Video Scene de groază în Cluj-Napoca: un curier a fost bătut cu ranga și lovit cu mașina de un șofer. Poliția face anchetă

Scene șocante într-un cartier din Cluj-Napoca: un curier Wolt a fost atacat cu brutalitate de un șofer agresiv, care l-a lovit de mai multe ori cu o rangă, sub privirile îngrozite ale trecătorilor și locuitorilor din zonă. Atenție, imagini cu puternic efect emoțional!

Agresiunea extrem de violentă a avut loc marți, 7 aprilie, în cartierul Între Lacuri din Cluj-Napoca.

Din imaginile surprinse se observă cum agresorul îl lovește în mod repetat pe curier cu o rangă. În imagini se vede cum victima încearcă să se apere, în timp ce o femeie prezentă la fața locului intervine pentru a-l determina pe agresor să înceteze atacul.

După mai multe lovituri, bărbatul agresiv s-a urcat la volan și a demarat în trombă, trecând extrem de aproape de victimă. Curierul a strigat de durere și a căzut la pământ, însă ulterior s-a ridicat singur, potrivit știridecluj.

Reprezentanții IPJ Cluj au transmis că s-au sesizat din oficiu imediat după apariția imaginilor în spațiul public.

„În urma apariției în spațiul public a unui articol de presă referitor la o stare conflictuală dintre două persoane, care ar fi avut loc în data de 7 aprilie a.c., pe o stradă din municipiul Cluj-Napoca, facem următoarele precizări: la data de 7 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe. S-au demarat verificări cu celeritate pentru identificarea persoanelor implicate, stabilirii situației concrete de fapt și luării măsurilor în funcție de concluziile rezultate”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească exact cum s-a produs conflictul și ce măsuri legale se impun în acest caz.