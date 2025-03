Va stopa fenomenul șpăgii legea care permite pacienților să ofere donații spitalelor? „Problema e la medicul care cere”| ANALIZA

Pacienţii ar putea face donaţii spitalelor în care au fost îngrijiţi, în loc să ofere atenții medicilor, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților. Legea ar permite oamenilor să-și exprime recunoștința fără a fi acuzați că oferă spagă. Însă problema cu care se confruntă sistemul de sănătate este cu totul alta: în România există medici care condiționează actul medical, care refuză pacienții pe motiv că „nu le-au împins plicul”. „Asta este problema reală și dureroasă. Nu că vine un pacient cu un buchet de flori sau o cutie cu bomboane”, a precizat pentru „Adevărul” dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași.

„Pacienţii trebuie învăţaţi de medici că un cuvânt de mulţumire şi o rugăciune sunt suficiente”, a declarat deputatul USR Emanuel Ungureanu, unul dintre inițiatorii proiectului. „Medicii sunt cei responsabili să le spună pacienţilor care vor să sprijine un spital ca formă de recunoştinţă pentru actul medical de calitate de care au beneficiat că acest lucru se poate face doar printr-o donaţie legală către unitatea sanitară. Orice altă formă de recunoştinţă din partea pacienţilor faţă de medici sau alţi angajaţi ai spitalului sunt interzise prin lege. (…) Am legalizat forma prin care orice persoană care vrea să sprijine un spital ca formă de recunoştinţă pentru binele care i s-a făcut să o poată face în mod legal”, a mai precizat Ungureanu.

Manager de spital: „Condiționarea actului medical este o crimă!”

Dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, a precizat pentru „Adevărul” că și în prezent spitalele pot primi donații, însă doar din partea persoanelor juridice. „Și în momentul de față există posibilitatea de a oferi o sumă de bani spitalului, însă sub formă de sponsorizare. Noi, de exemplu, în perioada pandemiei, nu am acceptat sume de bani, însă am primit prin anumite sponsorizări echipamente și aparatură medicală. Aceste donații au fost făcute prin asociații sau ONG-uri. Cei care doreau să doneze alegeau o asociație, iar contractul se încheia între spital și asociația respectivă”, a explicat medicul procedura actuală.

Cât despre noua lege adoptată în Camera Deputaților, dr. Florin Roșu este de părere că nu va avea efectul scontat, fiind una care încearcă să reglementeze o problemă falsă: „este evident că fenomenul șpăgii trebuie eradicat. Actul medical condiționat este o crimă, iar fenomenul trebuie oprit. Însă este foarte important cum încercăm s-o facem. Eu, de exemplu, nu cred că această lege își va produce efectele scontate. Nu cred că va stopa câtuși de puțin acest flagel național care se numește șpaga din spitale”.

Medicul consideră că gestul de a oferi un buchet de flori sau o cutie cu bomboane nu poate fi catalogat drept șpagă: „Șpaga se cere. Și presupune plicuri cu bani, nu mici atenții precum o floare sau o bomboană. Aici este de fapt marea problemă: când actul medical devine condiționat. Când medicul cere bani pacientului pentru a-l trata pentru un serviciu de care omul beneficiază în mod gratuit. Este un lucru condamnabil, sub orice critică, nici un medic nu ar trebui să se preteze la așa ceva. Meseria aceasta este una vocațională. O practicăm pentru că ne dorim și pentru că ne place ceea ce facem”.

Legea care a trecut de Parlament nu va avea însă puterea de îi opri pe pacienții să dea, nici pe medicii să primească: „Nu mă aștept să văd acum pacienți care să facă coadă la ușa noastră pentru donații. Dacă e să ofere bani, vor oferi tot medicilor. Pe om nu-l interesează că actul medical este efectuat în spital, cu aparatura spitalului, cu consumabilele de acolo. În schimb, îl interesează medicul care îi prescrie tratamentul sau investigațiile necesare”.

Pacient: „Legea nu țintește problema reală cu care ne confruntăm”

Radu Gănescu, președintele Asociației pacienților cronici din România, a declarat pentru „Adevărul” că legea adoptată de Camera Deputaților este inutilă în stoparea fenomenului șpăgii din spitale: „Șpaga, în accepțiunea mea și în accepțiunea asociațiilor de pacienți, înseamnă atunci când avem de-a face cu o formă de condiționare a actului medical. Acesta este fenomenul care ar trebui să fie combătut. Și nu printr-o anumită lege, căci legi avem destule. Vorbim aici, mai degrabă, de morală, de o anumită conduită a corpului medical, de o mentalitate care ar trebui să dispară”.

