pentru „Adevărul” că este sigur că această măsură a fost luată la cererea managerilor de spitale.

„Vă garantez că au fost presiuni mari pentru ca lucrurile să fie schimbate. Acestor manageri nu le picau bine acele raportări publice. Și atunci Ministerul Sănătății a optat pentru lipsa de transparență, pentru o ascundere a fenomenului. Repet, vorbim de o ascundere a fenomenului, pentru că acesta există, iar datele comunicate până acum exprimau numai o jumătate a ratei șpăgilor din spitale pentru că nu toți pacienții raportau. Practic, le era frică să facă acest lucru. Oricum, și cu raportare, dar și fără, șpaga merge înainte în sistemul medical. Ba mai mult, de când se fac aceste raportări, de opt ani, fenomenul a crescut, nu a scăzut. Și se va menține atât timp cât pacienții vor continua să aibă acest obicei de a scoate bani din buzunar, de la portar până la medic, inclusiv asistente sau infirmiere. În plus, acest fenomen va fi stârpit atunci când și corpul medical se va dezice de acei colegi care cer mită sau chiar, mai grav, condiționează actul medical, caz în care vorbim deja de ticăloșie. Deci trebuie să facem ceva și noi pacienții, și corpul medical, dar și autoritățile. Opt ani au strâns date, știau de șpăgile raportate pe fiecare spital în parte, dar măsuri nu s-au luat. Nu știu, trimiți corpul de control, verifici, vorbești cu oamenii. S-a făcut asta? Timp de opt ani nu s-a făcut nimic. Deci ascundem gunoiul sub preș în continuare, iar lefurile au tot crescut în sistemul medical, dar șpăgile merg înainte”, a precizat preşedintele COPAC.

Introdus în 2016

Mecanismul de feedback al pacientului a fost implementat din 2016 și urmărea evaluarea satisfacţiei pacienţilor, a calităţii serviciilor oferite de spitale şi notificarea incidentelor de integritate.

În această perioadă, numărul pacienților care au completat chestionarul a crescut de la puțin peste 2.000 în 2016 la peste 50.000 în prezent. Astfel că, deși procentul pacienților care spun că li s-au cerut bani de către personalul medical a scăzut, numărul reclamațiilor este mai mare. În decembrie 2016, doar 117 pacienți raportau că li s-a cerut șpagă în spital, iar acum peste 2.000 pretind acest lucru.

Însă, anul trecut, Ministerul Sănătății a decis să introducă câteva modificări pentru că a considerat că acest mecanism al feedback al pacientului a devenit mai puțin eficient în ultima perioadă. Ministerul Sănătății susținea că va informa automat „autoritățile abilitate” dacă este sesizat de către un pacient cu privire la faptul că i s-au cerut bani sau alte tipuri de recompensații de către personalul medical dintr-un spital public.