Această lege nou adoptată nu va reuși să frâneze fenomenul pentru că nu țintește, de fapt, unde trebuie, considerǎ Radu Gănescu: „Noi ar trebui să luptăm împotriva medicilor care cer pacienților șpagă pentru a-i trata. Și nu să îi arătăm cu degetul pe cei care vin la doctor cu un buchet de flori, o bomboană, ciocolată sau cafea. Prin urmare, problema este la medicul care cere, nu la pacientul care dă”.

Condiționarea actului medical este un act penal care trebuie sancționat și oprit, a mai precizat Radu Gănescu, care a mai punctat un aspect: „Se tot discută despre medicii care cer spagă, însă mai deloc despre portarii care cer bani pentru a te lăsa să intri în spital, asistentele care cer bani ca să te programeze la medic.Nu se vorbește prea mult despre șpaga pe care trebuie să o dai infirmierelor sau brancardierilor. Fenomenul este mult mai complex, flagelul este adânc înfipt în sistem. Ori, cu astfel de inițiative nu cred că se va rezolva nimic”.

Legea adoptată în Camera Deputaților s-a inspirat din cele care există în țările vestice, consideră Radu Gănescu. Însă ce funcționează la ei nu funcționează neapărat și la noi: „În general, marile spitale din străinătate primesc donații prin anumite ONG-uri. În general, sunt asociații de pacienți, aparținători, chiar medici care strâng fonduri pentru a moderniza spitalul, pentru a crește calitatea serviciilor medicale. Noi, însă, românii, nu avem nici cultura, nu avem nici educația aceasta. La noi problema este alta și anume cea a medicilor care cer șpagă pentru a trata un pacient, pentru a-l trimite la o investigație, pentru a-l opera. Aici trebuie lucrat, aici trebuie insistat”.

Spitalul „șpagă free”

Spitalul de Boli Infecțioase din Iași a fost decretat anul trecut primul spital „șpagă free” din România. „Am implementat un program de supraveghere video în curtea spitalului și îl vom introduce și în clădire, în spațiile comune, pe holuri, în sălile de așteptare etc. Vor fi camere de luat vederi amplasate strategic”, a explicat managerul Florin Roșu.

În cadrul spitalului, a mai spus acesta, va fi implementat în curând un program informatic prin care va fi sondată satisfacția pacienților cu privire la actul medical oferit. Iar una dintre întrebările din chestionarul pe care îl vor completa oamenii va fi chiar aceasta, dacă li s-au cerut bani sau dacă au oferit astfel de foloase materiale medicilor: „După un anumit interval de timp vom analiza trendul, tendința, iar în funcție de cum arată graficul vom convoca corpul medical, vom discuta problema. Vom cunoaște inclusiv numele medicilor despre care pacienții s-ar putea plânge în chestionar și vom avea discuții separate cu aceștia”.

În urma unui sondaj efectuat de Ministerul Sănătății, care analizează și el gradul de satisfacție a pacienților cu privire la serviciile medicale oferite, dr. Florin Roșu a observat că încă există pacienți care oferă de la mici atenții până la șpagă: „În schimb, nu am avut cazuri în care vreun medic de la noi să fi condiționat în vreun fel actul medical. Deci, nu medicul cere, ci pacientul oferă. Bine, nici medicul, la rândul său, nu refuză. Prin urmare, practicile astea trebuie să fie din ce în ce mai rare până la dispariția lor totală”.

Soluții

Medicul Florin Roșu este de părere că șpaga ar dispărea cu totul din spitale dacă medicii ar beneficia de salarii satisfăcătoare. „Să nu mai trebuiască să se gândească la ratele pe care le au la bănci, la întreținerea pe care trebuie s-o achite luna viitoare. Eu nu spun că în momentul de față, în sistemul sanitar, nu sunt salarii bune. În nici un caz. Sunt salarii bune. Este adevărat, însă, că ar fi loc de mai bine. Dar, pe de altă parte, totuși, nu putem avea pretenția unor salarii care sunt vehiculate în celelalte țări europene. Trebuie să fim conștienți că economia românească are niște limite. Însă o creștere graduală a salariilor, care să țină pasul cu inflația, ar putea combate flagelul plăților informale de orice natură”, consideră managerul spitalului de Boli infecțioase din Iași.

Însă și mentalitatea oamenilor ar trebui schimbată. „Să avem campanii de informare la nivel național, spoturi la TV și la radio prin care să transmitem cât mai clar și cât mai concis acest mesaj: nu este în regulă să oferim bani medicilor, șpaga se pedepsește prin lege. Să existe și o comunicare directă a managerilor de spitale cu medicii angajați în acele spitale. Este nevoie de educație în acest sens. Și biserica ar putea contribui aici foarte mult. Oamenii din mediul rural, cei de la sate ar putea fi sfătuiți chiar de către preoți, ar trebui să-și cunoască drepturile ca pacienți”, a mai precizat dr. Florin Roșu.